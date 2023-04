Startseite Netzblick 01.23: Brand Bidding, guter Content, ChatGPT, Social Media Trends und IT-Sicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 11:48. Karlsruhe, 25. April 2023 - Netzblick 01.23: Der Netzblick schaut auf aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich Online-Business, Internet, Webentwicklung, IT und Onlinemarketing. In der aktuellen Ausgabe geht es um ein neues Urteil zum Brand Bidding im Rahmen von Keyword-Advertising, Tipps für guten Content, der bei Suchmaschinen rankt, die Auswirkungen von ChatGPT auf unsere Arbeitswelt, Social Media Trends 2023 und das wichtige Thema IT-Sicherheit. Das OLG Braunschweig erachtet in einem neuen Urteil das sogenannte Brand Bidding als zulässig. Zur Begründung führten die Richter aus, dass unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur dann widersprechen könne, wenn damit eine der Funktionen der Marke beeinträchtigt wird. Dies sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Unter Brand Bidding versteht man das Buchen von Werbeanzeigen im Rahmen des Keyword-Advertising auf geschützte Markennamen oder kennzeichenrechtlich geschützte Bezeichnungen Dritter. Qualitativ hochwertige Inhalte sind ein zentraler Aspekt fast jeder SEO-Strategie. Doch was macht einen Inhalt hochwertig? Und bedeutet "hochwertig" dasselbe für deine Seitenbesucher wie für Google? Mehr Infos zu diesen Fragen bietet ein neuer Beitrag mit fünf konkreten Anregungen für dein Content Marketing. Seit der Öffnung von ChatGPT für eine große Nutzerschaft beherrscht das Thema KI die öffentliche Diskussion. Welche Auswirkungen die rasante Entwicklung dieser Technologie hat, ist noch schwer abzuschätzen. KI könnte unser Leben aber tiefgreifend verändern. Zu den Effekten von ChatGPT auf die Arbeitswelt wurden jüngst zwei Studien veröffentlicht. Social Media wird so intensiv genutzt wie noch nie. Welche Trends sind im aktuellen Jahr 2023 zu beobachten und zu erwarten. Hierzu haben wir einen interessanten Beitrag gefunden, der fünf Entwicklungen aus Sicht des Onlinemarketing bewertet und vorstellt. Angriffe auf IT-Systeme nehmen zu und sind zur realen Gefahr geworden. Sie betreffen längst nicht mehr nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittelständische Firmen sowie Selbstständige. Hilfestellung bietet hier die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, kurz TISiM. Auch darüber hinaus gibt es nützliche Tools und Dienste, die beim Thema IT-Sicherheit unterstützen können. Weiterführende Informationen zu den oben genannten und weiteren Themen:

https://www.netzblick.news/ Über die Netzblick.News Netzblick.News: Unser Blick in die Online-Welt. Wir sind viel im Netz unterwegs, aus privatem Interesse genauso wie beruflich als Internetunternehmer, Agenturbetreiber, Web Developer, Webdesigner und Programmierer. Dabei stößt man auf so manch interessante Neuigkeit, so manch wertvollen Hinweis oder nützlichen Tipp. Neues aus Online-Business, Tech, Webentwicklung, Webdesign, Programmierung & Onlinemarketing: In den Netzblick.News schreiben wir es einfach mal auf. Unverbindlich, ohne festen Redaktionsplan oder Veröffentlichungstermin. Netzblick.News wird bereitgestellt von der Internetagentur formativ.net. Seit über 20 Jahren ist die Agentur für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik aktiv - als zuverlässiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Das Leistungsspektrum der Digitalagentur umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, Webdesign, die Programmierung von Internetseiten und Mobile Apps, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO. Insbesondere hat sich das Team von formativ.net auf die Programmierung von Anwendungen, Erweiterungen und Websites für die CMS Joomla! und WordPress spezialisiert. Die Digitalagentur formativ.net ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe. Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO. Kontakt

formativ.net GmbH - Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434

https://www.formativ.net Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten