Startseite Erfahrungen von DEIN GUTER RUF mit 1 Stern Bewertungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-04-28 08:35. Unerwünschte Google Bewertungen können für Unternehmen sehr ärgerlich sein und ihre Online-Reputation ernsthaft beeinträchtigen. Eine negative Bewertung kann potenzielle Kunden abschrecken und dazu führen, dass bestehende Kunden ihr Vertrauen verlieren. Rezensionen auf dem Google Unternehmensprofil signalisieren, inwieweit ein Kunde mit dem Produkt oder der Dienstleistung des Unternehmens zufrieden war. Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass die Person hinter der Bewertung, die Leistung des bewerteten Unternehmens auch tatsächlich genutzt hat. Eine schlechte Bewertung kann einen negativen Einfluss auf das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen haben und das Image der Marke schädigen. Es ist von großer Bedeutung zu beachten, dass negative Bewertungen nicht immer authentisch sind. Es besteht die Möglichkeit, dass sie gefälscht sind und von einem Mitbewerber erstellt wurden. Ziel ist es dem Unternehmen zu schaden und absichtlich falsche Bewertungen zu hinterlassen. Der lose Kontakt reicht nicht aus Nun ging ein Unternehmen erfolgreich gegen eine Ein-Stern-Bewertung ohne Text eines Mitbewerbers vor.

Das OLG Köln betonte, dass bloßer Kontakt zwischen Unternehmen nicht ausreiche, um eine Bewertung abzugeben, die den Ruf des anderen Unternehmens schädigt. Es müsse eine nachvollziehbare Verbindung oder eine legitime Grundlage für die Bewertung bestehen, wie beispielsweise eine tatsächliche Geschäftsbeziehung oder ein berechtigtes Interesse. Hilfreiche Lösung für Ihre Online-Reputation DEIN GUTER RUF ist ein führendes Unternehmen im Bereich Online Reputation Management und hat sich auf die Entfernung unerwünschter Google Bewertungen spezialisiert.

Seit 2007 hilft DEIN GUTER RUF dabei den guten Ruf online zu bewahren, indem unerwünschte Bewertungen schnell und effektiv entfernt werden. Negative Google-Bewertungen können den Ruf eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen und potenziell schädliche Auswirkungen auf dessen Erfolg haben. In diesem Zusammenhang ist DEIN GUTER RUF stolz darauf, ein erfahrenes Team von Experten mit einer nachweislich hohen Erfolgsquote von 85 % bei der Bearbeitung von unerwünschten Google-Bewertungen zu haben. Das Hauptanliegen von DEIN GUTER RUF ist es, seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten und den guten Ruf zu schützen.

Die Erfahrung zeigt, wie gravierend sich negative Google-Bewertungen auf den guten Ruf eines Unternehmens auswirken können.

DEIN GUTER RUF arbeitet hart daran, sicherzustellen, dass betroffene Unternehmen wieder positiv wahrgenommen werden.

Mit einem engagierten Team von Experten, die über umfassende Fachkenntnisse verfügen, ist DEIN GUTER RUF darauf spezialisiert, unerwünschte Bewertungen zu bewältigen und die Reputation seiner Kunden wiederherzustellen. Negative Google-Bewertungen können für Unternehmen ein ernsthaftes Problem darstellen und den Ruf online beeinträchtigen. In diesen Fällen hilft DEIN GUTER RUF weiter "Wir wissen, wie frustrierend es sein kann, mit negativen Google-Bewertungen konfrontiert zu sein und nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll", sagt Christian Keppel, Geschäftsführer bei DEIN GUTER RUF. "Unser Team von Experten steht Ihnen zur Seite und arbeitet engagiert daran, unerwünschte Bewertungen schnell und effektiv zu entfernen, damit Sie Ihren guten Ruf online bewahren können." Das Team von DEIN GUTER RUF arbeitet diskret und professionell, um den Ruf seiner Kunden zu schützen.

Erfahren Sie wie das Unternehmen helfen kann, den guten Ruf im Internet zu bewahren und negative Google Bewertungen zu entfernen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie DEIN GUTER RUF (https://www.deinguterruf.de). Über DEIN GUTER RUF DEIN GUTER RUF steht seit Anbeginn für Kontrolle, Schutz und Pflege des guten Rufs im Internet. Das Unternehmen bietet Privatpersonen und Unternehmen einen Full-Service rund um das eigene Online Reputations Management an. Wir bearbeiten unerwünschte Einträge und Bewertungen im Netz und bieten die Unterstützung im Aufbau einer positiven Reputation durch das Online Reputations Management. Als Pionier auf dem deutschen Markt hat DEIN GUTER RUF zahlreiche Methoden zum Schutz und Aufbau einer guten Reputation im Internet entwickelt. Kontakt

DEIN GUTER RUF

Christian Keppel

Alfredstr. 341

45133 Essen

0201 857854 70

http://www.deinguterruf.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten