C. Bechstein Klavierabende im Ehrbar Saal Wien

Konzerte mit zwei jungen, bereits hochgelobten Pianist*innen: Haiou Zhang und Avery Gagliano

Der frisch renovierte historische Ehrbar Saal gleich neben dem Wiener Naschmarkt ist das Herzstück des 2021 entstandenen Musikquartiers. Dort stehen Musikschaffenden an verschiedenen Standorten Proberäume mit besten C. Bechstein Instrumenten samt moderner Infrastruktur zur Verfügung.

Im Ehrbar Saal gibt es eine rege Konzerttätigkeit mit international renommierten Musikern. Es waren dort auch schon Koryphäen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Pietro Mascagni, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg zu Gast.

Im Rahmen der C. Bechstein Klavierabende sind nun zwei junge, bereits hochgelobte Pianist*innen am Werk: Haiou Zhang und Avery Gagliano.

TERMIN 11.05.2023, 19:00 HAIOU ZHANG

TERMIN 15.06.2023, 19:00 AVERY GAGLIANO

KARTEN www.ehrbarsaal.at

ORT Ehrbar Saal, Mühlgasse 30, 1040 Wien

INFOS www.ehrbarsaal.at; www.bechstein.de; www.musikquartier.at

11. Mai: HAIOU ZHANG

Bedeutende Sonaten - Beethoven und Liszt

Ludwig van Beethoven: Sonate Nr. 32 c-Moll op. 111

Franz Liszt: Sonate h-Moll S. 178

HAIOU ZHANG, 1984 in China geboren, wurde bereits als Zehnjähriger am Central Conservatory of Music in Peking aufgenommen. Seine Karriere begann 2005 mit gefeierten Aufritten beim Braunschweig Classix Festival.

Soloabende führten ihn in das Konzerthaus und die Philharmonie Berlin, die Hamburger Elbphilharmonie und Laeiszhalle, den Münchner Gasteig, die Tonhalle Düsseldorf, das Concertgebouw Amsterdam, das Canadian Opera House in Toronto u.v.m.

15. Juni: Sir András Schiff präsentiert AVERY GAGLIANO

Johann Sebastian Bach: Französische Suite Nr. 3 h-Moll BWV 814

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate Nr. 4 Es-Dur K 282

Frederic Chopin: Mazurkas op. 50, Barcarolle Fis-Dur op. 60

Karol Szymanowski: Variationen b-Moll op. 3

AVERY GAGLIANO ist Gewinnerin des 10. Nationalen Chopin-Klavierwettbewerbs 2020 in den USA, bei dem sie sich neben dem ersten auch den Preis für das beste Konzert erspielte.

Auf Einladung von Sir András Schiff wird sie an der Konzertreihe Building Bridges teilnehmen und in der Saison 2022/23 in ganz Europa auftreten.

Avery Gagliano stammt aus Washington, D.C., wo sie bei Marina Alekseyeva studierte. Derzeit setzt sie ihr Studium am Curtis Institute of Music bei Gary Graffman, Robert McDonald und Jonathan Biss fort.

Ehrbar Saal: Wiener Konzertsaal

Musikquartier: Probenraumanbieter in Wien

