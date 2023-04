Startseite Apto.ONE - die erste Open-Source-Standardsoftware für Produktkonfiguratoren in Deutschland Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-04-26 10:41. Apto.ONE, Produktkonfigurator-Software der confirado GmbH & Co KG, ist jetzt als Open-Source verfügbar und damit die erste ihrer Art in Deutschland. Bad Neustadt, 26. April 2023 - Die confirado GmbH & Co KG hat heute bekannt gegeben, dass ihre erfolgreiche Produktkonfigurator-Software, Apto.ONE, ab sofort als Open-Source-Edition erhältlich ist. Diese Bekanntgabe bedeutet, dass Apto.ONE die erste Open-Source-Standardsoftware für Produktkonfiguratoren in Deutschland ist und von einem breiten Nutzerkreis verwendet werden kann. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die confirado GmbH & Co KG auf die Entwicklung browserbasierter Softwarelösungen spezialisiert. Damals unter der Firmierung aritso - Internet Solutions. Insbesondere seit 2016 hat das Unternehmen fast ausschließlich an der Entwicklung von Produktkonfiguratoren gearbeitet. Seit Beginn der Entwicklung von Apto.ONE im Jahr 2017 hat das Unternehmen mehr als 100 hochindividualisierte Installationen durchgeführt und die Software kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die Veröffentlichung von Apto.ONE als Open-Source-Edition wird die leistungsstarke Konfigurator-Software auch für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich gemacht. Unternehmen können die Software kostenlos herunterladen und anpassen, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Dadurch wird der Markt für Produktkonfiguratoren in Deutschland demokratisiert und der Wettbewerb gestärkt. Andreas Renk, CEO der confirado GmbH & Co KG, sagte dazu:

"Als langjähriger Anbieter von Produktkonfigurator-Software haben wir die Entwicklung von Apto.ONE in den letzten Jahren intensiv vorangetrieben. Mit der Entscheidung, die Software als Open-Source-Edition zu veröffentlichen, möchten wir unseren Beitrag zu einem offenen und transparenten Software-Markt leisten." "Unsere Kunden wie Tesa, TÜV und die Genua AG haben bereits von unserer hochwertigen Software profitiert. Mit der Open-Source-Edition von Apto.ONE möchten wir jetzt auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Produkte und Dienstleistungen mit einer leistungsstarken Produktkonfigurator-Software zu präsentieren." Die Open-Source-Edition von Apto.ONE ist ab sofort auf der Website www.apto.one verfügbar. Unternehmen, die die Software verwenden möchten, können sie einfach herunterladen und anpassen. Die bisherigen Lizenzinhaber werden in der Lage sein, ihre Versionen von Apto.ONE weiterhin zu nutzen und zu aktualisieren. Die confirado GmbH & Co KG ist ein Anbieter von browserbasierter Software in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Neustadt in der Rhön. Die Software Apto.ONE ist eines der erfolgreichsten Produkte von confirado und wird von Kunden wie Tesa, TÜV und der genua AG verwendet. Seit 2007 ist das Unternehmen in Bad Neustadt ansässig. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: confirado GmbH & Co. KG

Die confirado GmbH & Co KG ist ein Anbieter von browserbasierter Software in Deutschland. Das Unternehmen hat sich seit der Gründung im Jahr 2005 (unter der Firmierung aritso-Internet Solutions) auf die Entwicklung von individuellen Lösungen spezialisiert. Seit 2016 hat sich das Unternehmen fast ausschließlich auf die Entwicklung von Produktkonfiguratoren konzentriert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Neustadt an der Saale.

