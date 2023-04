Startseite "Ein rundum gelungener Abend" - so das Feedback zum MICE Branchentreff Ammersee Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 10:33. Erfolgreiche Premiere an Bord des nostalgischen Raddampfers HERRSCHING "Wow - was für Abend! Wir sind noch immer komplett begeistert von der tollen Stimmung an Bord und den vielen strahlenden Gesichtern." beschreibt Claudia Schwebel vom ILLERHAUS Team das Networking Event der Veranstaltungsbranche und strahlt dabei selbst. Das Team um Susanne Illerhaus hat über ganz verschiedene Kanäle durchweg positives Feedback erhalten. "Eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit vielen interessierten Gästen"

"Vielen Dank für den wirklich gelungenen Abend. Ich konnte viele interessante Kontakte knüpfen."

"Für mich war es eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit vielen interessierten Gästen."

"Es war wirklich rundum ein gelungener Abend."

"Ich habe tolle Menschen kennengelernt und viele wertvolle Informationen für zukünftige Event Planungen bekommen."

"Ein schöner Abend mit vielen tollen Begegnungen, informativen Gesprächen, guter Seeluft und phantastischem Essen"

"Macht Lust auf weitere Veranstaltungen mit Susanne!"

"Ganz herzlichen Dank für den sehr informativen und wunderschönen Abend. Den habt Ihr mit ganz viel Liebe organisiert." Mehr muss wohl gar nicht gesagt werden und die Bilder sprechen ebenfalls für sich. Alle, die hier nicht dabei sein konnten, sollten sich den 20. Juli schon mal fest im Kalender eintragen. Dann ist ILLERHAUS Marketing mit dem MICE Branchentreff auf dem Starnberger See unterwegs. Mehr zu ILLERHAUS Marketing findet man auf der Homepage. Seit 22 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte. Kontakt

