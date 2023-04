Startseite Solarleuchten | Lampenwelt.de präsentiert stromkostenfreies Outdoor-Lichtkonzept Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-04-27 07:19. Mit vielseitig einsetzbaren Solarleuchten, die über ihr Panel am Tag ihre Akkus aufladen, lässt sich ein komplettes Lichtkonzept für Garten, Balkon und Terrasse verwirklichen. Schlitz, 27. April 2023 - Mit Solarleuchten ist die stimmungsvolle Außenbeleuchtung mit einer Energiebilanz von Null gesichert. Mit den vielseitig einsetzbaren Leuchten, die über ihr Solarpanel am Tag ihre Akkus aufladen, lässt sich ein komplettes Lichtkonzept für den Außenbereich verwirklichen: Angefangen von der Beleuchtung des Hauseingangs, der Fassade, der Gartenwege über Terrassen- und Balkonbeleuchtung bis hin zu Dekoleuchten für den gesamten Außenbereich. Lampenwelt.de sagt _#EnjoyOutdoorLiving_ und präsentiert: Sommerliches Must-have: Solar-Dekoleuchten

Bei Solarleuchten denken viele Menschen zuallererst an Dekoleuchten. Und dies auch zu Recht, denn mit Figuren, Solargläsern, kleinen Lichtskulpturen und Lochmuster-Laternen kann der gesamte Außenbereich spielerisch und kreativ aufgewertet werden. So wird die Dämmerung jeden Abend freudig erwartet, wenn die eigene kleine Deko-Welt mit der tagsüber gespeicherten Sonnenenergie zum Leben erwacht. Solar-Laternen & -Tischleuchten für die Outdoor-Oase

Stimmung pur kommt mit Solarlaternen und Solar-Tischleuchten ins Außenwohnzimmer. Neben warmer Lichtatmosphäre bringen die Leuchten auch jede gewünschte Stilrichtung mit in den Outdoorbereich: von Oriental-Chic mit Lochmustern über Minimalismus mit geraden Linien und versteckt verbauter LED-Technik bis zu Skandi-Flair mit warmen Farben ist für jeden Geschmack etwas dabei. So können die Sommerabende kommen. Solar-Lichterketten für funkelnde Lichtakzente

Das Must-have für jede Outdoor-Lounge sind Lichterketten - umso besser, wenn sie sich auch dank Solarenergie ganz umweltschonend von ihrer schönsten Seite zeigen können. Auch hier ist die Auswahl groß, was die Styles angeht: Edel, verspielt, orientalisch oder ganz naturverbunden mit Schirmchen aus Naturfasern kommen die Solar-Lichterketten daher und setzen sanfte Lichtakzente in Bäumen, Sträuchern, Gartenhütten sowie an Sonnenschirmen und Geländern. So kann die nächste Gartenparty starten! Stimmungsvolle Solarleuchten zum Aufhängen

Gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre ganz ohne Stromkosten und lästiges Steckdosensuchen oder Kabelverlegen holen wir uns mit Solar-Pendelleuchten unter das Terrassen- oder Balkonvordach. Auch an Balken von Pavillon, Sichtschutz oder Sonnenschirmstreben und Ästen können Solarleuchten zum Aufhängen nach Herzenslust platziert werden. Die Lichtstimmung am Abend wirkt einfach bezaubernd. Lichtflair mit Solar-Wege- und Stehleuchten

Die Terrasse mit Stehleuchten - ganz wie im Indoor-Wohnzimmer - zur gemütlichen Lounge machen. Gartenwege sanft in Wohlfühllicht tauchen oder auch Pool und Teich in der Dämmerung stimmungsvoll sichtbar machen: All dies funktioniert ganz ohne Strom mit Wege- und Stehleuchten mit Solarfunktion. Unterschiedlichste Modelle zum fest Installieren, freien Platzieren oder Anbringen mit Erdspieß machen die Lichtgestaltung noch facettenreicher. Solar-Wandleuchten für Wohlfühllicht rund ums Haus

Solarwandleuchten eignen sich zum einen, um die Hausfassade stimmungsvoll zu illuminieren. Zum anderen können Wandleuchten auch Balkon- und Terrassenbereich und sogar Trittstufen in Szene setzen. Wer es besonders kreativ mag, wählt Modelle, die sich mit Pflanzendeko zusätzlich optisch aufwerten lassen. Gerade für den Eingangsbereich gilt: Solarleuchten mit Bewegungsmelder sorgen dafür, dass der Akku lange geladen bleibt, da das Licht nur dann angeht, wenn es auch gebraucht wird. Solarleuchten mit Zusatzfeatures

Lampen, die mehr können, als nur Licht machen, sind überaus beliebt. Und so stehen auch Solarleuchten mit Zusatzfeatures hoch im Kurs: vom leuchtenden Mobiliar inklusive Hocker, Sofa und Couchtisch über leuchtende Blumen- und Sektkübel bis zu schwimmfähigen Kugelleuchten mit Multicolour-Funktion ist das Potenzial fürs bunt-stimmungsvolle Outdoorwohnzimmer groß. Dabei gilt: Beleuchtet wird nach Herzenslust ohne schlechtes Gewissen, denn dank Solar ist der Lichtgenuss vom Stromnetz unabhängig. Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lampenwelt.de

