Startseite Mit New Work kann man Rednerpreise gewinnen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-04-18 16:44. Maria Holtz spricht nicht über New York sondern über New Work Beim internationalen Speaker Slam gewann Maria Holtz den Excellence Award. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Hier messen sich hervorragende Redner untereinander. Dabei waren dieses Mal 13 Nationen angetreten. Nach erfolgreicher Vorqualifikation erreichte Frau Holtz das Finale. Hierbei musste Sie sich der 6-köpfigen Jury aus Wirtschaft und Medien stellen. Unter anderem bewerteten Frank Asmus,

Key Note Coach für Vorstände, Stephanie Pierre, TV Scout und Jörg Rositzke, Geschäftsführer von Hamburg 1 Fernsehen ihre Leistung. Zum Schluss gab es Standing Ovations. So konnte Sie den Award nach Hause bringen. "Ich brenne für das Thema New Work. Hinter diesem Buzzword steht so viel und es wird so oft missverstanden. Die Auszeichnung beim Slam hat mir eines gezeigt: Wenn Du für ein Thema brennst gehe auf die Bühne und teile es. Und das geht selbst bei einem eher komplexen Thema sehr erfolgreich in vier Minuten." Dabei ist das Thema der Unternehmensberaterin Frau Holtz hochaktuell: Sie behandelt entscheidende Faktoren für den Unternehmenserfolg, die sie in ihrer täglichen Arbeit für eine große und international tätige Unternehmensberatung immer wieder aufs Neue erlebt hat. Im Zeitalter der Digitalisierung sei die wieder entdeckte Menschlichkeit eine zentrale Komponente von New Work. Außerdem gewinne laut Ihrer Darstellung die Sinngebung, engl. "purpose", der eigenen Arbeit eine neue Dimension und sei entscheidend für den Unternehmenserfolg. Die besondere Herausforderung bei diesem Slam: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Maria Holtz

Frau Holtz arbeitet für eine renommierte und internationale Unternehmensberatung. Sie ist Expertin zu New Work und berät hierbei das Top Management namhafter Unternehmen in Fragen zur Digitalisierung. Dabei verbindet sie ihr fachliches Knowhow mit Ihrer Menschenkenntnis und Ihren Fähigkeiten als Business Coach und Berater.

