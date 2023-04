Startseite Erfahren Sie ALLES über einen zukunftsorientierten - erfüllenden Beruf... Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-04-26 10:33. Haben Sie Lust Menschen zu helfen in einem gesünderen Zuhause zu leben,

um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden? - Wünschen Sie sich flexible Arbeitszeiten und Erfüllung im Beruf?

- Suchen Sie ein zweites Standbein mit freier Zeiteinteilung?

- Wollen Sie frei sein und Ihre Termine selbst bestimmen?

- Neben- oder hauptberuflich?

- Können Sie sich vorstellen im Dienste der Gesundheitsvorsorge tätig zu sein?

- In einem Beruf, der Ihnen Einkommen und eine Menge Zufriedenheit und Erfüllung verschafft? Haben Sie Lust Menschen in Ihrer Region zu helfen, um ihnen ein gesünderes Umfeld zu schaffen, für besseren Schlaf und ein gesünderes Leben? Die Technisierung schreitet unaufhörlich voran und dringt in unser aller Leben und Alltag vor. Das hat Folgen für die Gesundheit des Einzelnen und der Allgemeinheit. Wir helfen Menschen die moderne Technik gesünder zu nutzen.

Wollen Sie vielleicht Baubiologische Standort-Expertin oder Experte werden?

Ein spannender Beruf, in dem Intuition, Messtechnik und technisches Know How Sie zum Experten für gesunde Schlaf(Plätze) macht! Damit Sie einen ausführlichen Einblick in die Ausbildung und Tätigkeit des Baubiologischen Standortexperten bekommen, haben wir für Sie eine Videoreihe erstellt. Um die Videos anschauen zu können, melden Sie sich bitte dazu an. Klicken Sie hier >>> (https://gellrich.at-home-baubiologie.de) Mit diesem Beruf können Sie vielen Menschen helfen, was Ihnen selbst Zufriedenheit und Erfüllung im Beruf verschafft und gleichzeitig helfen Sie die Welt ein bisschen besser und gesünder zu machen. Denn trotz modernster Medizin und Medizintechnik, haben immer mehr Menschen Schlafstörungen und werden immer mehr Menschen krank.

Die Ursachen sind kaum oder gar nicht bekannt. In Ihrer Region schaffen Sie als Baubiologische Standortexpertin oder Experte für Ihre Kunden gesunde Schlaf(Plätze) und gesündere Häuser! Sie unterstützen hilfesuchende Menschen moderne Technik im Alltag, in den eigenen vier Wänden, oder in der Freizeit gesundheitsbewußter zu nutzen. Durch Ihre Arbeit helfen Sie Bewußtsein zu schaffen für einen gesünderen Umgang mit moderner Technik am Arbeitsplatz, in Kitas und Schulen, im Zuhause und speziell am Schlafplatz. Sie geben Ihren Mitmenschen (Kunden) fundamentales Wissen weiter, über eine gesündere Zukunft in einer gesünderen Umgebung, um das speziell am eigenen Schlafplatz anzuwenden. Sie geben Hilfestellungen, die Nebenwirkungen moderner Technik zu vermeiden bzw. zu verhindern. Erfahren Sie - auch für sich selbst, warum ein gesunder Schlafplatz so wichtig ist für Ihre Gesundheit, den Erhalt Ihrer Jugendlichkeit, Ihre Vitalität und Fruchtbarkeit, für Ihr Immunsystem und Ihren regelmäßigen erholsamen Schlaf.

Ein gesunder Schlafplatz verursacht keinerlei Nebenwirkungen und hilft teure, oft wenig wirksame, aber häufig dauerhafte Symptombehandlungen zu vermeiden. Wollen Sie mehr über diesen wunderbaren Beruf wissen?

Erfahren Sie jetzt in unserer Videoreihe, was wir unter einem gesunden Schlafplatz verstehen.

Sie bekommen ausführliche Einblicke über die Erfahrungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um die Notwendigkeit eines gesunden Schlafplatzes. Über unser langjährig erprobtes, standardisiertes Ausbildungs-Konzept und die at-home Dienstleistungen beim Kunden. Hier geht es zur Videoreihe über die Ausbildung. Klicken Sie hier >>> (https://gellrich.at-home-baubiologie.de/) Wir wünschen Ihnen neue Erkenntnisse bei der Videoreihe.

Herzliche Grüße

Annemarie Heuer und das at-home Team ...Ihre Experten für ein starkes Immunsystem im Schlaf und die beste Gesundheitsvorsorge der Welt! Wir helfen Menschen in einem gesünderen Zuhause zu leben, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Kontakt

at-home Insititut für Gesundheitsstudien e.K.

Annemarie Heuer

Ostendorf 38

48612 Horstmar

02558/986522

