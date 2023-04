Startseite ilon® Lippencreme HS - natürlich gegen Lippenherpes Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-04-17 14:32. Lieber einen flotten Spruch, als Herpes auf den Lippen: Vorbeugen und heilen mit der pflanzlichen 2-in-1 Alternative ilon® Lippencreme HS Ein flotter Spruch, ein nettes Lächeln und der Einstieg ins Gespräch ist gemacht. Allerdings gerät das Lächeln schnell in Gefahr, wenn eine Lippenherpes-Infektion ausbricht. Und das gleich doppelt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Herpes-simplex-Virus vom Typ 1 nicht nur die typischen Bläschen an der Lippe verursacht, sondern auch bei Parodontitis eine Rolle spielt [1]. Diese chronische Entzündung greift das Zahnfleisch und den Zahnhalteapparat an [2]. Damit es gar nicht erst soweit kommt, hilft ilon® Lippencreme HS als pflanzliche 2-in1 Alternative schnell und effektiv. Das Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1) ist wahrscheinlich der häufigste Erreger in der Mund-Gesichts-Region. In Deutschland tragen rund zwei Drittel aller Menschen unter 50 Jahren das Virus in sich [3]. Einmal infiziert, kann HSV-1 im Körper "vor sich hinschlummern", bis es durch einen äußeren Reiz erneut aktiviert wird. Das können emotionaler Stress, UV-Licht oder eine mechanische Verletzung sein. Aktuelle Untersuchungsergebnisse haben nun herausgefunden, dass eine HSV-1 Infektion aber nicht nur Lippenherpes hervorrufen kann. Sie kann auch das Zahnfleisch und die Zähne angreifen und zu einer sogenannten Parodontitis führen [1]. Daher sollte man frühzeitig und effektiv vorbeugen. Mikroalge hilft schnell und beugt vor

Effektiv während eines Herpes-Ausbruchs und zusätzlich vorbeugend einsetzbar ist die ilon® Lippencreme HS. Die natürliche Alternative bei Lippenherpes ist für die tägliche Anwendung geeignet. Sie wirkt schnell und schützt dank des einzigartigen patentierten Mikroalgen-Aktivstoffs Spiralin®. Durch den auf den Lippen gebildeten Schutzfilm können die Herpesviren nicht mehr in die Zellen eindringen: Ein Herpesausbruch kann so von vornherein unterbunden werden [4]. Auch die Krustenbildung wird vermindert, sodass sich die Haut schneller regenerieren kann und der Herpes schneller abheilt. Rizinus-, Färberdistel- und Jojobaöl spenden darüber hinaus intensive Feuchtigkeit, pflegen die Lippen und mindern das Spannungs- und Kribbelgefühl. Die rezeptfrei in der Apotheke erhältliche farblose Creme sorgt mit Lichtschutzfaktor 10 zudem für einen effektiven Schutz vor UV-Strahlung - einem der möglichen Auslöser für einen erneuten Ausbruch. ilon® tut gut und tut Gutes

Mit ilon® Lippencreme HS können Sie jedoch nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern Sie unterstützen auch Menschen in Not. Denn außergewöhnlich für die Pharmabranche ist, dass die Gewinne des Unternehmens keiner Einzelperson, keiner Familie, keinem Gesellschafter zugutekommen. Sie fließen, sofern sie nicht in die Zukunftsfähigkeit von Cesra reinvestiert werden, komplett in die mit der Firma verbundene wohltätige Redel Stiftung. Die gemeinnützige Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit mit Hilfsprojekten den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern und bessere Lebensbedingungen sowie neue Perspektiven für eine selbstbestimmte Zukunft zu schaffen.

Cesra aus Baden-Baden ist seit 1929 ein anerkannter Hersteller phytopharmazeutischer Arzneimittel und medizinischer Kosmetika.

