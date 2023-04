Startseite TerraMaster hat das neueste TOS 5.1.33 veröffentlicht Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-25 07:46. Deutlich verbesserte F2-223- und F4-223-Hardware-Dekodierung für Plex 4K-Video TerraMaster hat vor Kurzem das neueste TOS-System 5.1.33 veröffentlicht, das die hardwarebeschleunigten 4K-Video-Transkodierungsfähigkeiten der NAS-Serien F2-223- und F4-223 von TerraMaster erheblich verbessert, insbesondere für Plex-Benutzer, um diesen die Möglichkeit zu bieten, ein reibungsloseres, effizienteres, schnelleres und hochauflösenderes Multimedia-Erlebnis bei der Verarbeitung von 4K-High-Definition-Videos zu genießen. Die Transkodierung ist unerlässlich für den Genuss einer reibungslosen Medienwiedergabe. Sie konvertiert Mediendateien auf der Grundlage der Internetverbindung und der Leistungsfähigkeiten Ihres Geräts in die entsprechende Auflösung und Bitrate. Im Anbetracht der Popularisierung und Anwendung von 4K-Ultra-High-Definition-Video gewinnt die Hardware-Dekodierungstechnologie zunehmend an Bedeutung. Die hardwarebeschleunigte Transkodierung verwendet die dedizierten Hardwarefunktionen der unterstützten CPU oder GPU, um die Transkodierung und Konvertierung durchzuführen. Ein NAS, das die GPU unterstützt, kann erheblich von der hardwarebeschleunigten Transkodierung profitieren. TOS 5.1.33 Hardware-Dekodierungsfunktionen

Die neue Version der TOS-Software 5.1.33 optimiert Funktionen und nutzt die GPU vollständig aus, um sich tiefgreifend an der hardwarebeschleunigten Transkodierung zu beteiligen. Auf diese Weise wird die Schwachstelle der hohen CPU-Auslastung behoben, die durch die softwarebasierte Transkodierung verursacht wird, welche sich hauptsächlich auf die NAS-CPU stützt, und ermöglicht dem NAS somit die Verwendung der dedizierten Hardware-Transkodierung sowie von DLNA- und UPnP-Übertragungsprotokollen, die 4K-HD-Videos durch die automatische Transkodierung auf Streaming-Media-Clients, wie zum Beispiel Plex und Emby, unterstützen, wodurch eine reibungslose Wiedergabe auf verschiedenen Mediaplayern und Geräten gewährleistet wird. Für das hardwarebeschleunigte Streaming auf PLEX ist natürlich ein Plex Pass-Konto erforderlich. F2-223 und F4-223 mit hoher Konfiguration

TerraMaster F2-223 und F4-223 sind mit der neuesten Intel N4505 Dual-Core-CPU mit integrierter Grafikkarte, 4 GB DDR4 und leistungsstarken Hardware-Transkodierungsfunktionen ausgestattet: H.265 (HEVC), MPEG-4 Teil 2, MPEG-2, VC-1; maximale Auflösung: 4 K (4096 x 2160); maximale Bildrate pro Sekunde (FPS): 60. Die neue Version der TOS-Software 5.1.33 mit optimierter Hardware-Dekodierungstechnologie ist in der Lage, die Hardwarebeschleunigung voll auszunutzen, um die Dekodierungsgeschwindigkeit und Videoqualität zu verbessern. Ganz gleich, ob zu Hause oder auf der Arbeit: Dank ihr können Benutzer eine reibungslosere und qualitativ hochwertigere 4K-Videowiedergabe genießen. Schnellere Videobearbeitungsgeschwindigkeit

Um Videos zu bearbeiten und zu schneiden, können die TerraMaster F2-223 und F4-223, die mit zwei 2,5-GbE-Schnittstellen ausgestattet sind und eine

Hochgeschwindigkeits-Netzwerkbandbreite von 2,5 Gbit sowie eine Netzwerkbandbreite

von bis zu 5 Gbit mittels Link-Aggregation erreichen können, den Prozess beschleunigen und es Benutzern ermöglichen, die Videobearbeitung schneller abzuschließen. Wenn Sie eine leistungsfähigere Hardwarekonfiguration benötigen sollten, sind die neuesten TerraMaster-Modelle F4-423 und T6-423 sowie andere NAS-Serien, die mit der neuesten Intel N5095 Quad-Core-CPU mit integrierter Grafikkarte ausgestattet sind, natürlich ebenfalls eine gute Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Produktlinks: TerraMaster F2-223: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f2-223.html

TerraMaster F4-223: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f4-223.html TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist. Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272

http://www.terra-master.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten