Vortex Energy gibt Ernennung von strategischen Beratern und Ausgabe von Optionen bekannt

27. April 2023, Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von vier wichtigen Beratern bekannt zu geben, die über umfassendes Know-how in den Bereichen atlantische Provinzen Kanadas, Klimapolitik sowie Geologie von Salzkavernen und Disruptoren verfügen.

- Der ehrenwerte Stephen McNeil, ein früherer Premierminister von Nova Scotia, war 18 Jahre lang Mitglied der Legislatur von Nova Scotia und wurde von den Wählern von Annapolis fünfmal wiedergewählt.

- Robert (Rob) Crosbie ist ein Mitglied des Order of Canada und eine führende Persönlichkeit in der Wirtschaft der atlantischen Provinzen Kanadas mit Erfahrung mit enorm wachstumsstarken Unternehmen.

- Stephen Kukucha ist Partner bei PacBridge Partners und kann in den Bereichen saubere Technologien, erneuerbare Energien, Investitionen und Politik eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen. Bei PacBridge Capital Partners ist er auf die Bereitstellung von frühem Wachstumskapital für Unternehmen spezialisiert, die bestrebt sind, revolutionäre Technologien auf den Markt zu bringen und skalierbare Unternehmen aufzubauen.

- Piotr Kukialka ist ein Spezialist für Salzkavernen mit langjähriger Erfahrung bei einer Reihe von Projekten in Kanada, den USA und Europa. Angesichts einer Erfahrung von über 20 Jahren in der Branche hat Piotr Kukialka technische und geologische Unterstützung im Bereich des Lösungsbergbaus für alle Arten von Salzkavernen geleistet.

Paul Sparkes, CEO von Vortex, sagte: Unsere neuen Berater bringen umfassendes Know-how und eine langjährige Erfahrung mit ein, die Vortex dabei helfen werden, in den Bereichen Salz und Wasserstoff Fortschritte zu verzeichnen. Es sind aufregende Zeiten für Neufundland und Labrador sowie für die atlantischen Provinzen Kanadas und ich freue mich, Stephen, Rob, Piotr und Stephen in unserem Team zu haben.

Stephen McNeil

Nach seinem Rücktritt als Premierminister von Nova Scotia wechselte der ehrenwerte Stephen McNeil als Strategic Business Advisor zu Cox & Palmer in dessen Niederlassung in Halifax.

Bis zu seinem Ausscheiden im Frühling 2021 war Stephen McNeil der Dekan der kanadischen Premierminister - ein Amt, das er seit 2013 innehatte. Er war 18 Jahre lang Mitglied der Legislatur von Nova Scotia und wurde von den Wählern von Annapolis fünfmal wiedergewählt. Während seiner Zeit in der Provinzregierung war Stephen Minister für Angelegenheiten der Ureinwohner, Minister für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Minister für Planung und Prioritäten, Minister für Regulierungsangelegenheiten und Dienstleistungseffizienz, Minister für militärische Beziehungen, Minister für soziale Innovation und integrative Ansätze sowie Minister für Jugend. Zwischen 2009 und 2013 fungierter er als Oppositionsführer im Parlament von Nova Scotia.

Robert (Rob) Crosbie

Robert (Rob) Crosbie ist eine erfahrene und renommierte Führungspersönlichkeit sowie ein Unternehmer in Neufundland und Labrador. Er fungiert als Chair von Crosbie und kann eine langjährige Erfahrung mit der Leitung wachstumsorientierter Unternehmen vorweisen. Rob Crosbie trat 1991 in das Familienunternehmen ein und leitete das Wachstum des Unternehmens in den Bereichen Immobilienentwicklung und industrielle Dienstleistungen. Rob Crosbie ist ein Mitglied des Order of Canada (2018), besitzt einen Ehrendoktortitel in Rechtswissenschaften von der Memorial University (2018) und ist ein Mitglied der Newfoundland and Labrador Business Hall of Fame (2016). Rob wurde außerdem mit dem Atlantic Canada Entrepreneur of the Year Award von Ernst & Young (2016), dem J.D. Eaton Tribute Award der Memorial University (2014) und dem Faculty of Business Administration Alumnus of the Year Award der Memorial University (2003) ausgezeichnet.

Stephen Kukucha

Stephen arbeitet über mehrere Plattformen und hilft Unternehmen bei der Skalierung und Kommerzialisierung ihrer Technologien und Produkte. Dies beinhaltet Funktionen als Investor, Berater, Board-Mitglied oder manchmal sogar die Übernahme einer praktischen Rolle in Unternehmen, um deren frühen Erfolg zu fördern.

Angesichts einer Erfahrung von über 20 Jahren im Bereich Klima- und Umwelttechnologien und weiterer einschlägiger Erfahrungen als Rechtsanwalt sowie in den Bereichen Politik und Regierung bringt er eine umfassende Erfahrung in Organisationen ein. Sein Hauptaugenmerk ist zurzeit auf die Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen Kohlenstoff (Märkte, Zertifikate, Produktion und Entsorgung) sowie Klima / saubere Technologien, Kapitalbeschaffung, Investitionen und Beratung gerichtet. Zurzeit ist er unter anderem als CEO von Cero Technologies, Senior Advisor von Fort Capital und Partner von PacBridge Capital Partners tätig.

Stephen ist Teil des Board von Sustainable Development Technology Canada (SDTC), DevvStream Carbon Credit Investing und Cero Technologies. Zuvor fungierte er als Vice-Chair von Fuel Cells Canada (FCC), Chair der Canadian Transportation Fuel Cell Alliance (CTFCA), Mitglied des Steering Team & Planning Committee der California Fuel Cell Partnership (CaFCP), Mitglied des Hydrogen and Fuel Cell Advisory Panel des US-Energieministeriums, Director der National Hydrogen Association (USA) und Director des US Fuel Cells Council.

Stephen hat das ICD-Rotman, Directors Education Program absolviert (September 2022) und ist ein Mitglied des Institute of Corporate Directors, ICD.D (September 2022).

Piotr Kukialka

Herr Kukialka, M.Sc., P.Geo., ist ein Spezialist für Salzkavernen mit langjähriger Erfahrung bei einer Reihe von Projekten in Kanada, den USA und Europa. Angesichts einer Erfahrung von über 20 Jahren in der Branche hat Piotr Kukialka technische und geologische Unterstützung im Bereich des Lösungsbergbaus für alle Arten von Salzkavernen geleistet (Lagerung, Abfallentsorgung und Soleproduktion). Er hat für die DEEP. Underground Engineering GmbH (Deutschland) gearbeitet und war als Berater für Encana / Cenovus, CNRL, CBW Engineering / SubTerra Engineering und Pure Environmental tätig. Herr Kukialka ist Anwärter auf ein Ph.D.-Diplom (2023) im Bereich Lösungsbergbau und Salinengeologie an der AGH University of Science and Technology in Krakau in Polen.

Ausgabe von Optionen

Vortex gibt außerdem bekannt, dass es Herrn Kukialka, Herrn McNeil, Herrn Kukucha und Herrn Crosbie insgesamt 600.000 Aktienoptionen (die Optionen) mit einem Ausübungspreis von jeweils 0,65 CAD gewährt hat. Diese Optionen werden in vier gleichen Raten am 26. Oktober 2023, 26. April 2024, 26. Oktober 2024 und 26. April 2025 ausgegeben und verfallen am 26. April 2026. Jede ausgegebene Option berechtigt ihren Inhaber nach der Zahlung des Ausübungspreises zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Optionen und alle bei ihrer Ausübung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange einer Haltefrist von vier Monaten.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Salzprojekt Robinson River in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador weiter, das sich über 17.000 Hektar erstreckt. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

