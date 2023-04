Startseite Uwe Jensen - Einfach Du - das Jubiläumsalbum ist da Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-04-27 14:11. Der Künstler feiert sein Show-Jubiläum Uwe Jensen bringt mit diesem CD-Album sein Jubiläumswerk zum 50. Bühnengeburtstag als Sänger auf den Markt. Es enthält 14 wunderbare Schlager zum hören, träumen und tanzen. "Einfach Du" ist da als Titelsong ein sehr gelungenes Stück. Das Lied "Die Angst der Kinder" thematisiert die Kriege dieser Erde. "Halt mein Herz fest" ist ein brillantes Duett mit Tanja Lasch. Und "Hey, die Erde lebt" behandelt thematisch Klima- und Naturschutz. Seit gut 50 Jahren ist der sympathische und ewig jung gebliebene Sänger nun schon auf den Bühnen der Republik in Ost und West zu bewundern. In der DDR wurde er damals schnell zum Star und umjubelten Interpreten. Nach der Wende ging die Karriere ununterbrochen weiter und sein Bekanntheitsgrat dehnte sich auch auf die alten Bundesländer aus. Es kamen neue Fans dazu und die alten hielten ihm die Treue.

So können nun seine Fans von Ahlbeck bis Zugspitze diese tolle Jubiläums-CD genießen. 01 - Es könnte doch mal sein

02 - Einfach du

03 - Hör auf dein Herz

04 - Die Angst der Kinder

05 - Du bist nicht allein

06 - Der Zug fährt ab

07 -I can I will (Duett mit Jenny K.)

08 - Lass uns diesen Schritt noch einmal gehen

09 - Halt mein Herz fest (Duett mit Tanja Lasch)

10 - Hey, die Erde lebt

11 - Wenn du mich noch liebst

12 - Ich wünschte mir die Nacht wär länger

13 - Ein Freund, der zu Dir hält

14 - Album Hitmedley Uwe Jensen - Einfach Du (Album mit 14 Liedern)

Label und Labelcode: Hitmix, LC20178

Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody

Veröffentlichung: 28.04.2023

Label und Labelcode: Hitmix Music, LC 20178

© 2023: DTVmusic Promotio n IX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Mehr Infos zu Uwe Jensen gibt es bei ihn auf www.uwe-jensen.net und in den sozialen Medien

Quelle: DTVmusic Promotion Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten