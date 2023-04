Startseite USPTO genehmigt Markeneintragung von Defence Therapeutics® Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-04-27 19:05. Vancouver, British Columbia, Kanada, den 27. April 2023 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, bekanntzugeben, dass das US-amerikanische Patentamt (USPTO) die Eintragung seiner Marke DEFENCE THERAPEUTICS® genehmigt hat. Diese Marke wurde unter der Registrierungsnummer 7.033.299 für Produkte wie Humanimpfstoffe; zum Einsatz in der Onkologie bestimmte medizinische Präparate; Produkte zur Optimierung der intrazellulären Wirkstofffreisetzung sowie für Dienstleistungen in Form von Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gewährt. Diese Markeneintragung stellt einen wichtigen Meilenstein für Defence dar, das seine Marke als führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das an der Markteinführung neuartiger immunonkologischer Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung arbeitet, weiter etabliert. Die Marke DEFENCE THERAPEUTICS® steht für die Verpflichtung des Unternehmens zu Innovation, Forschung und Entwicklung sowie für seinen Einsatz für die Verbesserung des gesundheitlichen Zustands von Patienten durch die Entwicklung neuartiger Therapeutika. Bei Defence Therapeutic Inc. befinden sich zahlreiche Therapeutika in der Entwicklungsphase, einschließlich Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten, Krebstherapien und Produkten zur Wirkstofffreisetzung unter Einsatz seiner AccumTM-Plattformtechnologie. Durch die Eintragung der Marke DEFENCE THERAPEUTICS® ist das Unternehmen gut aufgestellt, um sein Wachstum und seinen Erfolg in der biopharmazeutischen Branche auch in Zukunft fortzusetzen. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

