Startseite Wie hilft dir Leistungsdiagnostik, deine sportlichen Ziele zu erreichen? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-04-24 09:17. Leistungsdiagnostik, insbesondere Spiroergometrie, wird im Sport immer beliebter. Aber was genau ist Spiroergometrie und wie kann es dir helfen, deine sportlichen Ziele zu erreichen? Leistungsdiagnostik , insbesondere Spiroergometrie, wird im Sport immer beliebter. Aber was genau ist Spiroergometrie und wie kann es dir helfen, deine sportlichen Ziele zu erreichen? Spiroergometrie ist eine Methode zur Messung der Atemgase, während du körperliche Aktivität ausübst. Sie ermöglicht die Bestimmung deines individuellen Leistungsprofils, einschließlich deiner aeroben und anaeroben Schwelle. Warum nutzen wir Spiroergometrie? Der Grund liegt darin, dass jeder Mensch einzigartig ist und daher auch ein individuelles Trainingsprogramm benötigt. Durch die Messung der Atemgase können wir genau herausfinden, wie viel Sauerstoff dein Körper benötigt und wie er Energie produziert. Diese Daten können wir verwenden, um ein personalisiertes Trainingsprogramm zu erstellen. Die Spiroergometrie ist auch eine großartige Möglichkeit, die Leistungsentwicklung zu überwachen. Durch den Vergleich von Daten mehrerer Tests erkennen wir, ob du Fortschritte gemacht hast oder ob wir das Training anpassen müssen, um deine Ziele zu erreichen. Durch meine Erfahrung als Personal Trainer und Ernährungsberater biete ich dir also zusätzlich zur Leistungsdiagnostik eine umfassende Beratung, zu deiner Situation. Unabhängig, ob es dabei um Training, Ernährung oder körperliche Veranlagung geht. Falls du also dein Training professionalisieren möchtest, ist die Spiroergometrie genau das richtige für dich, um noch schneller deine Ziele zu erreichen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ITEB - individuelle Trainings- u. Ernährungsberatung

Herr Johannes Bremer

Dierkower Höhe 8

18146 Rostock

Deutschland fon ..: 0176-55391479

web ..: https://iteb-rostock.de/

email : info@iteb-rostock.de Pressekontakt: ITEB - individuelle Trainings- u. Ernährungsberatung

Herr Johannes Bremer

Dierkower Höhe 8

18146 Rostock fon ..: 0176-55391479

web ..: https://iteb-rostock.de/

email : info@iteb-rostock.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten