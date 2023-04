Startseite Qualitätsmanagement bei Simwert GmbH erneut ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-04-27 15:49. Simwert GmbH erneut nach ISO 9001-2015 zertifiziert Berlin, 27.4.2023 - Die Simwert GmbH freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen das erste Überwachungsaudit erfolgreich bestanden und erneut das ISO 9001-2015 Zertifikat erhalten hat. Das Managementsystem entspricht weiterhin den Anforderungen der international anerkannten Norm für Qualitätsmanagementsysteme. Die ISO 9001-2015 legt die Anforderungen an ein Unternehmen fest, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen. Das Zertifikat bestätigt, dass Simwert Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität anbietet und sich kontinuierlich verbessert. Herr Türker Yagmur, Geschäftsführer der Simwert GmbH, bedankt sich herzlich bei allen Kooperationspartnern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. "Die erneute Bestätigung des ISO 9001-2015 Zertifikats ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen. Wir sind stolz darauf, die hohen Anforderungen an unser Qualitätsmanagementsystem zu erfüllen und werden weiterhin daran arbeiten, unseren Kunden hohe Qualität zu bieten". Die Simwert GmbH ist ein führender Anbieter von Prepaid-Produkten und hat sich der kontinuierlichen Verbesserung verschrieben. Das Unternehmen legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Anforderungen zu erfüllen. Die Simwert GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten. Kontakt

