Startseite Viebrockhaus stellt drei Jubiläumshäuser vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-04-27 11:32. V61, V62 und V63 passend zur neuen Förderung "Wohneigentum für Familien" Harsefeld, 27. April 2023 Das neue KfW-Förderprogramm "Wohneigentum für Familien" (WEF) wird ab 1. Juni 2023 das bisherige Baukindergeld ablösen. Familien mit Kindern mit einem jährlichen Einkommen von bis zu 60.000 Euro bei einem Kind - zuzüglich 10.000 Euro je weiterem Kind - werden dann mit Kreditbeträgen von bis zu 240.000 Euro unterstützt. Das Ziel ist, damit auch Familien mit kleineren und mittleren Einkommen das eigene Haus zu ermöglichen. Speziell für diese Zielgruppe hat der Massivhaushersteller Viebrockhaus drei Häuser entwickelt - die Jubiläumshäuser V61, V62 und V63 - die ganz auf ihre Wohnbedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten zugeschnitten sind und optimal zur neuen Förderung passen. Mit dem Typenhaus V1 hatte Unternehmensgründer Gustav Viebrock 1963 einen großen Wurf gelandet: Durch einen hohen Vorfertigungsgrad, feste Vorgaben bei den Materialien und eine Vorauswahl bei der Bemusterung entstand für dieses klassische Einfamilienhaus in Massivbauweise ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis, von dem schon damals gerade Familien mit kleineren Einkommen profitierten. Zum 60. Firmenjubiläum 2014 wurde der Bestseller neu aufgelegt und zeitgemäß interpretiert. Der Erfolg führte zu einer ganzen Palette von neuen V-Häusern, die heute im Rahmen der Hausserie "Complete" perfekt vorgeplante Wohnlösungen mit verschiedenen Formen der Individualisierung bieten. Zum 60. Geburtstag des ersten Typenhauses V1 bringt Viebrockhaus nun drei neue V-Häuser auf den Markt, die - wie schon das V1 im Jahr 1963 - ganz auf die Möglichkeiten von Familien mit kleineren und mittlerem Einkommen zugeschnitten sind. In drei Größen, mit 110, 120 und rund 130 Quadratmeter Wohnfläche, bieten die Jubiläumshäuser V61, V62 und V63 ideale Wohnlösungen für Familien mit Kindern zu einem ganz hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis (www.viebrockhaus.de/vorteile/energiesparhaus-bauen/kfw-familienfoerderun...). V61 - das Kompakte

Das Viebrockhaus V61 verfolgt einen kompakten Ansatz auf knapp 110 Quadratmeter Wohnfläche. Gleichzeitig schafft dieses Massivhaus smarte Raumlösungen: einen großen Eingangsbereich, ein Arbeitszimmer bzw. einen Multifunktionsraum im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum Garten. Der weite Durchgang zum großzügigen Wohn-, Ess- und Kochbereich mit knapp 33 Quadratmeter lässt den Grundriss offen und luftig wirken. Im Dachgeschoss befinden sich Rückzugsräume wie das Elternschlafzimmer, zwei etwa gleichgroße Kinderzimmer und ein aufgeräumtes, zoniertes Bad. V62 - mit Eingang auf der Giebelseite

Auch das V62 ist wie alle drei Jubiläumshäuser speziell für kleine Grundstücke konzipiert. Dieser Entwurf mit 120 Quadratmeter Wohnfläche bietet als erstes V-Haus überhaupt einen Eingang auf der Giebelseite. Weitere Besonderheiten des Massivhauses V62 sind eine geradlinige Treppe ins Dachgeschoss, klare Sichtachsen, ein Arbeitszimmer im Erdgeschoss, das auch als Gästezimmer genutzt werden kann und ein Duschbad. Der 37 Quadratmeter große Wohn-, Ess- und Kochbereich und der direkte Zugang von der Küche zum Haustechnikraum mit Backup-Möglichkeiten sowie einem zusätzlichen seitlichen Eingang bieten praktische Lösungen für den Alltag. Das Dachgeschoss verfügt über eine kleine Empore, von der das große Elternschlafzimmer mit Ankleide, zwei etwa gleichgroße Kinderzimmer und das Familienbad erschlossen werden. V63 - das Großzügige

Das Platzangebot ist im Jubiläumshaus V63 mit rund 130 Quadratmeter Wohnfläche noch etwas größer. Von der Diele aus gelangt man in den geradlinig geschnittenen und fast 40 Quadratmeter großen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Eine Besonderheit dieses Entwurfes: das Arbeitszimmer kann vom Wohnzimmer aus, alternativ durch das Verschieben der Wand aber auch von der Diele aus betreten werden. Das Dachgeschoss dieses Massivhauses verfügt über eine klassische Aufteilung mit einem Elternschlafzimmer, zwei Kinderzimmern und einem Familienbad. Eine praktische Koffernische bietet zusätzlichen Stauraum für verschiedenste Dinge. Nachhaltig und energieeffizient

Alle drei Jubiläumshäuser der V-Reihe sind klassische Einfamilienhäuser mit Satteldach. Sie sind alltagstauglich, nachhaltig und energieeffizient. Diese Massivhäuser werden in der Effizienzhaus-Stufe 40 realisiert, mit effizienten Wärmepumpensystemen ausgestattet und somit ausschließlich mit regenerativen Energien beheizt. Ihren Strom erzeugen die Jubiläumshäuser mit einer ca. 4,9 kWp großen Photovoltaikanlage der neuesten Generation weitgehend selbst. Optional sind sie auch mit einem "PowerRoof", einer Indach-Photovoltaikanlage, erhältlich. Die Besonderheit ist hier, dass die Photovoltaikanlage quasi das Dach bildet und keine Dachziegel mehr verwendet werden. Die Viebrockhäuser V61 und V62 mit Power-Roof können optional mit einer ca. 10,94 kWp Photovoltaikanlage, das V63 sogar mit einer ca.12,15 kWp Anlage belegt werden. Zur Speicherung des selbst produzierten Sonnenstroms dient eine Lithium-Ionen-Hausbatterie mit einer Kapazität von 10,0 kWh, wovon 90 Prozent nutzbar sind. Hintergrund:

Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Viebrockhaus baut Massivhäuser für jedes Wohnbedürfnis. Klassische Einfamilienhäuser, exklusive Stadtvillen, komfortable Bungalows, große Doppel- und Zweifamilienhäuser gehören zum Portfolio. Die Systemhäuser können mit zahlreichen, modularen Individualisierungsmöglichkeiten - zum Beispiel Erker, Traufgiebel, Anbau- und Flexmodule, unterschiedliche Fassaden sowie flexibler Grundrissgestaltung - an das Leben ihrer Bewohner angepasst werden. Festpreisgarantie, PreisFairSprechen und kurze Bauzeiten, umfassende Sicherheiten, 10 Jahre Garantie und langfristiger Werterhalt, niedrige Energiekosten und fossilfreie Heiztechnik sowie ein Rund-um-Sorglos-Paket von der Finanzierung über die Küchenplanung bis zur Schlüsselübergabe sind bei Viebrockhaus inklusive. Weitere Informationen unter https://www.viebrockhaus.de oder Tel.: 0800 8991000 (gebührenfrei) In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2018 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 35.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht. Firmenkontakt

