Startseite Fortbildung zum*zur Psychologisch Technischen Assistent*in an der SFU Berlin Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-04-17 07:34. Ein Beitrag zur Sicherung der psychologischen und psychotherapeutischen Betreuung in Berlin. Medizinische Fachangestellte (MFA) werden in Deutschland zunehmend zu einem Mangelberuf. Das macht sich in den Krankenhäusern bemerkbar und hat auch schon zu den ersten Praxisschließungen im niedergelassenen Bereich geführt. Besonders prekär ist die Situation im psychotherapeutischen Sektor, wo eine stark steigende Nachfrage auf ein teilweise sogar schrumpfendes Betreuungsangebot trifft. Wenn den ohnehin zu wenigen und daher oft massiv überlasteten Psychotherapeut*innen dann auch noch die nötige Unterstützung in der Praxis fehlt, sind Sperren für neue Patient*innen und monatelange Wartezeiten die Folge. Mit der neuen Fortbildung zum*zur Psychologisch-Technischen Assistenz (PsTA) trägt die Sigmund Freud PrivatUniversität SFU Berlin dieser Entwicklung Rechnung. Die berufsbegleitende Fortbildung richtet sich an Personen, die in psychologischen, psychosozialen oder medizinischen Einrichtungen unterstützend und assistierend arbeiten möchten und über eine anschlussfähige Berufsausbildung und -praxis verfügen. Die Zielgruppe umfasst also z.B. Arzthelfer*innen, Bürokaufmann*frauen im Gesundheitswesen, Medizinisch-Technische Assistent*innen, Medizinische Fachangestellte, Psycholog*innen auf BSc-Level oder Sozialpädagog*innen oder Soziotherapeut*innen. Ziel ist die Erweiterung der Handlungskompetenzen in der psychologischen, psychotherapeutischen, psychosomatischen und psychiatrischen Untersuchungspraxis. Auch die Kursleitung von Übenden Verfahren wie dem Autogenen Training sowie bezugstherapeutische Techniken werden erlernt und Kenntnisse über arbeitsplatzspezifische Arbeitsgeräte sowie spezifische psychotherapiepraxisspezifische Verwaltungsaufgaben im Praxismanagement vermittelt. Die Teilnehmer*innen werden befähigt, bei psychologischen Untersuchungen mitzuwirken und zu assistieren und dabei Proband*innen und Patient*innen zu betreuen. Darüber hinaus wird die Aufbereitung von Untersuchungsdaten und die technische Begleitung bei Forschungs- und Anwendungsprojekten vermittelt. Nach erfolgreicher, zweijähriger praktischer Tätigkeit unter Anleitung von Fachärzten, Psychotherapeut*innen oder Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeut*innen werden die im Fortbildungsgang PsTA erworbenen Kenntnisse durch eine Prüfung an der SFU Berlin nachgewiesen und zertifiziert. Dazu meint Ass.-Prof. Dr. Katharina Reboly, Direktorin der SFU Berlin: "Der vielseitige und anspruchsvolle Ausbildungsberuf der*des Medizinischen Fachangestellten (MFA) erfreut sich in Berlin und Brandenburg größter Beliebtheit. Mit der neuen Professionalisierung des*r der (Fach-)Psychotherapeut*in als akademischen Heilberuf ergeben sich nun neue Möglichkeiten für die Aus- und Fortbildung von qualifiziertem Personal für Psychotherapeutische Praxen, Kliniken, Hochschulambulanzen und andere psychotherapeutische Versorgungseinrichtungen. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Erhöhungen der Ansprüche im psychosozialen Feld und dem Gesundheitswesen ist bereits eine hohe Nachfrage an ausgebildeten Psychologisch-technischen Assistent*innen zu verzeichnen. Die Fortbildung zum*r PsTA kann daher mit Fug und Recht als Ausbildung mit Zukunft bezeichnet werden!" ONLINE INFO TERMIN: Am DI 6. Juni um 19 Uhr haben Sie die Gelegenheit, sich online und unverbindlich über den Aufbau der für Herbst geplanten Ausbildung an der Psychotherapeutischen Ambulanz der SFU Berlin zu informieren! Eine Anmeldung wird erbeten bei Frau YAGMUR USTA: ambulanz@sfu-berlin.de ERSTE INFORMATIONEN ZUR BERUFSBEGLEITENDEN FORTBILDUNG: https://www.sfu-berlin.de/de/ambulanz/fortbildung-psychologisch-technisc... PSYCHOTHERAPEUTISCHE UNIVERSITÄTSAMBULANZ SFU Berlin am Platz der Luftbrücke _sfu-berlin.de/ambulanz_ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sigmund Freud PrivatUniversität SFU Berlin

An der SFU Lehr- und Forschungsambulanz sind approbierte Ambulanztherapeut*innen sowie Diplom- bzw. MSc-Psycholog*innen in Ausbildung zum*r Psychotherapeut*in tätig. Daneben fungieren Studierende der Psychotherapiewissenschaft als Famulant*innen im Orientierungspraktikum und ebd. die höhersemestrigen Studierenden i.R. der Berufsqualifizierenden Tätigkeit (BQT I-III) im Psychotherapiestudium. Alle Behandlungen finden unter Supervision und Praktikumsreflexion statt, d.h. berufserfahrene Psychotherapeut*innen verantworten und begleiten die Psychotherapien. Die Ambulanz ist durch die Kassenärztliche Vereinigung KV Berlin zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung ermächtigt, d.h. die gesamten Behandlungskosten werden bei entsprechender Behandlungsindikation von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

