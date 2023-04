Startseite Eningen: Yoga im Park am 25. Juni 2023 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 15:58. AK Gesunde Gemeinde und Gesundheitsforum Eningen e.V. lädt zur Bewegungsaktivität im Freien ein Aufbauend auf der erfolgreichen Veranstaltungsreihe im Krüger-Park, die der AK Gesunde Gemeinde vor einigen Jahren begonnen hat, bietet der AK mit dem Gesundheitsforum Eningen e.V. in diesem Jahr wieder eine Fortsetzung an. Yoga SPARTANER Übungsleiterin Maria Bergner freut sich am Sonntag, den 25. Juni 2023 ab 11.00 Uhr im Krüger-Park in Eningen interessierte TeilnehmerInnen begrüßen zu dürfen. Die Vorständin Veronika Bittner-Wysk sowie der Beirat des Gesundheitsforums und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde Volker Feyerabend freuen sich sehr, die Reihe auch dieses Jahr fortzusetzen zu können. Die verschiedenen Körperhaltungen, Muskel- und Atemübungen eignen sich gut zur Mobilisierung, Dehnung des gesamten Körpers und zur Entspannung. Beispielsweise durch Atemtechnik Übungen wird das vegetative Nervensystem ausgeglichen, man entspannt, was Schmerzen verringern kann. TeilnehmerInnen an dem Kurs im Krüger-Park soll ein Werkzeug und einige alltagstaugliche Übungen für den Alltag gezeigt und Tipps gegeben werden. Wer Interesse hat, kann am Termin vorbeikommen und mitmachen, um das Ganze besser kennen zu lernen. Die TeilnehmerInnen können Übungen mit in den beruflichen oder privaten Alltag nehmen oder haben auch die Möglichkeit in Eningen im 1:1 Personal Yoga in Einzelterminen weiter zu machen, oder die verschiedenen Yoga Kurs-Möglichkeiten in der Gemeinde zu nutzen. Das Gesundheitsforum ist froh, für die Durchführung des Bewegungs-Events die ausgebildete Yoga- und Pilatestrainerin Maria Bergner gewinnen zu können. Als erfahrener SPARTANER Coach und zertifizierte Kurstrainerin ist sie in Reutlingen und Eningen aktiv. Durch das vom Land Baden-Württemberg preisgekrönte SPARTANER Gesundheitskonzept ist sie mit unterschiedlichen Therapeuten, Trainern und Arztpraxen hervorragend vernetzt und so können die unterschiedlichen Themen der regelmäßigen Einzelteilnehmer ganzheitlich bearbeitet werden. Eine breite Erfahrung und Wissen, das auch bei "Yoga im Park" für Fragen zur Verfügung steht. "Die Menschen anzuleiten, den Körper zu aktivieren und den Fokus auf das Hier und Jetzt zu setzen um die persönlichen Ziele zu erreichen, das ist meine Herausforderung", sagt Maria Bergner und freut sich auf das Bewegungs-Event. Das Beste ist: an dem angebotenen Termin im Eninger Krüger-Park kann jede und jeder auch ohne Yoga-Vorkenntnisse teilnehmen. "Gesundheit ist nicht alles - aber ohne Gesundheit ist alles nichts", sagte schon der Philosoph Arthur Schopenhauer. Und er hatte Recht damit. Das Gesundheitsforum Eningen e.V. kümmert sich hervorragend um die Gesundheit der Bürger in und um Eningen. Nehmen Sie am Event teil und bleiben - oder werden - Sie gesund! Weitere Informationen:

www.SPARTANER-Team.de Gesundheitsforum Eningen e.V. - Wer wir sind und was wir wollen: Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm. Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll. Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder. Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten. Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

