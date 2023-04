A CAPPELLA LOVE - Barbershop Musikfestvial 2023

Ringing Sounds", wenn sich Chöre und Quartette formen

Gänsehaut-Momente durch präzise Harmonien, Rhythmik und Performance beim A CAPPELLA LOVE Musikfestival in Dortmund. Vom 18. bis zum 21. Mai 2023 wird Dortmund zum Zentrum der Barbershop-Musik, wenn ca. 400 passionierte Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland, zum A CAPPELLA LOVE Musikfestival anreisen. In Ihrem Gepäck: unglaubliches Stimmvolumen, schillernde Kostüme und eine riesige Leidenschaft, die sie mit dem Publikum teilen wollen.

Unter der Schirmherrschaft von Christian Wulff, dem Präsidenten des Deutschen Chorverbands e.V., lädt der Deutsche Fachverband für Barbershop-Musik BinG! e.V. zu diesem 4-tägigen Musikevent ein. "Das A CAPPELLA LOVE Musikfestival ist eine großartige Gelegenheit für Barbershop-Liebhaber und Musikbegeisterte, die einzigartige Klangwelt dieser besonderen Musikform zu erleben." sagt Maximilian Hilz, 1. Vorstand des deutschen Fachverbandes BinG! Barbershop in Germany e.V. Er ist besonders stolz darauf, Gastgeber dieses besonderen Ereignisses zu sein und freut sich an diesem verlängerten Wochenende, gemeinsam mit den Chören und Quartetten unvergessliche musikalische Momente zu schaffen.

Das A CAPPELLA LOVE Musikfestival bietet die perfekte Gelegenheit, um in die Welt der Barbershop-Musik einzutauchen und sich von der Begeisterung der teilnehmenden Chöre und Quartette mitreißen zu lassen. Entstanden im späten 19. Jahrhundert in Nordamerika, hat diese Musikgenre seine Wurzeln in amerikanischen Friseur- und Barbiersalons. Daher stammt auch der Name "Barbershop"-Gesang. Was zum Zeitvertreib begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem eigenständigen Musikstil, welcher über die amerikanischen Grenzen hinaus, weltweit Anklang findet.

Barbershop-Musik ist bekannt dafür, dass sie eine intensive und unvergessliche Wirkung auf ihr Publikum hat. Die engen Harmonien, die präzisen Rhythmen und die leidenschaftlichen Darbietungen berühren die Seele und hinterlassen oft Gänsehaut beim Zuhörer. Es ist eine Musik, die das Herz öffnet und die Emotionen in Bewegung setzt. Der Zuhörer kann sich auf ein einzigartiges Klangerlebnis freuen, das ihn tief berühren wird und noch lange in Erinnerung bleiben wird.

So sind die Gastgeber, der Verein Barbershop in Germany e.V., besonders stolz darauf, an diesem Festival-Wochenende auch internationale Gäste auf der Bühne zu begrüßen. Die prämierten Barbershop Quartette "The Ladies" und "Throwback" aus Nashville, Tennessee und Pennsylvannia werden erwartet.

Das Frauenquartett "THE LADIES" ist amtierender Gewinner des internationalen Barbershop-Wettbewerbs "74. Sweet Adelines International Competition", in Phoenix, Arizona (Sep. 2022). Das starke Männerquartett "THROWBACK" ist ebenfalls eine bekannte Größe. Sie singen, performen und genießen die Teilnahme an diversen Internationalen Wettbewerben der Barbershop Harmony Society, sowie eigenen Konzerten und Shows. Ihre letzte herausragende Platzierung: Dritter Platz beim Wettbewerb der Barbershop Harmony Society 2022.

Das Festival beginnt zunächst locker mit der sogenannten Experimentierbühne. Wesentlich ernsthafter geht es dann an den Folgetagen weiter, mit den Deutschen Meisterschaften für Barbershop-Chöre und -Quartette, die im Rahmen des Festivals ausgetragen werden. Sie bieten ein spannendes Wettkampferlebnis, das ebenfalls für Zuschauer im Konzerthaus Dortmund Live mitverfolgt werden kann.

Die Highlights des Musikfestivals werden die zwei galaverdächtigen Abendshows am Freitag und Samstag Abend (19./20.05.23) sein, bei denen die besten Barbershop Chöre und Quartette das Publikum mit Ihren mitreißenden Stimmen, Performances und atemberaubenden emotionalen Höhepunkten begeistern werden. Die Sternenshow (Show der besten Barbershop Quartette) am Freitag Abend (19.05.23), moderiert von Ruth-Anne Damm und der Show der Champions (Show der besten Barbershop Chöre), moderiert von Janine Breuer-Kolo versprechen ein einzigartiges Klangerlebnis, das die Zuschauer tief berühren und noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Tickets im VVK: unter: www.barbershop-musikfestival.de

Sternenshow: ab 39 EUR, ermäßigt 19 EUR

Show der Champions: ab 44EUR, ermäßigt 23 EUR

BinG!Barbershop in Germanye. V. ist der deutsche Fachverband für Barbershopgesang- einemA-cappella-Musikstil. Wir sind ein bundesweiter, hochspezialisierter Verband für alle Chöre und Quartette, die sich dem Barbershopgesang widmen.

Speziell engagieren wir uns dafür, unsere Leidenschaft für Barbershopmusik bekannt zu machenund möglichst viele Menschen für dieses tolle Hobby und das gemeinsame Singen zu begeistern.

Firmenkontakt

BinG! e.V.

Maximilian Hilz

Hohe Straße 61a

441398 Dortmund

+49 231 22 20 42 62

http://www.barbershop.de

Pressekontakt

BinG! e.V.

Natalie Nickel

Hohe Strasse 61a

44139 Dortmund

+49 231 22 20 42 62

http://www.barbershop.de