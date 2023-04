Startseite 2024 ins Gap Year oder Auslandsschuljahr? Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-04-27 08:22. Bereits jetzt auf der JugendBildungsmesse die Ausreise für das kommende Jahr planen Mehr als 15.000 Schüler:innen aus Deutschland zieht es jedes Jahr zu einem Schulaufenthalt von bis zu einem ganzen Jahr in ferne Länder, über 6.500 junge Menschen engagieren sich allein über einen geförderten Freiwilligendienst in Projekten weltweit. Besonders Auslandsprogramme wie Au-Pair, High School oder Volunteering wollen gut geplant sein und benötigen ausreichend Vorlaufzeit. Wer im kommenden Jahr ins Auslandsabenteuer starten möchte, für den ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich zu informieren und ggf. demnächst zu bewerben. Am Anfang stehen viele Fragen: Wo geht es hin? Welches Programm passt zu mir? Welche Organisation ist die Richtige für mich? Mit welchen Kosten ist zu rechnen, gibt es finanzielle Unterstützung? Gut vorbereitet in die Ferne Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf der JugendBildungsmesse "JuBi", die im Mai wieder bundesweit in zahlreichen Städten sowie als Online-Messe stattfindet. Returnees und Bildungsexpert:innen informieren dort kostenlos zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreise, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit sowie Praktikum und Studium im Ausland.

Die Vorlaufzeiten sind von Programm zu Programm unterschiedlich. Je spezifischer die individuellen Präferenzen zu Gastland, Unterbringung oder Projektbereich, desto mehr gilt: Frühzeitig informieren und bewerben! Für Schüleraustausch, Freiwilligenarbeit und Co. empfiehlt sich eine Vorlaufzeit von einem dreiviertel Jahr vor der gewünschten Ausreise, damit ausreichend Zeit für die eigene Vorbereitung oder Gastfamiliensuche bleiben. Klassische Programme für Kurzentschlossene sind hingegen Sprachreisen, Work & Travel oder flexible Freiwilligendienste. Termine u.a. in Osnabrück, Darmstadt und Online Neben den Programmanbietern ist weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig zum Thema Auslandsaufenthalte. Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema Bildung im Ausland bietet die JuBi die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietenden in Kontakt zu treten und den Traum vom Auslandsaufenthalt in die Tat umzusetzen. Die Vor-Ort-Messen sind bei freiem Eintritt immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Messetermine (Vor Ort und Online) im Mai:

06.05.23: Osnabrück

06.05.23: Darmstadt

07.05.23: JuBi-Online

13.05.23: Lübeck

20.05.23: Friedrichshafen

21.05.23: JuBi-Online Alle Informationen und weitere Messetermine unter: weltweiser.de (https://weltweiser.de/) weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen. Kontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 4

59379 Cappenberg

+49 2306 758882

