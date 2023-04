Startseite Was Kinder wirklich brauchen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-04-17 07:33. In ihrem bewegenden Vortrag verrät Diana Wegel was unsere Kinder wirklich von uns brauchen Diana Wegel hat am internationalen Speaker Slam in Mastershausen teilgenommen. Die FinalistenInnen aus 13 Nationen mit insgesamt 125 TeilnehmerInnen lieferten sich auf zwei Bühnen ein gegenseitiges Battle. In diesem Speakerwettbewerb hat Diana Wegel über ein wichtiges Thema gesprochen, was uns alle angeht. Wir Erwachsene versuchen viel zu oft, unsere Kinder dem Schulsystem anzupassen, statt zu schauen, was Kinder wirklich brauchen. In ihrem Vortrag verriet sie uns das. Denn es sind genau 3 Dinge, die Kinder von uns Erwachsenen brauchen. 1. Jedes Kind braucht Zeit. Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich schnell und das ist okay so. Wir müssen unseren Kindern Zeit geben, sich neue Inhalte anzueignen. 2. Jedes Kind muss seine Kreativität und individuellen Fähigkeiten entfalten können. Spätestens seit ChatGPT ist klar, dass wir keine Kinder mit Wissenseinheitsbrei brauchen, sondern Persönlichkeiten, die gelernt haben, mit Herausforderungen umzugehen. 3. Jedes Kind braucht ehrliche Anerkennung. Oft ist es uns Erwachsenen nicht bewusst, was wir alles zu unseren Kindern sagen. Wir wollen sie unterstützen und voranbringen, weisen jedoch permanent auf gemachte Fehler hin.

Die Lehrerin, Autorin und Inhaberin einer online Lernplattform überzeugte bei ihrem Auftritt und sicherte sich den Excellenc-Award. Ihre Botschaft: Wir alle müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass sich Kinder zu dem Großartigem entwickeln, das in ihnen steckt.

