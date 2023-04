Startseite Networking Event by redpoint.teseon & Objectivity Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-04-26 10:33. Neue digitale Möglichkeiten für eine optimierte Supply Chain Performance redpoint.teseon (https://redpoint.teseon.com/) und Objectivity (https://www.objectivity.de/) laden zum exklusiven Business Talk ein, um Ihnen neue Chancen im digitalen Bereich für eine optimierte Supply Chain vorzustellen, Use Cases zu erörtern und in den Austausch mit Ihnen zu gehen. Das darauffolgende Networking Dinner auf der Terrasse des Augustiners gibt Ihnen die Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen und weitere Themen und Fragen zu besprechen. Das Event ist für Sie natürlich kostenfrei.

Wir sind ein Win-Win orientiertes Unternehmen, mit Fokus auf starke und langfristige Partnerschaften, Wissensaustausch und Networking. In einer entspannten Atmosphäre können Sie sich mit uns, unserem Partner und den anderen Teilnehmern austauschen. Wann?

Am Montag, 08.05.2023 - 17 Uhr

Wo?

In München (die Adresse finden Sie auf dem Anmeldeformular) Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - Melden Sie sich jetzt zum Event am 8. Mai an (https://www.objectivity.de/neue-digitale-moglichkeiten-fur-eine-optimier...). Wir teilen unser Know-how aus den Bereichen: Optimierungsmodelle im Supply Chain Management, Echtzeitverfolgung, Digital Twin, Simulation und Vorhersage von Risiko-Hotspots und mehr. Wir stellen Ihnen gerne passende Technologien, digitale Ansätze oder Lösungsvorschläge vor. Wir freuen uns auf Sie! Objectivity wurde 1991 gegründet und ist ein inhabergeführtes, werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen - spezialisiert auf die Bereitstellung kundenspezifischer Softwarelösungen, digitaler Transformation und IT-Consulting. Es wird innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how eingesetzt, um weltweit Kunden zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen. Kontakt

Objectivity GmbH

Przemys?aw Uliasz

Neue Mainzer Str. 75

60311 Frankfurt am Main

+48666057424

