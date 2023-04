Bei boonbirds® ist für jeden Geschmack etwas dabei

Ehe man sich versieht, ist schon wieder Mai und damit steht auch der Muttertag vor der Tür. Eine ideale Gelegenheit, um der eigenen Mama zu danken und ihr zu zeigen, wie lieb man sie hat. Perfekt dafür sind die Produkte von boonbirds®, die Muttertagsgeschenke bis 20 Euro bieten: Ob Freundschaftsarmbänder mit Herz, einer Halskette mit Engelanhänger (https://boonbirds.com/Halskette-SELECTION-Schutzengel-versilbert/) oder Ohrstecker mit der Blume des Lebens - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Um ein Muttertagsgeschenk bis 20 Euro zu finden, muss man nicht lange suchen. Der Schmuckhersteller boonbirds® (https://boonbirds.com/)hat in seinem Sortiment viele tolle Produkte, die sich perfekt als Geschenk für die Mama eignen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Halskette mit Schutzengel? Der Engel kann die geliebte Mama so jeden Tag begleiten und im Alltag behüten. Die Schutzengel-Ketten gibt es in den Legierungen 999-feinversilbert, 14-Karat-vergoldet oder rosevergoldet. Sie sind auf wunderschönen, edlen Karten befestigt, auf die verschiedene Sprüche wie "I am with you", "Always by your side" oder "You are not alone" passend zur Legierung metallfoliengeprägt sind. Damit schenken diese Sprüche demjenigen, der die Kette trägt, Mut und Selbstvertrauen aber auch Sicherheit und Zuversicht.

Ein schönes Muttertagsgeschenk bis 20 Euro sind Ohrstecker mit der Blume des Lebens (https://boonbirds.com/Ohrstecker-SELECTION-Blume-des-Lebens-vergoldet/). Auch sie sind in diesen drei Legierungen erhältlich und in kleinen, farbenfrohen Boxen mit passenden Sprüchen befestigt, so dass sie sich stilvoll überreichen lassen. Wer seiner Mama mit einem Muttertagsgeschenk bis 20 Euro zeigen will, dass sie zugleich die beste Freundin ist, der findet bei boonbirds® zum Beispiel Freundschaftsarmbänder mit Herzanhänger (https://boonbirds.com/Freundschaftsarmba-nder-TWO-Herz-versilbert/). Diese stammen aus der neuen Kollektion "TWO". Da sich auf jeder Karte zwei identische Armbänder befinden, können diese von Tochter und Mutter getragen werden und zeigen: "Wir gehören zusammen.".

Mit all diesen Muttertagsgeschenken bis 20 Euro kann man so ganz einfach seinem Lieblingsmenschen zeigen, dass Mutter und Tochter etwas wirklich Besonderes verbindet.

Boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team "Lucy" - boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

