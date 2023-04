Startseite Roborock S8 Pro Ultra & S8+ bald verfügbar! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 16:02. Am 27. April geht es endlich los! Der Roborock S8+ und das Spitzenmodell der Serie, S8 Pro Ultra, kommen in den Handel und sorgen für sorgenfrei saubere Böden in der Bundesrepublik. Zum Start komm das Top-Modell zudem mit einem Launch-Angebot, bei dem kein Boden trocken bleibt S8 Pro Ultra: 1499 Euro (UVP): Startangebot ab dem 27. April bei Amazon 1399 Euro S8+: 899 Euro (UVP): Ab dem 27. April u.a. erhältlich bei Media Markt in den Farben Schwarz & Weiß

bei Saturn in den Schwarz & Weiß Zeit, die Reinigung zu vergessen - wirklich! Das beste Dock von Roborock Das neue RockDock™ Ultra-System von Roborock kommt zusammen mit dem S8 Pro Ultra und ist der ultimative Boxenstopp für den Roboter. Es ermöglicht automatisches Waschen des Mopps, Entleeren des Staubes, das Nachfüllen des Wassertanks und eine automatische Selbstreinigung. Die neue integrierte Trocknungsfunktion mit Warmluft verhindert die Bildung von Schimmel und Gerüchen auf dem Mopp-Pad und dem Dock. Nutzer müssen sich für bis zu 7 Wochen um nichts kümmern! Mehr Reinigungsleistung Die S8-Serie verfügt über die bisher stärkste Saugleistung von Roborock mit 6.000 Pa. Die neue doppelte Gummiwalzenbürste verbessert die Schmutzaufnahme und schützt noch effektiver gegen das Verheddern von Haaren. Das macht den Sauger nicht nur für Menschen mit Haustieren besonders geeignet. Beim S8 Pro Ultra wird zudem die Bürste im reinen Wischmodus und bei der Rückkehr des Saugroboters in die Dockingstation automatisch um bis zu 6 mm angehoben, um in beiden Fällen eine Schmutzübertragung zu verhindern. Zudem ermöglicht dies dem Benutzer auch, verschüttete Flüssigkeiten aufzuwischen, ohne den Saugroboter-Teil zu beschädigen. VibraRise® 2.0 Wischsystem Auch der Wischmopp hebt sich dank VibraRise® bei der Reinigung von Teppichen automatisch an und schrubbt Böden mit einer Frequenz von 3.000 Bewegungen pro Minute mittels Schallwischtechnologie. Der S8 Pro Ultra verfügt jetzt über zwei Vibrationsmodule, die im Vergleich zum ursprünglichen Wischsystem eine höhere Effizienz bieten. Reaktive 3D-Hindernisvermeidung Ausgestattet mit dem neuesten Hinderniserkennungs- und -vermeidungssystem von Roborock, kann die S8-Serie verschiedene Objekte auf ihrem Weg erkennen und um sie herum manövrieren. Damit macht sich die Bodenreinigung ab sofort ganz von alleine! Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas - darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/ Firmenkontakt

Roborock Germany GmbH

Kai Zantke

Harffstr. 47

40591 Düsseldorf

+49 911 310910 0

https://de.roborock.com/ Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustr. 90

90763 Fürth

+49 911 310910 0

https://rtfm-pr.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten