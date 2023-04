Startseite Handschuhe ideal für alle Heimwerker und Gärtner Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-18 13:19. Schützen Sie Ihre Hände Gartenarbeit ist ein lohnendes Hobby, aber es kann anstrengend für Ihre Hände sein. Ob Sie nun Bäume beschneiden oder Unkraut zupfen, Sie brauchen ein Paar robuste und bequeme Arbeitshandschuhe, um Ihre Hände zu schützen. Das 10x Arbeitshandschuhe Set ist die perfekte Lösung. Egal, ob Sie im Garten arbeiten, Heimwerkerprojekte rund ums Haus durchführen oder beruflich tätig sind, diese Handschuhe sind eine ausgezeichnete Wahl. Sie eignen sich sowohl für Männer als auch für Frauen und sind so konzipiert, dass sie auch bei stundenlangem Gebrauch hervorragenden Schutz und Komfort bieten. Eine Größe passt für alle

Das 10er-Paar robuster und bequemer Arbeitshandschuhe ist so konzipiert, dass es für Hände aller Größen passt. Egal, ob Sie kleine oder große Hände haben, diese Handschuhe bieten eine bequeme Passform. Sie sind außerdem dehnbar, so dass Sie sie problemlos an- und ausziehen können. Strapazierfähig und langlebig

Diese Handschuhe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Sie halten auch den härtesten Gartenarbeiten stand, z. B. dem Beschneiden dorniger Sträucher und dem Ausreißen von hartnäckigem Unkraut. Die Handschuhe sind an den Stellen verstärkt, an denen sie am meisten beansprucht werden, z. B. an den Fingerspitzen und Handflächen. Bequem und atmungsaktiv

Bei der Entwicklung der Handschuhe wurde besonderer Wert auf Komfort gelegt. Sie bestehen aus einem weichen und atmungsaktiven Material, das Ihre Hände auch an heißen Sommertagen kühl und bequem hält. Die Handschuhe haben außerdem ein flexibles Design, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Hände frei zu bewegen, ohne sie einzuschränken. Rutschfester Griff

Die Handschuhe verfügen über einen rutschfesten Griff, mit dem Sie Werkzeuge und Geräte sicher festhalten können. Dies erleichtert die Ausführung von Arbeiten, die eine ruhige Hand erfordern, wie z. B. Baumschnitt oder Graben. Der rutschfeste Griff sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit, da er Unfälle und Verletzungen verhindert. Vielseitigkeit

Diese Handschuhe sind vielseitig einsetzbar und können für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, z. B. bei der Gartenarbeit, auf dem Bau, im Landschaftsbau und vielem mehr. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihre Hände vor Schnitten, Kratzern und Abschürfungen schützen und somit perfekt für alle Aufgaben geeignet sind, die manuelle Arbeit erfordern. Leicht zu reinigen

Die Handschuhe sind in der Maschine waschbar und daher leicht zu reinigen. Werfen Sie sie einfach in die Waschmaschine, und sie sehen wieder aus wie neu. Dies ist eine großartige Eigenschaft für Gärtner, die ihre Handschuhe häufig benutzen und sie sauber und hygienisch halten müssen. Praktisch

Die Handschuhe sind leicht und einfach zu transportieren. Sie lassen sich zusammenfalten und in einer Tasche oder einem Beutel verstauen, so dass man sie auch unterwegs bequem mitnehmen kann. Dies ist besonders nützlich für Gärtner, die von einem Ort zum anderen ziehen müssen. Unisex-Design

Die Handschuhe haben ein Unisex-Design, das sicherstellt, dass sie von jedem benutzt werden können, unabhängig vom Geschlecht. Dies macht sie zur perfekten Wahl für Haushalte oder Arbeitsplätze, an denen beide Geschlechter manuelle Aufgaben ausführen. Produkt-Merkmale: - 10 Paar Handschuhe in jeder Packung enthalten.

- Robuste und langlebige Konstruktion.

- Rutschfester Griff für einen sicheren Halt.

- Bequeme Passform für ganztägiges Tragen.

- Leuchtend rote Farbe zur einfachen Identifizierung.

- Geeignet für Männer und Frauen.

- Ideal für Gartenarbeit, Heimwerkerprojekte und den professionellen Einsatz. 10x Paar robuste & konfortable Arbeitshandschuhe - EINHEITSGRÖßE - Gartenhandschuhe für Herren & Damen - Work Gloves --->> JETZT KAUFEN (https://www.tk-gruppe.com/collections/baumarkt/products/tk-gruppe-timo-k...) Die Handschuhe verfügen über einen rutschfesten Griff, der auch bei nassen oder rutschigen Bedingungen einen sicheren Halt bietet. Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie eng anliegen, aber dennoch bequem sind, so dass Sie mit Leichtigkeit und Präzision arbeiten können. Außerdem sind sie in einem leuchtenden Rot erhältlich, wodurch sie auf der Baustelle leicht zu erkennen und zu identifizieren sind. Das 10er-Paar robuster und komfortabler Arbeitshandschuhe ist die ideale Wahl für alle, die sowohl Qualität als auch Quantität schätzen. Mit dieser Packung erhalten Sie 10 Paar Handschuhe, von denen jeder so konzipiert ist, dass er Ihre Hände bequem und zuverlässig schützt. Die Handschuhe sind aus strapazierfähigen und verschleißfesten Materialien gefertigt, damit Sie lange Freude an ihnen haben. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice Firmenkontakt

TK Gruppe Timo Klingler

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

https://www.tk-gruppe.com/ Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

https://www.tk-gruppe.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten