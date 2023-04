Startseite Neu bei Kronenberg24: Notizbuch aus recyceltem Leder mit individuellem Aufdruck Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-04-28 13:22. Notizbuch mit Softcover aus recyceltem Leder und liniertem Ökopapier Nachhaltigkeit ist heute mehr denn je ein Thema, das uns alle betrifft. Dieses Notizbuch (https://www.kronenberg24.de/spezialdruckerei-fuer-kleinauflagen/design-k...) aus recyceltem Leder ist eine Möglichkeit, umweltbewusster zu sein und gleichzeitig stilvoll und funktional zu bleiben. Das Notizbuch wird aus wiederverwendetem Leder hergestellt, das sorgfältig aus verschiedenen Quellen gesammelt wird. Es reduziert die Menge an Lederabfällen und damit den ökologischen Fußabdruck. Diese umweltfreundliche Option trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen. Durch die Verwendung von recyceltem Leder reduzieren wir den Bedarf an neuen Materialien und senken somit die Umweltauswirkungen der Produktion. Das Notizbuch hat ein klassisches Design und ist perfekt für alle, die gerne schreiben, zeichnen oder ihre Gedanken festhalten. Die Seiten bestehen aus hochwertigem, recyceltem Papier, das für eine lange Lebensdauer sorgt. Beim Innenleben handelt es sich um liniertes, cremefarbenes 75g/m² Papier. Das Buch verfügt über 160 Seiten. Es ist handlich und leicht und somit einfach in einer Tasche oder Rucksack mitzunehmen. Leder ist ein robustes Material und ein Notizbuch aus recyceltem Leder ist in der Regel widerstandsfähiger als ein Notizbuch aus Papier oder Kunststoff. Es hält lange Zeit und ist eine gute Investition. Ein Notizbuch aus recyceltem Leder hat eine natürliche, rustikale und edle Optik und Haptik, die es zu einem attraktiven Accessoire macht. Notizbücher sind vielseitig verwendebar. Sie eignen sich für den Einsatz als Tagebuch, Skizzenbuch, Reisetagebuch, Gästebuch und für berufliche Notizen. Leder ist leicht personalisierbar. Das Notizbuch aus recyceltem Leder kann mit Gravuren oder Prägungen versehen werden, um es einzigartig und individuell zu gestalten. Dadurch wird es zu einem sehr persönlichen Geschenk. Dieses Notizbuch leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Es ist eine großartige Wahl für alle, die sich für Nachhaltigkeit und stilvolle Produkte interessieren. Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH. Kontakt

www.kronenberg24.de