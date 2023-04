Startseite WELOVETHURSDAYS startet am 18. Mai. Neu: Die limitierte Membercard Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 16:03. Berlins schönste Sundowner-Party ist zurück Berlins schönste Sundowner-Party ist zurück: WELOVETHURSDAYS startet ab dem 18. Mai. Neu dieses Jahr: Die exklusive Membercard Computer aus Partymodus an! WELOVETHURSDAYS, die legendäre Sommerpartyreihe ist ab dem 18. Mai wieder da. Die Veranstalter laden jeden Donnerstag von Mitte Mai bis September ab 17 Uhr zum coolsten Feierabend-Treffpunkt in den historischen Biergarten des Paulsborn am Grunewaldsee. Dieser Sommer bringt einiges an Neuerungen bei der WELOVETHURSDAYS. Dazu Daniel Kloss und Stefan Decker von der veranstaltenden Eventagentur QT-Marketing: "Die Resonanz im letzten Jahr hat uns überwältigt und nah an unsere Kapazitätsgrenzen gebracht. Daher haben wir für diesen Sommer den Aufbau anders geplant, sodass mehr Menschen bei uns bequem ihren Arbeitstag ausklingen lassen können. Neben den beliebten Holztischen bieten wir wieder exklusive Lounges und einen Kinderspielplatz für unsere kleinen Gäste an. Für alle, die gerne und häufig zu uns kommen haben wir ganz neu eine exklusive Membercard." Die WELOVETHURSDAYS-Membercard ist das Accessoire, das in diesem Sommer in keiner Hosen- oder Handtasche fehlen sollte. Die exklusive Karte bietet viele Vorteile. Die Membercard gewährt Inhabern garantierten Einlass via Fast Lane zu jeder WELOVETHURSDAYS Veranstaltung, sprich keine lästigen Wartezeiten. Die Karte berechtigt die Inhaber außerdem dazu, je eine Begleitperson pro Abend einzuladen. Vor Ort gibt es zusätzlich ein Begrüßungsgetränk, Snacks und kleine Überraschungen. Die Karte ist für den gesamten Zeitraum 2023 gültig, im besten Fall also für 18 Veranstaltungen. Zum Preis von 250 Euro kann die limitierte Membercard ab sofort über die Webseite gebucht werden https://welovethursdays.de/#tickets WELOVETHURSDAYS ist bekannt für seine stylishen Gäste aus nah und Fern, die den Feierabend gerne etwas früher beginnen. Stylebewusste Party-Liebhaber:innen und Businesspeople feiern gemeinsam. Neu ist in diesem Jahr, dass der Einlass für alle Early Birds von 17 bis 18 Uhr kostenfrei ist. So kann man noch in Ruhe zu entspannten Sounds einen kühlen Drink oder eine leckere Pizza genießen. Mit groovigen Ibizasounds, die von internationalen Liveacts und DJs und Gastgeber DJ Dan le Blonde kredenzt werden, verwandelt sich der Biergarten danach zum Dancefloor. Spätestens zum Sonnenuntergang tanzt das Paulsborn-Publikum im Grünen und unter freiem Himmel in den Feierabend. "Wir raten allen Gästen möglichst zeitig ihre Reservierungen vorzunehmen für Lounges und Tische. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr zeigen, dass wir schnell ausgebucht sind. Die Buchung von Gruppenveranstaltungen und Firmenfeiern ist ebenfalls möglich. Hierzu einfach bei uns im Büro melden", erläutert Eventmanagerin Adinda Roider, Agenturleitung QT-Marketing. FAKTEN

Veranstaltung: WELOVETHURSDAYS

Termin: Jeden Donnerstag ab dem 18. Mai, bis September

Uhrzeit: ab 17 Uhr

Eintritt: 15 Euro, freier Eintritt 17 bis 18 Uhr

Special: Membercard WELOVETHURSDAYS - Berlins schönste Sundowner-Party

...and when the sun goes down... wird der Biergarten zum Dancefloor und Du bist mit dabei! QT Marketing ist eine Agentur aus Berlin, die sich den Bereichen Events, Lifestyle, Immobilien und Marketing widmet. Seit dem Sommer 2022 veranstaltet QT Marketing die Partyreihe "WELOVETHURSDAYS" in Berlin und Stuttgart. Firmenkontakt

QT Marketing

Adinda Roider

BismarckBismarckstraße 80

10627 Berlin

030-263 929 133

https://welovethursdays.de/ Pressekontakt

Koemmunikation

Sandrina Koemm-Benson

Sächsische Str. 38

10713 Berlin

0176-70353503

