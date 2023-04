Startseite Southern Hemisphere: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis zum 31. März 2023 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-04-26 07:04. Höhepunkte: - Hochgradige Gesteinssplitter mit bis zu 17,5 % Cu und 1.495 g/t Ag erweitern den mineralisierten Fußabdruck des Kupfer-Gold-Projekts Llahuin in Chile - Das Kupfer/Gold/Molybdän-Ziel Llahuin Southern Porphyry macht Fortschritte - es wurde innerhalb einer großen, kreisförmigen magnetischen Struktur lokalisiert - einem klassischen magnetischen Ziel vom Porphyr-Typ - Batterie-Manganprojekt Los Pumas: Es sind Studien im Gange, um das Potenzial für die Produktion von hochreinem Mangan-Sulfat-Monohydrat (HPMSM) am Standort im Norden Chiles für die Lieferung an den nordamerikanischen E-Fahrzeugemarkt zu bewerten 26. April 2023 / IRW-Press / Southern Hemisphere Mining Limited (Southern Hemisphere oder das Unternehmen) (ASX: SUH, FWB: NK4) veröffentlicht seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis zum 31. März 2023 für sein Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt Llahuin in Zentral-Chile und sein Mangan-Batteriematerial-Projekt Los Pumas im Norden Chiles.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 1: Standortkarte des Kupfer-Gold-Molybdänprojekts Llahuin in der Nähe der Küste, von Städten, Straßen und rund 6 Km Netzstrominfrastruktur Explorationsaktivitäten 100-prozentiges Kupfer-Gold-Molybdänprojekt Llahuin Während des Berichtsquartals führte das Unternehmen seine Explorationsarbeiten fort, um die Kupfer-(Äquiv.)-Ressourcen auf Llahuin von der aktuellen 680.000 Tonnen umfassenden Cu-Äquiv.-Ressource auf die Größe zu steigern, ab der Bergbaustudien für ein langes Minenleben und einen erheblichen Betrieb beginnen können. Die geologische Kartierung von zuvor unexplorierten Arealen auf dem Projektgebiet wurde fortgeführt. Die besten Proben umfassten 17,5 % und 16,3 % Kupfer sowie 0,94 g/t Gold und 1.495 g/t Silber. Drei andere herausragende Ergebnisse umfassten 2,74 % Kupfer, 0,58 g/t Gold und 1.045 g/t Silber. Weiter nördlich von Cerro de Oro betrugen die Ergebnisse 16,6 % Kupfer, 0,94 g/t Gold und 1 g/t Silber, was durch eine starke Probe mit Werten von 16,3 % Kupfer, 0,13 g/t Gold und 4 g/t Silber ergänzt wurde. (Siehe ASX-Meldung vom 3. Februar 2023, High-Grade Rock Chips - 17.5% Cu & 1,495g/t Ag - Llahium).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 2: Llahuin-Prospektionsgebiete mit Umrissen, >400 ppm Kupfer-in-Boden-Kontur (vereinfacht) auf Magnetik und vergleichende Skala mit Kalgoorlie Superpit

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 3. Erzblöcke in jeder der drei Lagerstätten, tiefere Bohrungen bei Central und +90 % in der Kategorie der gemessenen Ressourcen, keine weiteren Explorationsbohrungen nötig, um zu Bergbaustudien übergehen zu können. Auf Cerro-Ferro nur leichte und oberflächennahe Bohrungen mit Verbindungspotenzial über 1,9 km - ein großes Wachstumsziel Das Unternehmen führte ein zweites Infill-Bodenbeprobungsprogramm durch, das Gold bestätigte und zum neuen Ziel Southern Porphyry im Süden des Projektgebiets Llahuin hinzufügte. Eine längliche Kupfer-/Gold-in-Boden-Anomalie mit einem ähnlichen Fußabdruck wie der der Lagerstätte Central zeigt eine starke +500 ppm Kupfer-in-Bodenkontur mit einem Spitzenwert von 0,22 % (2.232 ppm) Kupfer im Boden. Die Kern-Kupferkontur von 1.000 ppm erstreckt sich über rund 200 m in NNW-Richtung. Die Goldproben auf Southern Porphyry zeigen eine starke, übereinstimmende +40 ppb Gold-in-Boden-Anomalie, die mit der Kupfer-in-Boden-Anomalie mit einem Spitzenwert von 240 ppb Gold assoziiert ist. Die Anomalie steht in räumlichem Zusammenhang mit einem großen, kreisförmigen magnetischen Hoch, das als Porphyr-Signatur interpretiert wird. (Siehe ASX-Meldung vom 18. Januar 2023, Copper Infill Sampling - Llahuin Project).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 4. Karte des Kupfer-/Gold-Molybdän-Wachstumsziels Southern Porphyry rund 2 km von Lagerstätte Ferro entfernt 100-prozentiges Manganprojekt Los Pumas Das Unternehmen hat technische Arbeiten auf der Manganlagerstätte Los Pumas im Norden von Chile in Richtung eines Produkts, das den wachsenden Bedarf für E-Fahrzeuge erfüllt, durchgeführt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 5. Projektgebiet Los Pumas, Bodenmarkierungszeichen im Vordergrund. Flach liegendes Gebiet, guter Straßenzugang, optimale Topographie für den Aufbau eines Betriebs Es sind Studien im Gange, um das Potenzial für die Produktion von hochreinem Mangan-Sulfat-Monohydrat (HPMSM) am Standort zur Lieferung an Nordamerika und andere Märkte für E-Fahrzeuge zu untersuchen. Los Pumas beherbergt eine Ressource von 23,7 Mio. Tonnen Manganerz mit Erweiterungspotenzial. Das Erz stammt von der Oberfläche, eignet sich ideal für einen kostengünstigen Tagebauabbau und liegt in der Nähe des Hafens von Arica im Norden Chiles, was einen einfachen Produktexport in die USA und an andere E-Fahrzeug-Produktionsanlagen in den USA ermöglicht. (Siehe ASX-Meldung vom 23. Januar 2023, HPMSM -Los Pumas Project).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 6. Ein chilenischer, unabhängiger, beratender Geologe zeigt auf eine der zuvor übersehenen hochgradigen Mangan-Feeder-Zonen, die an der Oberfläche zutage tritt und im Fokus zukünftiger Diamantbohrungen liegen soll. Am 22. März 2023 berichtete das Unternehmen, dass Mn Energy Ltd, ein auf die Manganverarbeitung spezialisiertes Unternehmen, die erste Phase der Auslaugbarkeits-Testarbeiten anhand von Erz aus dem Manganprojekt Los Pumas mit hervorragenden Ergebnissen durchgeführt hat. Die Auslaugbarkeits-Testarbeiten ergaben, dass sich das Manganerz aus Los Pumas für HPMSM für den Batteriemetallmarkt eignet. Das Erz aus Los Pumas erzielte eine Manganextraktion von rund 99 % unter Standard-Laugungsbedingungen und produzierte eine Laugenlösung mit 80 g/L Mangan. (Siehe ASX-Meldung vom 23. März 2023, überarbeitet - Leach Amenability Test-Work Completed - Los Pumas).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70258/Southern_042623_DEPRco... Abbildung 7. Hochgradiges Mangan (dunkles/schwarzes Gestein) in mehreren dicken Schichten ab der Oberfläche, in optimaler kostengünstiger Abbau-Topographie und -struktur Unternehmensaktivitäten Chile ist ein etabliertes Bergbaugebiet und verfügt über ein A2 Moodys-Kreditrating. Jüngste Übernahmen durch große Kupferproduzenten in dem Land zeugen von seinen Eigenschaften, z. B. der Kauf von 45 % von Sierra Gorda durch South321 für 1,55 Mrd. USD im November 2021 und der Kauf von 51 % der Casserones-Kupfermine durch Lundin Mining2 für 950 Mio. USD im letzten Monat. Die Zahlungen an nahestehende Parteien beliefen sich im Quartal auf 69.956 $ und umfassten Director-Gebühren, Pensionen, Beratungsgebühren, Büro- und Gerätemiete. Vom Board of Directors freigegeben Keith Bowker

2 www.lundinmining.com/news/lundin-mining-to-acquire-a-majority-interest-i... Hintergrundinformationen zu Southern Hemisphere Mining: Southern Hemisphere Mining Limited ist ein erfahrener Rohstoffexplorer, der im südamerikanischen Staat Chile tätig ist. Das Land Chile ist als Kupferproduzent weltweit führend und gilt als eine der aussichtsreichsten Regionen für große neue Kupferentdeckungen der Welt. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Kupfer-Gold-Porphyr-Molybdän-Projekt Llahuin, das Colina 2 Kupfer-Goldprojekt in der Nähe von Llahuin und das Manganprojekt Los Pumas, die alle vom Unternehmen entdeckt wurden. Kupfer-Gold-Molybdänprojekt Llahuin: Gesamtheit der nachgewiesenen und angedeuteten JORC (2004)-konformen Ressourcen laut Marktinformation vom 18. August 2013. Ressourcen Millionen Tonnen Cu % Au (g/t) Mo % Cu-Äquiv.*

(Cutoff-Wert von 0,28 % Cu-Äquiv.)

nachgewiesene R. 112 0,31 0,12 0,008 0,42

angedeutete R. 37 0,23 0,14 0,007 0,37

nachgewiesene & angedeutete R. 149 0,29 0,12 0,008 0,41

vermutete R. 20 0,20 0,19 0,005 0,36

nachg./ang./verm.R., gesamt 169 0,28 0,128 0,008 0,40 Hinweis: *Kupferäquivalent (Cu-Äquiv.): Die Kupferäquivalentberechnungen stellen den Gesamtmetallwert für jedes Metall dar, multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor, aufsummiert und ausgedrückt in Prozent Kupferäquivalent. Bei diesen Ergebnissen handelt es sich ausschließlich um Explorationsergebnisse. Allfällige Verluste, zu denen es beim Abbau kommen könnte, wurden hier nicht berücksichtigt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in Betracht gezogenen Elemente ein angemessenes Gewinnungspotenzial haben, wie es in ähnlichen Minen mit mehreren Rohstoffen nachgewiesen wurde. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren für Kupferäquivalente und die langfristigen Preisannahmen sind nachstehend angeführt: Anmerkungen zur Kupferausbeute aus historischen Untersuchungen - Die Kupferausbeute schwankt zwischen 75 % Cu und 91 % Cu; der gewichtete Durchschnitt der Ergebnisse liegt bei 84 % Cu, was normalerweise aus wirtschaftlicher Sicht ein annehmbarer Wert ist.

