Startseite "Krebs - So läuft es wirklich": Neues Hörbuch jetzt erhältlich Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-04-17 07:36. Das Hörbuch "Krebs - So läuft es wirklich" von B. Wood ist eine praktische Hilfe für Krebskranke und ihre Angehörigen. Die Diagnose Krebs ist für jeden Menschen ein einschneidendes Erlebnis, das viele Fragen aufwirft und oft auch Angst macht. Das Hörbuch "Krebs - So läuft es wirklich" von B. Wood bietet Hilfe und Orientierung für Betroffene und Angehörige. Die Hörerinnen und Hörer erhalten einen realistischen und praxisnahen Einblick in die Herausforderungen, mit denen Krebspatienten und ihre Familien konfrontiert sind. Der Sprecher des Hörbuchs, Sören Martens von "Sprechkunst Martens", präsentiert die Inhalte einfühlsam, klar und verständlich. Seine angenehme Stimme trägt dazu bei, dass man gerne zuhört. Weitere Informationen über den Sprecher Sören Martens und Hörproben finden Sie auf seiner Website: https://sprechkunst-martens.de/ . Erfahrungen aus erster Hand Das Hörbuch "Krebs - So läuft es wirklich" von B. Wood bietet Betroffenen und Angehörigen eine Fülle von Informationen aus erster Hand. Als Angehöriger eines Krebspatienten konnte der Autor viele Behandlungen, Informationen und Tipps selbst in der Praxis erleben und sich so ein umfassendes Bild einer Krebsbehandlung machen. Zahlreiche Gespräche mit Onkologen, Krankenschwestern, Therapeuten, Mitpatienten, Forschern und Naturheilkundlern folgten. Im Hörbuch teilt der Autor seine Erfahrungen und gibt praktische Ratschläge. Der Weg zum informierten Patienten und Angehörigen Das Hörbuch vermittelt ganzheitlich und informativ sowohl die medizinischen als auch die emotionalen Aspekte der Krankheit. B. Wood gibt hilfreiche Tipps und Ratschläge, worauf Betroffene und Angehörige bei der Krebsbehandlung unbedingt achten sollten. Dabei geht es nicht um die Bewertung einzelner Verfahren, Therapien und Methoden, sondern um die Vielfalt der Möglichkeiten, mit der Krankheit umzugehen. Der Autor zeigt, wie Entscheidungen über Therapien auf der Basis verständlicher Informationen getroffen werden können. Dabei werden auch komplexe Inhalte einfach und verständlich erklärt. Durch die neutrale Berichterstattung anhand vieler Patientenberichte kann der Hörer in etwa einschätzen, was bei verschiedenen Varianten auf ihn zukommt. Hörbuch "Krebs - So läuft es wirklich" kaufen Das Hörbuch "Krebs - So läuft es wirklich" ist ein empfehlenswerter Ratgeber für jeden, der sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzen möchte. Es bietet verlässliche Informationen und praktische Tipps aus erster Hand. Es ist ab sofort über zahlreiche Hörbuchportale erhältlich. Zum Beispiel unter folgendem Link: https://amzn.eu/d/eFikzgv . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sprechkunst Martens

Herr Sören Martens

Erdinger Straße 74a

85356 Freising

Deutschland fon ..: 0160 880 30 27

web ..: https://sprechkunst-martens.de/

email : soeren@sprechkunst-martens.de Sören Martens ist Sprecher für Hörbücher, Videos, Videogames, Werbung und Telefonansagen. Sein Unternehmen Sprechkunst Martens gründete er im Jahr 2022 in Freising. Sein Kapital ist eine moderne, tiefe und warme Stimme, mit der er unterschiedlichste Sprechhaltungen zum Ausdruck bringt. Mit Schauspielunterricht, Stimmtraining und Seminaren bildet sich und seine Stimme fortlaufend weiter aus. Ein besonders beeindruckendes Erlebnis war das Hörbuch- und Hörspielseminar "Kino im Kopf" bei Johannes Steck, einem der bekanntesten Sprecher Deutschlands. Pressekontakt: WORTKIND - Texte, Marketing, PR und Coaching

Frau Ursula Martens

Erdinger Straße 74a

85356 Freising fon ..: 08161-862767

email : info@wortkind.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten