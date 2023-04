Startseite Webinar von Cambium Networks am 21. April: Best Practices für WLAN-Umgebungen mit hoher Client-Dichte Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-04-18 09:08. Am Freitag, 21. April 2023, veranstaltet Cambium Networks von 10 bis 11 Uhr eine Online-Tech-Session, in der sich alles rund um WLAN-Netzwerke für Bereiche mit vielen gleichzeitigen Nutzern dreht. In Räumlichkeiten wie Konferenzräumen, Hörsälen, Auditorien oder bei Veranstaltungen greifen viele Nutzer gleichzeitig auf das WLAN zu. Damit es nicht zu Verbindungsabbrüchen oder verringerten Bandbreiten kommt, ist ein leistungsstarkes, stabiles und verlässliches WLAN-Netzwerk unerlässlich. Ein solches auch dann garantieren zu können, wenn viele Geräte gleichzeitig auf das Netz zugreifen, kann eine Herausforderung sein. Im Webinar erfahren die Teilnehmer, wie die Lösungen von Cambium Networks bei der Bereitstellung von WLAN-Netzwerken für Bereiche mit hoher Client-Dichte unterstützen können. So bietet das Cambium-Portfolio bei Wi-Fi 6/6E Access-Points mit Software-Defined-Radio Technologie viele verschiedene Optionen, um eine WLAN-Kapazität mit hoher Bandbreite für viele hundert Geräte gleichzeitig zu ermöglichen und zu verwalten. Agenda:

- Übersicht Portfolio von Cambium Networks - High-Density Access Points

- Planung

- cnMaestro-Konfiguration für WLAN-Umgebungen mit hoher Client-Dichte Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.cambiumnetworks.com/de/webinare/. Über Cambium Networks:

Cambium Networks bietet drahtlose Konnektivität für Unternehmen, Gemeinden und Städte weltweit. Es sind bereits Millionen Cambium-Radios im Einsatz, um Menschen, Orte und Dinge über drahtlose Netzwerke zu verbinden. Die eingesetzten Technologien erstrecken sich über mehrere Fixed-Wireless- sowie Wi-Fi-Standards und -Frequenzen und lassen sich zentral über die Cloud- oder On-Premises-Management-Plattform verwalten. Die drahtlosen Multi-Gigabit-Infrastrukturen bieten überzeugende Wertversprechen gegenüber herkömmlichen Glasfaser- sowie auch anderen Wireless-Lösungen. Cambium Networks arbeitet mit zertifizierten ConnectedPartnern zusammen, um Service-Providern, Unternehmen, Industrie und Behörden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Umgebungen performante und einfach zu verwaltende Drahtlos-Lösungen für eine zuverlässige Konnektivität bereitzustellen. Firmenkontakt

