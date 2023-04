Startseite Sebastian Pinks Film "Miracle for Christmas" bekommt erste Auszeichnung! Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2023-04-23 00:50. Vor wenigen Tagen wurde der neue Kurzfilm "Miracle for Christmas" auf nationalen und internationalen Filmfestivals veröffentlicht und hat bereits den ersten Preis beim Golden Lion International Film Festival als bester internationaler Kurzfilm gewonnen. Der talentierte Filmemacher Sebastian Pink, der auch in seinen anderen Produktionen als Hauptdarsteller glänzt, hat seine Kinder sowie bekannte Schauspieler wie Alica Hubiak (Unter uns) und Dirk Rabe (Cobra 11), für seine neueste Arbeit gewinnen können. In kleineren Rollen sind Peter Baltes und Joeline Kurtz zu sehen. Der Film, der sich um die Weihnachtszeit dreht, gehört jedoch zum Drama-Genre und erzählt die Geschichte des jungen Nils, der nach einem Streit seiner Eltern von zu Hause abhaut und von einem Auto angefahren wird. Der Junge fällt ins Koma und die Ärzte geben wenig Hoffnung auf ein Erwachen. Der Kurzfilm wurde sowohl in einem Privathaus als auch in der Cura-Med Süd-Warndt Klinik in Großrosseln gedreht und hat eine Laufzeit von etwa 15 Minuten.

Zum Ende des Jahres soll der Kurzspielfilm dann auf YouTube veröffentlicht werden. Weitere Informationen zu den Projekten von Sebastian Pink finden sich auf

