Startseite Bodenversand24 und Project Floors - Partner seit Jahren Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 08:33. Bodenversand24 bietet Designbodenbeläge für jeden Wohn(t)raum und perfekte Designböden für jeden Objektbereich von Projekt Floors. Bodenversand24 bietet Designbodenbeläge für jeden Wohn(t)raum und perfekte Designböden für jeden Objektbereich von Projekt Floors. Bodenversand24 und Project Floors sind Partner seit Jahren rund um alle Designbeläge. Project Floors ist ein führender und zukunftsorientierter Anbieter für LVT-Designbodenbeläge. Authentische Optiken von Echtholz, Stein und Keramik werden kombiniert mit der Strapazierfähigkeit und Reinigungsleichtigkeit eines Kunststoffbelages und ermöglichen mit Designbelägen eine individuelle Raumgestaltung. Wer Lust hat auf eine harmonische Atmosphäre im Wohnbereich, ist gut beraten mit Designbodenbeläge zum Klicken (https://www.bodenversand24.de/vinyl-designbelag/zum-klicken/project-floo...) in authentisch wirkenden Holz-, Keramik- und Steinoptiken von Project Floors. Bei den Fußböden bleiben keine Wünsche zur individuellen Raumgestaltung offen. Holzoptiken von sachlicher Schlichtheit mit gekälkter Anmutung bis stilvoll rustikal mit verwittertem Design oder Fliesenformate in klassischen oder trendigen Echtsteinoptiken, für jeden Geschmack gibt es den passenden Belag. Viele Bodenbeläge sind für hohe Ansprüche gemacht. Ob im Ladenbau, der Hotellerie und Gastronomie, im Büro oder Bildungswesen, Sport und Freizeit oder im Healthcare-Bereich - überall, wo eine hohe Kundenfrequenz und starke Belastung einen robusten und pflegeleichten Fußboden verlangt, wird unser Vinylboden eingesetzt. Die Kollektionen zum Kleben (https://www.bodenversand24.de/vinyl-designbelag/zum-kleben/project-floor...) für den Objektbereich heißen floors@work und Groutline. Sechs weitere Farben sind für die Verlegung in Fischgrätoptik erhältlich. Fischgrätmuster: immer noch top in den Designboden Trends. Klassische Designverlegungen wie Fischgrät, die man früher ausschließlich im Echtholzparkett-Bereich aus herrschaftlichen Wohnungen und Häusern kannte, werden seit Jahren erneut viel eingesetzt. Vor allem, wenn es darum geht große Flächen eindrucksvoll zu gestalten. Die Verlegung von Vinyl im Fischgrätmuster verlangt handwerkliches Können, das Ergebnis ist hochwertig und steht optisch dem Echtholzparkett in nichts nach. Seit 20 Jahren arbeitet Project Floors mit namhaften Kunden zusammen und begeistert täglich mit Qualität und Kompetenz. Über 300 Beläge zum Klicken, Kleben oder als Looselay plus der passendenden Unterlage für das Clicksystem hält Bodenversand24 für jeden Anspruch und Bedarf im Onlineshop bereit. Ein Blick auf das Angebot (https://www.bodenversand24.de/search?sSearch=Projectfloors&p=1) lohnt sich für Objekteure und Häuslebauer. Bodenversand24 | Europas großer Onlineshop für Bodenbeläge und Zubehör. Bodenbeläge von über 100 namhaften Herstellern und einem Produktsortiment mit mehr als 30.000 Artikeln!

Sei es die Renovierung Ihrer Wohnung oder ein Objekt aus dem Gewerbebereich. Wir bieten Ihnen für jedes Bauvorhaben einen passenden Boden. Jetzt Zubehör für deinen Boden einfach online kaufen unter www.bodenversand24.de Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235

http://www.bodenversand24.de Pressekontakt

