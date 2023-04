Startseite Die Zukunft der Verwaltung hat bereits begonnen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-04-26 14:49. Die Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Immobilienverwaltung Riemerling bei München, 26.04.2023: Als einem der führenden Anbieter digitaler Immobilienverwaltungs-Dienstleistungen ist es DOMUS gelungen, mit dem revolutionären Programm ChatGPT die Technologie der Künstlichen Intelligenz (KI) in seine Produktlösungen zu integrieren. Dies wird die Art und Weise, wie Kundenanfragen künftig bearbeitet werden können, grundlegend verändern - in Kombination mit dem Programm Kalypso, das als Prozessmanagementtool für eine vollautomatische Abwicklung wiederkehrender Abläufe innerhalb der Verwaltung sorgt, wird die Effizienz großer und kleiner Immobilienverwaltungen auf ein neues Level gehoben. Kundenanfragen in Echtzeit bearbeiten ChatGPT ist eine völlig neuartige Plattform, die es unter Einbezug der KI möglich macht, Anfragen von Kunden vollständig zu automatisieren. Dabei kann die KI-Technologie eine große Anzahl von Anfragen in Echtzeit bearbeiten. Es liegt auf der Hand, dass dadurch erhebliche Ressourcen im Unternehmen eingespart werden können. Automatisieren statt händisch erledigen Die ChatGPT-Plattform bietet eine beeindruckende Funktionalität: Sie versteht und kategorisiert Nachrichten, liest wichtige Inhalte aus und erstellt automatisch Antworten. In Kombination mit dem Programm Kalypso der Cloud Klabauter GmbH können Unternehmen damit eine Vielzahl von Prozessen in großem Umfang automatisieren. Beispielsweise kann ChatGPT mit Kalypso eingehende Anfragen von Interessenten oder Handwerkern automatisch verstehen und kategorisieren, Aktivitäten erstellen, Adressdatensätze komplett eigenständig anlegen, Antworten generieren und sogar Beauftragungen durchführen. Dies ermöglicht es Unternehmen, eine erhebliche Entlastung von organisatorischen Aufgaben von bis zu 50 Prozent zu erreichen, ohne hierfür zusätzliche Mitarbeiter einsetzen zu müssen. Ein neues Zeitalter der Immobilienverwaltung "Wir sind sehr stolz darauf, diese bahnbrechende Technologie in die Geschäftsprozesse der Immobilienverwalter zu integrieren", betont Stephanie Kreuzpaintner, CEO der DOMUS Software AG. Mit der Integration von ChatGPT habe das Unternehmen "die Türe für die Immobilienverwaltung der Zukunft aufgestoßen". Die neue Technologie der DOMUS und der Cloud Klabauter ist ab sofort für alle Unternehmenskunden verfügbar. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von Kalypso unter www.kalypso.cloud. Unter "Jetzt mehr erfahren" besteht hier auch die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme. Die DOMUS Software AG mit Sitz in Ottobrunn bei München bietet zukunftsorientierte Haus- und Immobilienverwaltungssoftware. Über die letzten Jahrzehnte hinweg entwickelte das 1974 gegründete Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern innovative Softwarelösungen für die Hausverwaltung. Dabei gehen die Anwendungsbereiche der angebotenen Produkte weit über die Funktionen klassischer ERP-Systeme (Buchen, Mahnen, Abrechnen) hinaus. Neben zahlreichen Mitgliedschaften in immobilienwirtschaftlichen Verbänden ist die DOMUS zertifizierter Softwarepartner der DATEV. Firmenkontakt

