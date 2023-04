Startseite BMW 1er Autoradio nachrüsten Radio vom Fremdhersteller Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 10:22. Upgrade für 1 DIN oder Doppel DIN-Radios von Fremdherstellern im BMW 1er E81 Dreitürer, E82 Coupe, E87 Fünftürer und E88 Cabrio. Fahrzeughalter eines BMW 1er haben die Möglichkeit auch ein Radio eines Fremdherstellers in das Fahrzeug zu integrieren. Dabei gibt es unterschiedliche BMW 1er Modelle mit und ohne Lenkradfernbedienung die das Radio steuert. Der BMW 1er ist bereits mit einem CAN BUS System ausgestattet das heißt ein Radio eines Fremdherstellers wird nicht mehr automatisch abgeschaltet, wenn man den Zündschlüssel abzieht. Mit dem Paket BMW 1er Autoradio Einbauset für Lenkradfernbedienung (https://autoradio-einbau.eu/product/bmw-1er-autoradio-einbauset-fuer-len...) wird ein neues Radio eines Fremdherstellers wieder weiter über die Steuerung des Lenkrades bedient. Bei dieser Variante wird das neue Radio auch wieder beim abziehen des Zündschlüssels abgeschaltet. Dieser ist geeignet, wenn im BMW 1er ein 1 DIN BMW Business Radio vorinstalliert war. Das Cockpit des BMW 1er erfordert eine fahrzeugspezifische Radiohalterung damit ein Fremdradio in den Fahrzeugschacht integriert werden kann. Diese Radiohalterung ein Adapter für Lenkradfernbedienung der die Signale aus dem CAN BUS System des BMW auslesen kann und ein Antennenadapter sind im Lieferumfang des Paketes enthalten. Dieses Einbauset ist für die Modelle BMW 1er E81 Dreitürer, E82 Coupe, E87 Fünftürer und E88 Cabrio geeignet. Durch den BMW Adapter für Lenkradfernbedienung (https://autoradio-einbau.eu/product-category/adapter-fuer-lenkradfernbed...), für BMW-1er mit BMW Business Professional Radios mit Quadlock-Anschlüssen behält es die Lenkradsteuerung für Radios eines Fremdherstellers bei. Dabei werden folgende Funktionen wiederhergestellt, Behält OEM-Telefontasten (falls vorhanden), Bietet Geschwindigkeitsimpuls, Feststellbremse, Rückwärtsgang,12 V permanent, Telefon Stummschaltung, regelt Lautstärke + Lautstärke - Track + Track - Quelleund Stummschaltung, für Telefon Abholen (kurz drücken) und Telefon Auflegen (lang drücken). Kompatibel mit folgenden Autoradio Marken Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss. Für BMW 1er Modelle die keine Steuerung des Radios über das Multifunktionslenkrad besitzen gibt es auch im Webshop von autoradio-einbau.eu Einbausätze ohne Funktion für die Lenkradfernbedienung. Mit diesen Einbausätzen können Fremdradios in den Modellen BMW 1er E81 Dreitürer, E82 Coupe, E87 Fünftürer und E88 Cabrio integriert werden. Das Einbauset besteht aus der Radiohalterung einem Radioanschlusskabel für das neue Radio an den Fahrzeugstecker im Radioschacht und einen Antennenadapter für den Senderempfang. Alle Einbausätze sind in der Kategorie BMW Autoradio Einbauset (https://autoradio-einbau.eu/product-category/autoradio-einbauset/bmw-aut...) im Webshop von autoradio-einbau.eu bestellbar. Je nach Modell bei dem BMW 1er ist auch die Installation von Doppel DIN oder 1 DIN-Geräten möglich, bei Doppel DIN ist die Montage für alle Modelle die nicht das 1 DIN BMW Business Radio vorinstalliert haben möglich. Alle Einbausätze enthalten die erforderlichen Adapterkabel für den Anschluss an das Fahrzeug. Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren. Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

https://autoradio-einbau.eu/ Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

https://autoradio-einbau.eu/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten