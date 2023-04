Startseite OneCockpit: Revolutionäres Kundenmanagement- & CRM-Tool Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-04-17 14:32. Wir bringen unsere Kunden mit unseren Online-Lösungen auf Erfolgskurs OneCockpit ist eine revolutionäre CRM-Software, die Unternehmen dabei hilft, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern und ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Die Software ist eine spezielle Branchenlösung für Online-Unternehmer, Coaches, Berater und Trainer und ermöglicht es diesen, ihre Kunden besser zu verstehen und effektiver zu verwalten. Im April 2023 hat OneCockpit die Beta-Phase erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort ist es für jeden möglich, OneCockpit zu bestellen und zu verwenden. OneCockpit ist eine umfassende CRM-Software, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, um die Verwaltung von Kundendaten zu vereinfachen. Die Software ist in der Lage, Kundendaten aus verschiedenen Tools zentral zu erfassen und zu organisieren. Dadurch wird es Unternehmen ermöglicht, die Kundenkommunikation zu vereinfachen, den Vertrieb zu verbessern und die Prozesse und das Marketing zu optimieren. OneCockpit ist eine neue Lösung für Kundenmanagement und CRM. Die Software ist benutzerfreundlich und leicht zu bedienen und ist speziell für Coaches, Berater, Trainer und Online-Unternehmen eine enorme Hilfe. Darüber hinaus bietet die Software viele Schnittstellen, die es Unternehmen ermöglichen, Kundendaten aus verschiedenen Tools wie Rechnungsprogrammen, Zahlungsanbietern oder E-Mail-Marketing-Tools zentral in OneCockpit zu erfassen und zu organisieren. Website von OneCockpit

https://www.onecockpit.de Oliver Pfeil, der Gründer von OneCockpit, hat für sein Unternehmen eBusiness Pfeil GmbH nach einer Lösung gesucht, die es leider nicht gab. Das war die Geburtsstunde von OneCockpit! Die Vision hinter OneCockpit ist es, Kundenmanagement und den damit verbundenen Vertrieb einfach und effizient zu gestalten. Oliver Pfeil ist seit 12 Jahren ein erfolgreicher Online-Unternehmer und eine bekannte Persönlichkeit in dieser Branche. Man kennt ihn für seine strukturierte Prozesse, Automatisierungen und effiziente Lösungen. Von diesen Ideen profitiert die neue und revolutionäre Software OneCockpit. Kontakt

eBusiness Pfeil GmbH

Oliver Pfeil

Pasenbacher Str. 4

85244 Röhrmoos

+49 8139 20 42 430

https://www.onecockpit.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten