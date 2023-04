Startseite Vortrag zu Veränderung: In drei Schritten die Zukunft sichern Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-18 09:14. Veränderungen werden oft als Bedrohung wahrgenommen. Doch der Keynote Speaker und Psychologieexperte Dr. Stephan Meyer erklärt, warum sie essenziell für den Fortschritt und eine erfolgreiche Zukunft sind. In Deutschland ist es oft so, dass Staatsbedienstete nicht für ihre Fehler haften, sondern die Bürger, die den Dienst in Anspruch genommen haben. Ein Beispiel dafür ist der Verlust von wichtigen Unterlagen durch das Finanzamt, für den der betroffene Steuerzahler verantwortlich gemacht wird. "Das muss sich ändern", meint der Redner (https://de.wikipedia.org/wiki/Redner) für Veränderung, Dr. Stephan Meyer, und fügt hinzu: "Staatsbedienstete müssen für jeden Fehler, den sie begehen, zur Verantwortung gezogen werden können." Als Keynote Speaker kombiniert Dr. Stephan Meyer (https://www.redner-veraenderung-psychologie.de/) seine Expertise aus der Psychologie mit Zukunftsthemen und gibt in seinen Vorträgen zu Veränderung Impulse für eine fortschrittliche Gesellschaft. Sein Motto dabei: "Spielregeln sind dazu da, um verändert zu werden!" Der Redner für Veränderung bereitet seine Zuhörenden auf die Herausforderungen von morgen vor und stellt dabei das Wohl der Bürger in den Vordergrund. Keynote Speaker erklärt: Darum ist Veränderung so wichtig

Veränderung ist laut dem Keynote Speaker für Unternehmen und die Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben. "Wir müssen in der Lage sein, uns schnell anzupassen und neue Lösungen zu finden", sagt der Redner in seinem Vortrag zu Veränderung. Doch aus seinem Psychologiestudium weiß Meyer, dass kaum etwas den Menschen schwerer fällt, als sich zu wandeln. Hinzu kommt, dass die Veränderung radikal und nicht schrittweise durchgeführt werden muss. "Stellen Sie sich vor, es gilt ab sofort ein Linksfahrgebot. Sollen zuerst Fußgänger, dann Radfahrer und dann Autofahrer auf der linken Seite fahren? Da würde Chaos ausbrechen. Entweder alle machen den Wandel radikal mit oder es gibt keinen nachhaltigen Fortschritt und somit auch keine Zukunft", erklärt der Psychologieexperte und Redner für Veränderung. Radikale Veränderung durchführen: Drei Schritte zum Fortschritt

Viele Menschen sind sich des Zusammenhangs von Veränderung, Fortschritt und einer erfolgreichen Zukunft bewusst. Doch "es ist ein Unterschied, etwas zu wissen und dann auch tatsächlich aktiv daran zu arbeiten", erklärt der Keynote Speaker. Bereits während seines Psychologiestudiums erkannte Meyer, dass kein Wesen komplexer ist als der Menschen und nur die wenigsten ihre Fehler erkennen und noch viel weniger daraus lernen. Deshalb fokussiert sich der Redner für Veränderung auf drei Schritte, mit denen der Fortschritt gelingt und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt werden:

- Strukturen hinterfragen: Veränderung beginnt im Kern. Oftmals sind es veraltete Organisations- und Handlungsstrukturen, die Zeit kosten und dadurch den Erfolg hemmen.

- Veränderung durchführen: Nichts macht den Menschen mehr Angst als das Unbekannte hinter jeder Veränderung. Doch ohne radikalen Wandel entsteht kein nachhaltiger Fortschritt und der Erfolg stagniert.

- Aus der Vergangenheit lernen: Damit Sie auch zukünftig erfolgreich bleiben, ist es wichtig, dass Sie aus vergangenen Veränderungsprozessen lernen und aktuelle Strukturen kontinuierlich hinterfragen. "Es gibt in unserer Gesellschaft und in Unternehmen viel Bedarf und Potenzial für Wandel. Die Haftungsregelung im öffentlichen Dienst ist nur ein Beispiel dafür", sagt der Psychologieexperte und Redner für Veränderung (https://www.fremdwort.de/suchen/woerterbuch/veränderung/). Meyer sieht im radikalen Wandel keine Bedrohung, sondern eine Chance für Innovation, Wachstum und Verbesserung und geht mit seinen Vorträgen zu Veränderung mit Ihnen den ersten Schritt in Richtung Fortschritt. Buchen Sie jetzt den Keynote Speaker und bestreiten den Weg in eine erfolgreiche Zukunft nicht allein. Internationaler Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer. Kontakt

Almademey Limited

Stephan Meyer

Kinira 28, Office 303

8011 Paphos

+491749427327

