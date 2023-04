Startseite Buchtipp: Die schönsten Buchgeschenke Pressetext verfasst von VerlagKern am Di, 2023-04-18 09:35. Viele Frauen lieben Lyrik, in der sich Freude, Trauer, Lust und Schmerz vereinen. Die kleinen Hardcover-Bändchen von Brigitte Wenzel sind ansprechend gestaltet. Die Poetin aus dem Rhein-Main-Gebiet braucht nur wenige Worte, um tiefe Gefühle auszudrücken. Mit ihren einfühlsamen Beobachtungen und träumerischen Fantasien begeistert sie vor allem jene Leser*innen, denen die alltäglichen Kleinigkeiten wichtig sind. In „vom himmel auf die erde gefallen“ (ISBN 978-3-95716-089-8) unterstreichen moderne Grafiken von Maria Kamma die poetischen Worte. Ihr zweiter Band „auf dieser krokusblauen wiese“ (ISBN 978-3-95716-258-8) ist inspiriert von der Natur und den Jahreszeiten, Die Illustration mit Fotografien hat Brigitte Wenzel hier selbst übernommen.

Gedichte mit Humor Viele Beobachtungen des Alltags sind der Erfurterin Ursula Dippe in „Schmunzelst du?“ (ISBN: 978-3-95716-273-1) einen Vers wert. Ob Enkel oder Sport, Gartenarbeit oder Geselligkeit, moderne Elektronik oder nostalgische Erinnerung: Ihre Gedichte aus dem Seniorenleben beleuchten in gereimter Form das Heute und das Gestern - Lokalkolorit eingeschlossen. Weitere heitere Gedichtbände aus dem Verlag Kern: Nonsens-Gedichte von Elmar Erhardt „Meine Geliebte, das Chamäleon“ (ISBN: 978-3-95716-272-4): Mit schrägen Perspektiven philosophiert der Freiburger Autor und schreckt weder vor schwarzem Humor noch von Erotik zurück – allerdings in überraschenden Zusammenhängen. Es klingt wie bei Wilhelm Busch, wenn Werner Schwuchow in „Wir und die Welt“ (ISBN: 9783957161-727) mit scharfem Blick und spitzer Feder die Welt betrachtet. Er blickt auf die Erde, das Universum, das menschliche und allzu menschliche Dasein, kommentiert in Versform Privates und Politisches.

Wann immer man einem lieben Mitmenschen gute Wünsche, eine Gratulation oder eine Aufmunterung übermitteln möchte: dieses Büchlein ist ein „Glücksbringer“ im wortwörtlichen Sinne. Ingeborg Kuhl de Solano hat „Wege des Glücks“ (ISBN 978-3-95716-254-0) aufgespürt. Die lebenserfahrene Autorin regt darin in 14 Kapiteln an, vertieft über das Glück nachzudenken. Sie erinnert an das materielle und das immaterielle Glück, an die glückselige Freude eines Kindes über ein Geschenk, an mögliche heilende Effekte des Glücks und an das wohltuende geteilte Glück. Die farbenfrohen modernen Illustrationen des Frankfurter Künstlers Michael Schmitt-Hermeskeil vermitteln eine positive Einstellung und Freude am Leben. Auch in „Schicksal? – Mach was draus!“ (ISBN: 978-3-95716-355-4) teilt die Autorin ihre fast 90jährige Lebenserfahrung.

Die „Hosentaschenbüchlein“ von Iris-Andrea Fetzer-Eisele führen auf den Pfad des spirituellen Herzdenkens. Inspirierende Gedanken zu einem ganzheitlichen und erfüllten Leben enthalten „Erleuchtung? – Ja, bitte!“ als auch die Aphorismen und kurzen Weisheiten in „Kleinod der Freude“ (ISBN 9783957161680) ,„Die Liebe des Himmels umarmt dich“ (ISBN: 9783957161871) und „Himmlischer Zauberwind“ (ISBN 9783957161772).

Alle Bücher aus dem Verlag Kern können im Online-Shop schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben. Die Bücher sind auch als E-Books erhältlich.