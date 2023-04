Startseite Trumpfkarte im Marketing: Spielkarten als Werbeartikel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-04-26 14:32. Unternehmen setzen auf kreative und spielerische Werbestrategien In der Welt des Marketings sind Unternehmen ständig auf der Suche nach effektiven und innovativen Wegen, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Spielkarten erweisen sich als ideales Werbemittel, um Kunden aller Altersgruppen zu begeistern und eine nachhaltige Markenpräsenz zu schaffen. Diese vielseitigen und langlebigen Werbeartikel helfen Unternehmen dabei, ihre Marke zu stärken. Indem sie individuell gestaltete Kartenspiele mit Logo und Markenidentität kreieren und als Werbegeschenke verteilen, erzeugen Firmen eine ausgezeichnete Markenpräsenz. Spielkarten eignen sich als ideales Zielgruppen-Werbemittel für alle Altersklassen. In Österreich spezialisieren sich Unternehmen wie Promo-Spielkarten.at, ein stolzer Partner von Piatnik im Werbedruck, auf die Herstellung von Kartenspielen als Werbemittel. Sie bieten eine große Auswahl an, die auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten ist. Die Vorteile von Kartenspielen als Werbemittel umfassen: Zielgruppenorientierung:

Spielkarten begeistern Menschen aller Altersgruppen, da sie generationsübergreifend beliebt sind und eine gemeinsame Aktivität bieten, die verschiedene Zielgruppen anspricht. Kreativität und Spaß:

Kartenspiele fördern Kreativität, Konzentration und soziale Kompetenzen bei Spielern und bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, geistig fit zu bleiben und mit anderen in Kontakt zu treten. Anpassungsfähigkeit:

Verschiedene Designs, Formate, Größen und Materialien erhöhen die Vielseitigkeit und ermöglichen es, Kartenspiele speziell für die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppen zu gestalten. Langlebigkeit:

Im Vergleich zu Flyern oder Broschüren haben Spielkarten eine längere Lebensdauer und erzielen eine größere Reichweite, da sie gerne genutzt und geteilt werden. Nachhaltigkeit:

Kartenspiele sind umweltfreundlich und wiederverwendbar, was sie zu einer nachhaltigen Marketinglösung macht, die für unterschiedliche Zielgruppen gleichermaßen attraktiv ist. Daniel Höller, Inhaber von Promo-Spielkarten.at, betont: "Kartenspiele werden über Jahre aufbewahrt und sogar in den Urlaub mitgenommen. Kein anderes Werbemittel hat eine solche Lebensdauer und wird so positiv assoziiert wie Spielkarten." Promo-Spielkarten.at ist offizieller Partner von Piatnik im Werbedruck und unterstützt Sie dabei, Ihre Marke sowie Ihr Unternehmen mithilfe maßgeschneiderter Spielkarten und Verpackungen hervorzuheben. Spielend leicht werben, mit Österreichs Spezialisten für Werbespielkarten. Firmenkontakt

Promo-Spielkarten.at

Daniel Höller

Kulm 21/1

4203 Altenberg bei Linz

+436602598003

https://promo-spielkarten.at/ Pressekontakt

Shapepress e.U.

Daniel Höller

Kulm 21/1

4203 Altenberg bei Linz

+436602598003

