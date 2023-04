ALLIANCE NEXT GENERATION in den Niederlanden

Absolventen der Akademie ALLIANCE NEXT GENERATION 3.0 trafen sich zum gemeinsamen inhaltlichen und geselligen Austausch in den Niederlanden.

Seit 2015 bietet der ALLIANCE-Verband in Rheinbach dem Nachwuchs seiner Gesellschafter:innen und den potentiellen Unternehmensnachfolger:innen mit seiner Akademie ALLIANCE NEXT GENERATION die Möglichkeit zum praxisnahen Berufseinstieg und Networking. In acht jeweils zweitägigen Seminarmodulen lernen sie in einem Zeitraum von drei Jahren, wie man ein Unternehmen erfolgreich führt. Vom 26.-28.03. trafen sich die Absolventen des dritten Jahrgangs, der ANG 3.0, nun in den Niederlanden.

Um einen frischen Blick nach Außen, Inspiration und bewährte Verkaufsstrategien ging es im vorletzten Modul der ANG 3.0, das im in der Nähe von Amsterdam gelegenen Almere stattfand. Gastgeber war dieses Mal der niederländische KüchenTreff. Den Standort Niederlande hatten sich die elf Teilnemer:innen bewusst ausgesucht, da sie sich ein Bild über aktuelle Möbel- und Einrichtungstrends machen wollten, das ihnen neue Perspektiven und Ansätze bietet.

In ihrer Präsentation "Die 8 Stufen des erfolgreichen Verkaufens" erläuterte die auf den Möbelhandel spezialisierte Referentin Christiane Ritschel am ersten Tag, wie man eine effiziente und gleichzeitig authentische Beziehung zu den Kund:innen aufbaut. Im Mittelpunkt standen hier verschiedene Verkaufs- und Beratungstechniken sowie Strategien für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss. Praktische Tipps zum Umgang mit spezifisch hierfür entwickelten Tools rundeten ihre Ausführungen ab.

Nachmittags war dann ein Besuch in Hollands größtem Möbelhauszentrum, der Villa ArenA in Amsterdam geplant, das 50 Geschäfte unter seinem Dach vereint. Bei einem gemeinsamen Store Check konnten sich die Jungunternehmer:innen in entspannter Umgebung über innovative Möbel- , Farb- und Einrichtungstrends informieren und Inspirationen für ihre eigenen Häuser holen. "Bei unserem Besuch in der Villa ArenA konnten wir viele Eindrücke von dem niederländischen Markt gewinnen. Dabei konnten wir auch Unterschiede zum deutschen Markt herausstellen, was sehr aufschlussreich war" fasst Teilnehmerin Ina van Weyck vom Möbelhaus van Weyck diesen Agendapunkt zusammen.

Nach einem geselligen Abend in einem mexikanischen Restaurant in Almere stand am nächsten Tag ein Rundgang beim Großhändler Tica Fashion in Uithoorn auf dem Programm. In diesem großflächigen Lifestyle-Zentrum werden Heimtextilien und Dekoartikel für den Innen- und Außenbereich ausgestellt, die für den Verkauf an den Fachhandel bestimmt sind. Die Besichtigung bot allen einen ausführlichen Einblick in das vielfältige Dekosortiment und die dazugehörigen internationalen Marken: "Hier konnten wir wertvolle Erfahrungen bezüglich des Verkaufs von Dekoartikeln sammeln" erklärt Ina van Weyck weiter.

Insgesamt war es ein gelungenes und inspirierendes Treffen, bei dem die aus ganz Deutschland angereisten Teilnehmer:innen viele neue Ideen und Impulse mit nach Hause genommen haben:" Dieses Treffen von der Alliance Next Generation war ein unvergessliches Erlebnis. Wir hatten nicht nur die Gelegenheit, einen tollen Ausblick und ein exzellentes Essen zu genießen, sondern auch interessante Gespräche mit den Gastgebern vom KüchenTreff, mit Christiane Ritschel, Nadine Köckeritz und untereinander zu führen. Es war sehr lehrreich und hat uns sehr viel Spaß gemacht" so Ina van Weyck stellvertretend für die Absolventen der ANG 3.0.

Nadine Köckeritz, die bei ALLIANCE für die inhaltliche und organisatorische Gestaltung der ALLIANCE NEXT GENERATION verantwortlich ist, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: "Die Verknüpfung zwischen Persönlichkeitsbildung, Weiterentwicklung, Inspiration und Spaß ist uns bei diesem Treffen der ANG 3.0 in den Niederlanden gut gelungen. Dem Wunsch der Gruppe, sich in unserem Nachbarland Inspiration in Sachen Trends und Lifestyle zu holen, bin ich gerne nachgekommen und konnte zur Unterstützung echte Insider gewinnen" sagt sie. Und schließlich, so fährt sie fort, habe die Herzlichkeit und Gastfreundschaft des Kooperationspartners KüchenTreff dieser Reise den I-Punkt aufgesetzt. Daher blicken alle Beteiligten schon mit Vorfreude auf das letzte Modul der ANG 3.0 zum Thema Zeitmanagement am 04.07 in Kiel, bei dem als krönender Abschluss eine Mini-Kreuzfahrt nach Oslo stattfindet.

Der Alliance-Verband mit Sitz in Rheinbach ist ein Einkaufs- und Marketingverband für Möbel- und Küchenhändler. Gemeinsam mit seinem Schwesterverband Der Küchenring und dem Kooperationsverband KüchenTreff vertritt er die Interessen seiner Gesellschafter. Das Kücheneinkaufsvolumen aller drei Verbände beträgt über 1,3 Milliarden Euro.

