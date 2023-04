Grid Dynamics erweitert seine Geschäftstätigkeit in den USA und in Indien - Übernahme von NextSphere Technologies, einer Gesells

Wichtigste Nachrichten:

- Die Übernahme von Nextsphere Technologies mit ihrer Spezialisierung auf Full-Service-Anwendungsentwicklung für ihre Kunden wird die Kompetenzen von Grid Dynamics im Hinblick auf die digitale Transformation erweitern.

- NextSphere Technologies mit ihrer langjährigen Erfahrung mit Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, FinTech und Verbrauchsgüter/Fertigung wird das Know-how von Grid Dynamics in allen Industriesegmenten verbessern.

- Durch die Übernahme kommen über 200 Mitarbeiter neu zum Team von Grid Dynamics in den USA und in Indien; ferner kommen in den USA technische Lieferzentren in Tampa, FL, und Phoenix, AZ, und eine erweiterte Geschäftstätigkeit in Indien mit Engineering-Zentren in Hyderabad und Chennai hinzu.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 18. April 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Firma NextSphere Technologies übernommen hat, eine Gesellschaft, die maßgeschneiderte Full-Service-Anwendungen entwickelt. Mit über 200 Mitarbeitern in den USA und in Indien wird Nextsphere Technologies die Ziele von Grid Dynamics unterstützen, nämlich die Verbesserung seines technischen Produktangebots, den Ausbau seiner globalen Präsenz und die Erweiterung seines Kundenstamms.

NextSphere Technologies wurde im Jahr 2006 gegründet, hat seine Firmenzentrale in Tampa, FL, und in den USA ansässige Kunden. Die Firma besitzt ferner eine Engineering-Präsenz in Phoenix, AZ, und betreibt zwei große Engineering-Zentren in den indischen Technologie-Hubs Hyderabad und Chennai. Die Gesellschaft ist auf moderne Anwendungsentwicklung, System-Monetarisierung, Produktentwicklung, Cloud- und Infrastruktur-Services sowie Qualitätssicherung spezialisiert. Im Laufe der Jahre arbeitete die Gesellschaft mit mehreren Marken in zahlreichen Industriesegmenten mit Know-how in den Bereichen Gesundheitswesen, Fintech und Verbrauchsgüter/Fertigung.

Die Übernahme von NextSphere Technologies verbessert unsere technischen Kompetenzen und erweitert unsere weltweite Präsenz. Mit der nachweislichen Erfolgsbilanz von Nextsphere Technologies mit Kunden aus den Sektoren Gesundheitswesen, Fintech und Verbrauchsgüter/Fertigung wird deren Know-how das Produktangebot von Grid Dynamics für Bestands- und Neukunden ergänzen. Außerdem sind die Sektoren, auf die sich Nextsphere Technologies konzentriert, zentral für die Gigacube-Strategie von Grid Dynamics mit dem Ziel, sich zu diversifizieren und zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar zu entwickeln. Aufgrund der Firmenzentrale in Tampa und den Lieferbetrieben in Indien mit Hyderabad und Chennai als den wichtigsten Zentren stärkt die Übernahme unsere weltweite Position für die Belieferung unserer Kunden, erklärte Leonard Livschitz, der CEO von Grid Dynamics.

Der Zusammenschluss mit Grid Dynamics ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter profitieren von dem umfassenden Serviceangebot des Unternehmens, von seiner Fähigkeit, einen Wertbeitrag im Unternehmen zu leisten, von seiner Kultur der Engineering-Exzellenz und insbesondere von seinem beharrlichen Engagement, alles zu tun, was nötig ist, um seinen Kunden und Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen. Ab der ersten Zusammenkunft mit Grid Dynamics war uns klar, dass unsere Managements und unsere technischen Teams aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, sagte Dr. Raju Dantuluri, der Mitbegründer von NextSphere Technologies.

Über NextSphere Technologies

NextSphere ist eine Software-Service-Gesellschaft, die Anwendungen für Unternehmen in verschiedenen Sektoren entwickelt, verwaltet, hostet und wartet. Ihre branchenzertifizierten Lösungen bieten den Kunden marktführende Wettbewerbsvorteile, die sich aus einer beschleunigten Produkteinführungszeit und den Kosteneinsparungen ergeben, die ein globales Liefermodell bietet, welches auf hochmodernen Entwicklungseinrichtungen in mehreren Zeitzonen basiert.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa.

Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com . Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter glaubt, schätzt, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, kann, wird, potenziell, prognostiziert, sagt voraus, setzt fort oder sollte, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über unsere Produktfähigkeiten, der mögliche Nutzen der Übernahme von NextSphere Technologies und das Rahmenwerk für die Gigacube-Wachstumsstrategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: unsere Fähigkeit, das Geschäft, die Technologie, das Personal und die Betriebstätigkeit erfolgreich zu integrieren; Kosten in Verbindung mit der Übernahme; ob unser Markt wie erwartet wächst; das Wettbewerbsumfeld und Reaktionen der Mitbewerber auf die Übernahme; die allgemeine Markt- und Geschäftslage; alle unvorhergesehenen Auswirkungen der Bilanzierung der Übernahme und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Grid Dynamics angeführt sind.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt Risk Factors des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 28. Februar 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

