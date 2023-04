Startseite 125 Jahre VVV Texel: Touristeninformation der Insel Texel feiert Jubiläum Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 12:40. Buchungsplattform texel.net bietet Besuchern die größte Auswahl an Inselunterkünften Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Doch auch wenn man sich mit dem Ablegen der Fähre fühlt, als würde man eine andere Welt betreten, ist die moderne Zeit an der Touristeninformation von Texel nicht vorbeigegangen. Bereits 2006 legte der VVV Texel den Grundstein für die digitale Buchungsplattform texel.net, die sich in kürzester Zeit größter Beliebtheit erfreute. 50 Millionen Kontakte mit Texel-Fans

Die Kernaufgabe des VVV Texel: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. 1899 erschien zu diesem Zweck bereits der erste Texel Reiseführer, rund 125 Jahre später verzeichnet die Touristeninformation rund 130.000 Follower auf Facebook und Instagram, 117.000 Newsletter-Abonnenten und 5 Millionen Website-Besuche. Das macht insgesamt 50 Millionen Kontaktmomente mit Texel-Fans aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien pro Jahr. Tipps von echten Texel-Kennern

Auf der Website www.texel.net/de/wird das Insel-Know-how des VVV Texel besonders sichtbar. Besucher finden hier alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht: Informationen zu Anreise, Geschichte, Natur und kulturellen Einrichtungen bis hin zur Möglichkeit, Tickets für Ausflüge und Aktivitäten zu buchen oder Fahrräder zu mieten. Nicht zuletzt gibt es hier die größte Auswahl an Inselunterkünften: Rund 23.000 Buchungen gehen hier pro Jahr ein. Unterkünfte für jeden Geschmack

Die Bandbreite des Angebots reicht von Hotels in unterschiedlichster Lage und Ausstattung über gemütliche B&Bs in allen Teilen der Insel, familienfreundliche Ferienparks und freistehende Ferienhäuser bis hin zu großen und kleinen Campingplätzen. Umfangreiche Filtermöglichkeiten erleichtern dem Nutzer dabei, die perfekte Unterkunft für den Traumurlaub auf der Watteninsel zu finden und mit nur einem Klick zu buchen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität. Fallschirmsprung gewinnen

Um sein Jubiläum zu feiern, hat sich der VVV Texel einen bunten Mix aus verschiedenen Aktionen ausgedacht. Über den Festkalender gibt es jeden Monat tolle Preise zu gewinnen: Im April haben Teilnehmer die Chance auf einen Fallschirm beim Paracentrum Texel. Zudem ist im Ladenlokal des VVV Texel in Den Burg eine Ausstellung zu sehen, die Besuchern einen Einblick in besondere Meilensteine der letzten 125 Jahre gibt. Hier ist auch eine Jubiläums-Briefmarke des VVV Texel in limitierter Auflage erhältlich. Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre (www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto "ganz Holland auf einer Insel" wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt "Hoge Berg". Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee "Ecomare". Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen "Runde um Texel" oder das Schlemmerfestival "Texel Culinair". Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation (www.texel.net). Firmenkontakt

