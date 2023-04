Ingwer: Alte Knolle ist scharfer Immun-Booster

Models und Stars schwören auf den täglichen Einsatz von Ingwer. Die scharfe Knolle ist ein bekanntes Heilmittel aus der Natur und besteht aus über 160 verschiedenen, guttuenden Inhaltsstoffen.

Ingwer ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Menschheit und als Gewürz aus vielen Gerichten nicht mehr wegzudenken. Die Pflanze wächst in den Tropen und Subtropen und wird traditionell in Ländern wie Sri Lanka, Indien, Indonesien, Vietnam, China, Japan, Taiwan, Australien, Frankreich und Nigeria sowie in Südamerika angebaut. Die Heimat der Ingwerpflanze ist nicht sicher bekannt. Möglicherweise hat sie ihren Ursprung in Sri Lanka oder auf den pazifischen Inseln. Nun sieht man es der Pflanze vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt an, aber in ihr steckt eine ordentliche Portion Gesundheit und sie hat jede Menge positive Auswirkungen auf den Körper. Im Mittelalter heilte man fast jedes Zipperlein mit ihr - und das ganz ohne Nebenwirkungen.

"Nach dem Mittelalter ist die Knolle allerdings für lange Zeit in Vergessenheit geraten. Dabei lassen sich mit der exotischen Wurzel nicht nur köstliche - nicht nur asiatische - Gerichte zaubern, auch Erkältungen, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden geht sie einfach und wirkungsvoll an. Und das ganz ohne Nebenwirkungen. In Asien schon lange bewährt, erfährt Ingwer auch bei uns seit längerem ein Comeback. Zu Recht, denn die Knolle besteht aus über 160 verschiedenen, guttuenden Inhaltsstoffen. Dazu zählen unter anderem Eisen, zahlreiche Vitamine, Kalzium, Kalium, Natrium Phosphor sowie verschiedene ätherische Öle", sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

Die heilsame Wirkung des Ingwers kommt dabei aus besonderen Inhaltsstoffen, den sogenannten "Gingerolen". Diese Gingerole regen zum Beispiel die Durchblutung unserer Schleimhäute an. Wenn die Schleimhäute gut durchblutet werden, haben Bakterien und Viren deutlich weniger Chancen, in unseren Körper einzudringen. Weil die Gingerole unsere Durchblutung verbessern, werden angestrengte und schmerzende Muskeln und Gelenke besser versorgt und Entzündungsstoffe werden schneller abtransportiert. Wir fühlen uns von innen heraus warm (wie schön ist das gerade im Winter!), sind besser vor Viren und Bakterien geschützt und werden insgesamt belastbarer.

Models und Stars schwören auf den täglichen Immun-Booster und machen sich nicht nur in der kalten Jahreszeit fit mit dem Heilmittel aus der Natur. Denn die Knolle ist ein wahrer Tausendsassa, der uns das ganze Jahr über hilft, dass wir uns gut fühlen und gesund bleiben. Die antibakterielle Wirkung der Gewürzknolle ist längst bewiesen. Auch werden der Pflanze muskelentspannende und durchblutungsfördernde Effekte zugesprochen. "Wer es schafft, täglich Ingwer zu sich zu nehmen, wird vermutlich nicht ganz so schnell krank und fühlt sich ganz einfach fitter. Die Knolle beugt einer Erkältung oder Grippe auch nicht nur vor, sondern schafft es sogar, bereits bestehende Symptome zu lindern und bei der Heilung zu helfen. Es lohnt sich also, von ihren Wirkstoffen zu profitieren", betont Frank Felte.

Natura Vitalis hat dazu das Produkt "Ingwerol" entwickelt. Bei der Einnahme als Kapsel fällt die Schärfe des Ingwers, die im Mund und in der Nase manch einem zu intensiv sein kann, gar nicht mehr ins Gewicht. Jede Kapsel Ingwerol ist so stark wie zwei Kilo frischer Ingwer. "Und um die Rezeptur abzurunden, hat Natura Vitalis noch Kardamom und Vitamin C hinzugefügt. Kardamom ist ein in der asiatischen Küche häufig verwendetes Gewürz. Seine ätherischen Öle unterstützen die entzündungshemmende Wirkung des Ingwers und tragen zusätzlich zu unserem Wohlbefinden bei. Vitamin C stärkt wie Ingwer unsere körpereigene Krankheitsabwehr", betont Frank Felte.

Der Hintergrund der Produktentwicklung: "Es ist uns jetzt erstmals gelungen, die wirksamen Inhaltsstoffe des Ingwers, die Gingerole, in Form eines Extrakts zu gewinnen. Das bedeutet, dass wir genau die Stoffe, die für unsere Gesundheit eine Rolle spielen, aus der Pflanze herausziehen und den unnötigen Ballast verwerfen. Durch diese Extraktion konnten wir mit Ingwerol ein wirklich innovatives Produkt kreieren."

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto "natürlich gut" stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses "Kraftwerk der Natur", eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des "GOGREEN"-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

