Startseite NOVISIGN bei HIMSS23 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-18 14:08. NoviSign ist vom 17.04.bis zum 21.04.2023 Aussteller auf der HIMSS23 in Chicago NoviSign, Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen nimmt diese Woche als Aussteller an der HIMSS in Chicago teil. Die HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society ist eine internationale Fachmesse im Bereich Healthcare, die dieses Jahr vom 17.04. bis zum 21.04. in Chicago stattfindet. NoviSign ist dort mit einem eigenen Stand vertreten. Sie finden den NoviSign Stand in Halle A Süd - Level 3 - Stand #4335. Warum setzt NoviSign auf Digital Signage Lösungen im Gesundheitsbereich ? Digital Signage im Gesundheitswesen ist ein perfekter Weg, um mühelos Informationen mit Ihren Patienten und Mitarbeitern zu teilen Durch die Nutzung der Digital Signage Software für das Gesundheitswesen von NoviSign können Sie Inhalte erstellen und bearbeiten, die beispielsweise gesundheitsrelevante Informationen, saisonale medizinische Warnmeldungen, Versicherungsberichte, Impfnachrichten und vieles mehr enthalten. Ihre Rezeption, Ihre Personalabteilung, Ihre Marketingabteilung oder andere Mitarbeiter können schnell und effektiv Änderungen am Inhalt vornehmen und diese Aktualisierungen direkt an die Displays übermitteln. Zu den beliebtesten Anwendungen für Digital Signage im Gesundheitswesen gehören: Bereitstellung von Anweisungen für Besucher und Patienten, Weitergabe von Gesundheits- und Wellness-Schulungsvideos und Webinars, Informationen zum Patientenregistrierungsprozess sowie zu voraussichtlichen Wartezeiten und Informationen zur Nachsorge. Auch Warteschlangen in Arztpraxen, Kliniken oder Notaufnahmen lassen sich professionell mit NoviSign Lösungen darstellen. Stärken Sie die Beziehungen zu Ihren Patienten und verbessern Sie gleichzeitig deren Erfahrungen in Ihrer Praxis. Digital Signage für das Gesundheitswesen ist ein leistungsstarkes, neues Tool, das bei optimaler Anwendung die Patientenzufriedenheit signifikant steigern kann und die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern verbessert während es gleichzeitig die Notwendigkeit Hardcopies auszudrucken sowie neue Beschilderungen anzubringen erheblich verringert. Digital Signage im Gesundheitswesen erleichtert Ihnen den Austausch neuer und zeitkritischer Informationen. Da eine beispielhafte Kommunikation für Ihre Praxis von entscheidender Bedeutung ist, wenden sich die medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt dem Digital Signage für Krankenhäuser zu, um: Erfahrungen zu verbessern: Dienstleistungen hervorheben,Veranstaltungen fördern, Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus zu stellen.

Wartezeiten zu verkürzen: unterhaltsame Videos anzeigen, Gesundheitsnachrichten, fortlaufende Nachrichten, Wetter uvm.

Mitarbeiterkommunikation zu verbessern: Personalnachrichten, Trainingsvideos teilen,Mitarbeiter des Monats präsentieren, uvm.

Weiterbilden und informieren: z.B. Saisonale Wellnesstipps, sowie Tipps zur Vorbeugung von Erkältungen anzeigen. Wollen auch Sie wissen, wie Sie die professionellen und attraktiven Digital Signage Lösungen von NoviSign sinnvoll in Ihren Bereichen integrieren können, dann sprechen Sie die Experten von NoviSign darauf an - oder besuchen Sie uns einfach auf der Messe in Chicago. Wir freuen uns auf Sie ! NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

