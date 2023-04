Startseite Software4Professionals schult YAMBS.Invoice Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-04-17 13:48. Stuttgart, 17. April 2023 - Die Software4Professionals GmbH & Co. KG erweitert ihr Schulungsangebot um ein weiteres Modul der YAMBS-Suite: YAMBS.Invoice. Mit der Add-On-Lösung für Rechnungen aller Formate können SAP®-Anwenderunternehmen durchgängig die Effizienz bei der Verarbeitung von elektronischen Eingangsrechnungen erhöhen und sich so mehr Zeit und Freiräume für ihr Kerngeschäft schaffen. Die zweitägigen Live-Online-Trainings finden am 25. und 26. April 2023 sowie am 9. und 10. Mai 2023 jeweils vormittags statt. "Die Resonanz auf unsere beiden ersten Online-Trainings, die sich an Einsteiger und fortgeschrittene Anwender der YAMBS-Suite richteten, war erfreulich groß. Deshalb gehen wir mit unserem Schulungsprogramm in die zweite Runde und bieten ein weiteres Training zu unserem Modul YAMBS.Invoice an", erklärt Markus Uhl, Geschäftsführer der Software4Professionals GmbH & Co. KG. Die Schulung für YAMBS.Invoice richtet sich an alle YAMBS-Anwender. Die Teilnehmer sollten Grundkenntnisse in der SAP® Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie in den SAP® ERP-Modulen FI und CO mitbringen. Die YAMBS-Anwender erhalten einen Überblick über das Thema elektronische Rechnung. Zudem können sie ihr Wissen über das Modul YAMBS.Invoice vertiefen und lernen Funktionen, Einstellungen und Prozesse kennen. Die Software-Experten vermitteln den YAMBS-Anwendern im Online-Training YAMBS.Invoice anfangs ein Look and Feel der Anwendung. Sie schaffen damit die Basis dafür, dass diese künftig das Add-On für die SAP® Finanz- und Anlagenbuchhaltung auch professionell anwenden und das Potenzial der Lösung voll ausschöpfen: Sie lernen die Oberfläche, Navigation und Einstellungen im YAMBS-Menü kennen und erhalten im Anschluss erste Praxistipps. Sie erfahren allerhand Nützliches in puncto Tabellenpflege und der Nutzung standardisierter Einstellungen. Außerdem lernen sie, wie sich elektronische Rechnungen und auch Sammelrechnungen übernehmen und verarbeiten lassen, wie sie Belege per Workflow elektronisch an die zuständigen Sachbearbeiter weiterleiten, unterschiedliche Archivsysteme anbinden und wie sich über die SAP® -Belegnummer Originalbelege mit elektronischer Hilfe schnell auffinden lassen. Zwei Termine, begrenzte Teilnehmerzahl

Software4Professionals bietet zwei Termine für das Online-Training: am 25. und 26. April 2023 sowie am 9. und 10. Mai 2023, jeweils von 9:00 bis 12:30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. In den Sessions erarbeiten die Teilnehmer sämtlich Inhalte unter Anleitung unserer Experten live. Austauschrunden per Video-, Audio- oder Textchat sorgen dafür, dass der professionelle Umgang mit YAMBS.Invoice weiter vertieft wird. Das neu gelernte Wissen festigen und wiederholen die Teilnehmer in praxisnahen Übungen. Die Teilnehmergebühren sind gestaffelt: Die Schulung kostet für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens 450 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Melden sich mehrere YAMBS-Anwender von einem Unternehmen für einen Kurs an, reduziert sich der Tarif. Interessenten für die Online-Schulung von YAMBS.Invoice können sich unter www.yambs.eu/aktuelles/schulungen anmelden. Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei fast 200 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich). Firmenkontakt

