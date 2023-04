Neueste Immobilien von Ellington, Off Plan Dubai

The Crestmark Summary und Ellington Villa Collection at La Mer

The Crestmark

Ist ein fantastisches Projekt von Ellington Properties in der Business Bay in Dubai, das von Experten entworfene, luxuriöse Wohnungen von Weltklasse bietet. Erleben Sie das Leben in diesen geräumigen und attraktiven Häusern, die mit hochwertigen Oberflächen, einer langlebigen und hochwertigen Konstruktion kreativ wirken und Luxus und Komfort auf ein neues Niveau heben. Traumwohnungen, die das Wohnerlebnis für jedermann steigern, setzen ein Zeichen im Zentrum der Stadt.

Die berühmte und erstklassige Adresse in der Stadt ist für ihre außergewöhnliche Entwicklung, Gemeinden und Geschäftsviertel bekannt. Der Ort bietet außergewöhnliche Dienstleistungen, unvergleichliche Einrichtungen und Zugang zu speziellen Modehäusern, Einkaufszentren und Geschäften nur wenige Minuten von der Wohnung entfernt.

Die Siedlung ist mit Hunderten von Annehmlichkeiten und außergewöhnlichen Dienstleistungen für das Wohlergehen und die Zufriedenheit der Bewohner kultig. In der Nähe befinden sich Dubais berühmteste Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, Geschäftszentren und weltberühmte Entwicklungen wie Burj Khalifa und Downtown Dubai. Erleben Sie die Freude am Leben in der wunderbaren Lage der Stadt.

Wichtigste Highlights:

- Exklusiv gestaltete Wohnungen mit atemberaubenden Ausblicken

- Luxus auf höchstem Niveau mit originellem Design und attraktivem Äußeren

- Eine Weltklasse-Fülle von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen

- Unvergleichliche Architektur und unerwartet einzigartiges Design und Ästhetik

- Restaurants am Wasser, Cafés, Sportmöglichkeiten und Einrichtungen in unmittelbarer Nähe

Genießen Sie das Beste des Lebensstils in der Business Bay über The Crestmark, das Annehmlichkeiten und Dienstleistungen von Weltklasse bietet, die Ihre Vorstellungskraft übersteigen. Erleben und genießen Sie die Welt des Luxus in diesem Paradies:

- Schwimmbad

- Spa und Schönheitszentren

- Sporthalle

- Ausreichend Parkmöglichkeiten

- Elegante Rezeption und Lobby

- Sicherheit rund um die Uhr

- Gepflegte Grünanlagen

Das Crestmark ist ein neues Projekt, das seinen Nutzern erschwingliche Zahlungsmöglichkeiten bietet, um in dieser außergewöhnlichen Fassade zu wohnen. Der am meisten bereicherte Geschäfts- und Wohnraum in Dubai.

Das Crestmark befindet sich in der Business Bay, einem der bekanntesten Geschäftsviertel von Dubai. Der Ort ist bekannt für viele multinationale Unternehmen und Konzerne von Weltrang, Einkaufszentren und Infrastruktur, Gewerbegebiete und Beschäftigungszentren. Es ist immer gut, ein Haus in der Nähe eines solchen Ortes zu haben. So müssen Sie sich nicht so abmühen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Eine Lage, die Sie in wenigen Minuten in die Spitzenlage bringt. Die Sie in nur wenigen Minuten mit internationalen Flughäfen verbindet. Durch die Nähe zu allen wichtigen Einrichtungen, die Sie für Ihren Lebensstil benötigen, können Sie sich einen idealen Lebensstil aufbauen.

Standort Konnektivität:

- 06 Minuten - Dubai Mall

- 06 Minuten - Burj Khalifa

- 12 Minuten - Mall of the Emirates

- 09 Minuten - Jumeirah Beach

- 09 Minuten - Dubai World Trade Centre

- 13 Minuten - Internationaler Flughafen von Dubai

Die Crestmark von Ellington Properties scheint eine der wichtigsten und hervorgehobenen Masterplanentwicklung in Business Bay zu sein. Ein attraktiver und großartiger Lebensstil, der mit der Fülle von Annehmlichkeiten in der Nähe noch mehr Spaß macht. Ein Projekt, das fast alles bietet, um ein kreatives Leben im Herzen der etabliertesten und bekanntesten Geschäftsviertel der Stadt zu führen.

Eine legendäre Lage mit erstklassiger Bequemlichkeit und Konnektivität, die Ihnen die Welt des Komforts durch zahlreiche Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten, gesunde Räume und Geräte usw. vor die Haustür bringt. Tauchen Sie ein in die Freude, die nie vergeht, und genießen Sie die Reise Ihres Lebens in Business Bay, Dubai.

Ellington The Crestmark bietet außergewöhnliche Grundrisse seiner wunderschönen Apartments im Herzen der Business Bay. Erleben Sie die Freude, einen ganz neuen und großartigen Lebensstil zu finden, in dem Sie einen bequemen Lebensstil haben.

Wohnung in Dubai kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/product-page/ferienwohnung-immobil...)

Ellington Villa Collection at La Mer

Ist eine moderne, vom Strand inspirierte Wohnanlage, die von Ellington Properties entwickelt wurde und eine Auswahl an Villen mit 7 Schlafzimmern bietet. Erleben Sie den besten Lebensstil in der besten Gemeinschaft, die Zugang und Blick auf La Mer Beach, Skylines und mehr in diesen atemberaubenden Häusern mit mehr Platz und eine bessere Innenausstattung bietet. Tauchen Sie ein in den Segen und die Schönheit dieser von Menschenhand geschaffenen charismatischen Entwicklungen von Experten.

Diese erstklassigen und atemberaubenden Häuser sind vom Keller bis zum Dach mit erstklassigen Einrichtungen ausgestattet. Sie bieten den Bewohnern ein realistisches, großartiges und königliches Leben mit einem Swimmingpool mit Pool-Spa und Barbereich, Lounge-Bereich mit elektrischem Kamin. Genießen Sie Ihr Leben mit allen Arten von Einrichtungen, die für Ihren Lebensstil zur Verfügung stehen, von einem Infinity-Pool bis hin zu Fitnessbereichen, Spielen und Sport, Gärten und allem, was Ihnen zur Verfügung steht.

Auch das Äußere dieser Strandvilla wirkt so großartig und einladend wie das Paradies selbst. Es wurde mit viel Geschick und Authentizität entworfen, was sich in den maßgeschneiderten Designs und der brillanten Ästhetik zeigt. Jedes Schlafzimmer entfaltet sich in vielen Stilen und Räumen, die Ihr Leben mit jedem Stil und Design attraktiver und charmanter machen.

Wichtigste Highlights:

- Luxusvillen mit 7 Schlafzimmern und Außenpool

- Innenpool mit Pool-Spa, Kinoraum und Fitnessstudios

- Erstklassige Aussicht auf La Mer und Jumeirah Beach

- Zugang zu erstklassigen Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen

- Hervorragende Nähe zu vielen berühmten Orten und Gemeinden

- Weltklasse-Annehmlichkeiten und -Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe

Das ist etwas, das Sie immer zu schätzen wissen werden, denn die Ellington Villa Collection in La Mer ist vollgepackt mit wirklich erstaunlichen und attraktiven Annehmlichkeiten direkt vor Ihrer Haustür, wo Sie entspannen, wachsen, genießen, unterhalten und alles für ein großartiges Leben haben können. Kommen Sie und entdecken Sie diese gemütlich gestalteten Villen, in denen Ihnen alle Annehmlichkeiten geboten werden, um einen erfrischenden Lebensstil zu führen:

- Pool auf der Dachterrasse

- Spa und Bar

- Barbeque-Bereich

- Kinosaal

- Fitness-Studios

- Pool mit unendlichem Rand

- Ausreichend Parkplätze

- Lounge-Terrasse im Freien

- Gärten und Parks

- Meditationsraum

- Versunkene Sitzplätze

Die Ellington Villa Collection in La Mer hat ihre eigene Essenz des wahren und legendären Lebens mit einfachen Zahlungsoptionen, um ein Haus in dieser erstklassigen Gemeinschaft zu buchen. Genießen Sie den Freizeit-Lifestyle in dieser von der Insel inspirierten Siedlung, die in jeder Hinsicht auf Sie zugeschnitten ist.

Die Ellington Villa Collection befindet sich im Herzen des La Mer, Jumeirah in Dubai. Dieser erstklassige Lebensstil am Wasser ist eng mit dem Thema Strand verbunden. Ein ideales Leben in der reichsten und stilvollsten Gemeinde der Stadt zusammen mit den wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten und Zielen im Zugriff.

Die berühmten Wohngemeinschaften, Entwicklungs- und Einzelhandelszentren, Einkaufszentren und Supermärkte befinden sich alle vor Ihrer Haustür. In der Nähe vieler berühmter Attraktionen wie Jumeirah Beach, La Mer Beach, Schulen und renommierten Hochschulen und Krankenhäusern steht Ihnen alles zur Verfügung, um Ihnen einen großartigen Lebensstil zu bieten.

Standort Anbindung:

- 10 Minuten - City Walk

- 12 Minuten - Internationales Finanzzentrum Dubai

- 15 Minuten - Burj Khalifa

- 15 Minuten - Dubai Mall

- 15 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai

- 45 Minuten - Internationaler Flughafen Al Maktoum

Die Ellington Villa Collection ist ein Masterplan von Ellington Properties, der hochwertige Villen anbietet, die exklusiv entworfen wurden, um den Standard von globalem Luxus und Dienstleistungen zu erfüllen. Die prominente Lage ermöglicht den Zugang zu Weltklasse-Entwicklungen und Sehenswürdigkeiten, zu erstklassigen Touristenorten und Knotenpunkten vor der Haustür und zu allen Arten von Luxus nur wenige Minuten entfernt.

Außerdem können Sie das Leben in Ihrem eigenen Haus genießen. Denn das Haus ist vollgepackt mit erstklassigen Annehmlichkeiten, von Pools bis zu Freizeitterrassen, von Fitness bis zu Gärten, von üppigem Grün bis zu Sozialräumen, Essbereichen für Familien und mehr Platz für alles. Sie werden also einen wirklich bemerkenswerten und gewünschten Lebensstil genießen können.

Ellington Villa Collection bringt Ihnen die Grundrisse von fantastischen Villen mit 7 Schlafzimmern, die ihren eigenen Standard und Charme haben. Die Art und Weise, wie sie von den Weltklasse-Experten entworfen und gefertigt wurden, bietet den Bewohnern eine Pool-Bar und Lounge-Bereiche mit Infinity-Pool und Sonnenliegen im Service. Erleben Sie den feinsten Lebensstil zu Ihrer Bequemlichkeit, während Sie in dieser Premium-Entwicklung leben.

Immobilien Dubai jetzt kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/suchergebnisse-immobiliensuche)