- Die Goldausbeute schwankt zwischen 41 % Au und 57 % Au, was angesichts der relativ geringen Goldgehalte innerhalb der Lagerstätte den Erwartungen entspricht.

- Die während der Tests gewonnenen Flotationskonzentrate enthielten einen ressourcengewichteten Durchschnittsgehalt von 28 % Cu und 4,9 g/t Au. Außerdem waren geringe Mengen an verunreinigenden Materialien im Konzentrat enthalten. Da diese Versuche zur Festlegung von Parametern dienten und nicht optimiert wurden, zeigten die Ergebnisse gute Flotationsprozesseigenschaften.

o Formel für Kupferäquivalent = Cu % + Au (g/t) x 0,72662 + Mo % x 4,412 - Preisannahmen: Cu (3,40 $/Pfund), Au (1.700 $/Unze), Mo (15 $/Pfund) Manganprojekt Los Pumas: Gesamtheit der nachgewiesenen und angedeuteten JORC (2004)-konformen Ressourcen laut Marktinformation vom 25. März 2011. Ressourcen Millionen Mn % SiO2 % Fe2O3 % Al % K % P %

(Cutoff-Gehalt von 4 % Mn) Tonnen nachgewiesene R. 5,27 7,39 57,85 2,78 5,62 2,88 0,05

angedeutete R. 13,06 7,65 55 2,96 5,64 2,92 0,05

nachgewiesene & angedeutete 18,34 7,58 55,82 2,91 5,62 2,91 0,05

R.

vermutete R. 5,39 8,59 51,44 2,72 5,49 2,69 0,06

Gesamt 23,73 7,81 Metallurgische Untersuchungen haben ergeben, dass mit dem DMS-Verfahren Mangankonzentrate von über 38 % mit geringem Verunreinigungsgrad und hohem Siliziumertrag erzielt werden können. Im Hinblick auf die vorgenannten Ressourcen bestätigt das Unternehmen, dass ihm keine neueren Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die in den Mitteilungen enthaltenen Informationen auswirken würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter in den Mitteilungen, auf welchen die Schätzungen in der relevanten Marktmitteilung basieren, sind nach wie vor gültig und haben sich nicht wesentlich geändert. Stellungnahme des Sachverständigen: Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Ergebnissen der Kupfer- und Goldexploration in den Projekten des Unternehmens basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Adam Anderson, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurde. Herr Anderson hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr Anderson ist für das Unternehmen als Berater tätig und stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Fachberichten und Pressemeldungen auf der Webseite des Unternehmens: www.shmining.com.au . Liste der Konzessionen Projekt Konzession Während des Quartals Während des Quartals Beteiligung zum

erworbene veräußerte Quartalsende

Beteiligung Beteiligung Llahuin AMAPOLA 1 1 AL 20 - - 100 %

Llahuin AMAPOLA 2 1 AL 20 - - 100 %

Llahuin AMAPOLA 3 1 AL 20 - - 100 %

Llahuin AMAPOLA 4 1 AL 20 - RED 1/18 - - 100 %

Llahuin AMAPOLA I 1 AL 228 - - 100 %

Llahuin AMAPOLA II 1 AL 256 - - 100 %

Los Pumas AWAHOU 1 AL 20 - - 100 %

Los Pumas EMANUEL 1 AL 20 - - 100 %

Los Pumas LLUTA I 1 AL 60 RED 1/54 - - 100 %

Los Pumas LLUTA II 1 AL 300 RED 1/285 - - 100 %

Los Pumas PUTRE 6, 1 AL 20 RED 1/11 - - 100 %

Los Pumas PUTRE I 1 AL 20 - - 100 %

Los Pumas PUTRE II 1 AL 20 - - 100 %

Colina COLINA 2 1 AL 30 - - 100 %

Colina COLINA A01 - - 100 %

Colina COLINA A02 - - 100 %

Colina COLINA A03 - - 100 %

Colina COLINA A04 - - 100 %

Colina COLINA A05 - - 100 %

Colina COLINA A06 - - 100 %

Colina COLINA A07 - - 100 %

Colina COLINA A08 - - 100 %

Colina COLINA A09 - - 100 %

Colina COLINA A10 - - 100 %

Colina COLINA A11 - - 100 %

Colina COLINA A12 - - 100 %

Colina COLINA A13 - - 100 % Link zur englischen Originalmeldung:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02658005-6A1146650?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4 Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Southern Hemisphere Mining Limited

