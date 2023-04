Verdiente Auszeit

Mütter sind im Alltag im Spagat zwischen Arbeit und Familie stark eingespannt. Zum Muttertag haben sie als Dankeschön für ihren Einsatz explizite Me-Time verdient.

Fast 75 Prozent aller Mütter sind laut Statistischem Bundesamt berufstätig. Zusätzlich sind sie zuhause stark eingespannt. Bei einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach gaben 87 Prozent von ihnen an, mehr als die Hälfte der Kinderbetreuung zu übernehmen. Auch bei der Hausarbeit sind sie deutlich aktiver als Väter - egal ob Einkaufen, Kochen oder Saubermachen. Kein Wunder, dass vielen die Anstrengung im Spagat zwischen Arbeit und Familie zusetzt - und das während der Corona-Pandemie unter verschärften Bedingungen: Wegen Kita- und Schulschließungen sowie Kontakt- und Veranstaltungsverboten litten laut AXA Mental Health Report 2022 in dieser belastenden Zeit vor allem Mütter unter erhöhtem Stress und gerieten an die Grenzen ihrer Kraft; jede Achte gab an, nie Zeit für regenerierende Pausen zu finden.

Explizite Me-Time

Ein Dankeschön für ihren Einsatz haben sie also mehr als verdient. Explizite Me-Time statt gängiger Geschenke wie Pralinen, Parfum oder Blumen tut Müttern besonders gut. Denn Abschalten, Entspannen und Energietanken gelingt am bester fernab aller Verpflichtungen, wenn kein Kind bespaßt, keine Mahlzeit vorbereitet, kein Vokabelabfragen in den übervollen Alltag integriert und kein Hol- und Bring-Service organisiert werden muss. Unter dem Motto "Willkommen im Wohlfühlen" ermöglichen das die Thermen der Kannewischer Collection an fünf Standorten in Deutschland - mit Baden in unterschiedlich temperierten Thermalwasser-Becken, einem breitgefächerten Angebot an Saunen, Dampfbädern oder Spa-Behandlungen und bequemen Liegen in angenehm gestalteten Ruheräumen sowie gepflegten, sonnigen Außenbereichen.

Zeitreise in die Vergangenheit

Eine Sonderstellung unter ihnen nimmt das römisch-irische Friedrichsbad in Baden-Baden ein: ein opulenter Neorenaissance-Bau aus dem Jahr 1877 mit Säulen, Stuck, Statuen, Mosaiken und imposanter Eingangshalle. 17 Wohlfühlstationen säumen den vorgegebenen Weg, den alle Besucher:innen absolvieren - angefangen beim Reinigungsritual mit Thermalwasser aus überdimensionalen Duschköpfen über das Aufwärmen in mehreren Warm- und Heißlufträumen oder Dampfbädern und das Baden in Warm- und Kalt-Becken bis zum Ruheraum, wo man in vorgewärmte Laken gewickelt die Augen schließen und auf Wunsch nach 30 Minuten geweckt werden kann. Dabei sorgt das außergewöhnlich gestaltete Ambiente dieses denkmalgeschützten Badetempels für das Gefühl, auf eine Zeitreise in die Vergangenheit zu gehen. www.carasana.de

Entspannen und staunen

Eine Besonderheit hat auch die KissSalis Therme in Bad Kissingen zu bieten: Jeden zweiten Freitag im Monat gibt es über und unter Wasser Live-Musik in drei Sessions zu hören; das Spektrum reicht von Rock über Pop und Folk bis Salsa. Dazu werden frisch gemixte Cocktails serviert. Alle Musicnights sind im regulären Eintrittspreis enthalten. Ein anderes Paket hat das GOP-Theater in Bad Oeynhausen geschnürt: Unter dem Motto "Erst entspannen, dann staunen" gibt es zum Sonderpreis eine Kombination aus Thermen- und Showbesuch: Erst geht es mit einem Drei-Stunden-Ticket in die VitaSol Therme nach Bad Salzuflen, dann im nahen ostwestfälischen Bad Oeynhausen in eine Vorstellung des dortigen Variete-Theaters, das mit Magie und Artistik im historischen Georgspalast in eine andere Welt entführt. www.kisssalis.de und www.vitasol.de

Verlängerter Erholungseffekt

Noch nachhaltiger wird der Erholungseffekt, wenn der Thermenbesuch mit einer Übernachtung in die Verlängerung gehen kann. Denn dann klettert weder nachts ein Kind in Mamas Bett, weil es schlecht geträumt hat, noch stören morgens kleine Frühaufsteher, wenn sie endlich spielen wollen oder Hunger haben. Durch- und ausschlafen ist sowohl in Burg im Spreewald als auch in Bad Ems möglich. Direkt neben den dortigen Thermen der Kannewischer Collection liegt ein dazu gehöriges, modernes Thermenhotel. Beide Gebäude verbindet ein bequemer Bademantelgang. Hotelgäste können beliebig lange und oft in die Thermen gehen - sogar schon morgens vor den offiziellen Öffnungszeiten ganz exklusiv ohne andere Besucher. https://spreewald-thermenhotel.de und https://www.emser-thermenhotel.de

Kannewischer Collection

Bewegung, wechselwarme Badeverfahren, körperliche und mentale Ruhephase - das sind die vier Säulen, auf denen einheitlich die Philosophie der Kannewischer Collection beruht. Hinzu kommt ein hoher Anspruch an Qualität, Sauberkeit und Service als Basis für das Wohlbefinden der Besucher. Architektonisch setzen alle sechs angeschlossenen Thermen auf außergewöhnliches Design, das regionale Besonderheiten aufgreift und je nach Standort einen eigenen Charakter hat - egal ob Caracalla-Therme oder Friedrichsbad in Baden-Baden, Emser Therme und Emser Themenhotel in Bad Ems, VitaSol Therme in Bad Salzuflen, Spreewald Therme und Spreewald Thermenhotel in Burg oder KissSalis Therme in Bad Kissingen. Mit dem Anspruch, im Vergleich zu den Mitbewerbern führender Wellness-Dienstleister zu sein, hat sich das Familienunternehmen, dessen Leidenschaft seit über 50 Jahren Bäder sind und das von Dr. Stefan Kannewischer geführt wird, erfolgreich etabliert. https://kannewischer-collection.com/de/

Stand: April 23

