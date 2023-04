Startseite NEU: Lioran® classic für Nacht und Tag Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-04-17 14:00. Mit der Passionsblume zurück zu ruhigen Nächten und Ausgeglichenheit am Tag Es ist ein Teufelskreis: Tagsüber rast das Gedankenkarussell, nachts findet man nicht in den Schlaf. Wer nach einer schlechten Nacht wie gerädert aufsteht, leidet erst recht an innerer Unruhe und Nervosität. Abends fällt dann das Einschlafen wieder schwer. Doch dagegen ist buchstäblich ein Kraut gewachsen. Das Kraut der Passionsblume fördert Schlaf und Gelassenheit und entfaltet im neuen Lioran® classic für Nacht und Tag seine einzigartige Wirkung. Schlechter Schlaf ist in Deutschland eine Volkskrankheit. Umfragen zufolge leiden 25 % aller Erwachsenen zumindest zeitweilig unter Schlafstörungen [1]. Halten diese über längere Zeit an, kann das gesundheitlich drastische Folgen haben. Ein chronischer Schlafmangel begünstigt unter anderem Bluthochdruck, Depression, Demenz, Typ-2-Diabetes und Übergewicht [2]. Viele scheuen jedoch vor klassischen Schlafmitteln zurück, weil sie befürchten, dass sie sich tagsüber benommen fühlen oder davon abhängig werden. Lioran® classic für Nacht und Tag bietet sich als natürliche Alternative an: Es setzt ausschließlich auf die Kraft des Passionsblumenextrakts. Dieser enthält Wirkstoffe, die dem Gehirn dabei helfen, Reize besser zu filtern. So schenkt die Passionsblume erst mehr innere Ruhe, dann erholsamen Schlaf - ganz ohne Gewöhnungseffekt. Auch Wissenschaftler haben bereits bestätigt: Passionsblumenextrakt fördert das Ein- und Durchschlafen und verbessert die Schlafqualität [3]. Zweifachwirkung: Nachts gut schlummern, tagsüber ruhig bleiben

Das neue Lioran® classic für Nacht und Tag kann, wie der Name nahelegt, zu jeder Zeit eingenommen werden. Wer abends eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen zwei Kapseln einnimmt, fördert das sanfte Hinübergleiten in den Schlaf und die Schlafqualität. Gegen Unruhe und Nervosität am Tag können nochmals zwei Kapseln eingenommen werden, die beruhigen, aber ohne (tages)müde zu machen. Das neue Lioran® classic für Nacht und Tag ist gut verträglich und zur Langzeiteinnahme geeignet. Lioran® und Cesra - um Menschen zu helfen

Wichtig zu wissen auch: Lioran® ist ein Produkt des Unternehmens Cesra. Alle Erlöse, die nicht in die Zukunftsfähigkeit von Cesra investiert werden, fließen in die Redel Stiftung ein. Die Stiftung setzt sich für Bedürftige ein, die unter den Folgen von Naturkatastrophen oder Krieg leiden. Wer ein Produkt von Cesra wählt, kauft also etwas das gut tut und Gutes tut. Quellen:

[3] Lee et al. (2020) Int Clin Psychopharmacol; 35(1):29-35 Pflichttext: Lioran® classic für Nacht und Tag die Passionsblume. Wirkstoff: Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung und zur Unterstützung des Schlafes ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Enthält Lactose. (Stand: 12/2022)

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, Braunmattstraße 20, 76532 Baden-Baden Cesra aus Baden-Baden ist seit 1929 ein anerkannter Hersteller phytopharmazeutischer Arzneimittel und medizinischer Kosmetika.

