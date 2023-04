Startseite Schnelle Schrottabholung in Neuss: Platz schaffen und die Umwelt schonen Pressetext verfasst von Schrottabholung NRW am Mo, 2023-04-17 00:03. Wer es nicht besser weiß, denkt bei seinem Haushaltsschrott zuerst an einen Haufen wertlosen Plunders. Doch damit tut er dem ausgedienten rostigen Fahrrad und Opas Gartenmöbeln aus Metall Unrecht: Haushaltsschrott steckt voller Materialien, auf die die Kreislaufwirtschaft des Lands und damit gleichermaßen die Recycling-Industrie dringend angewiesen sind. Ganz gleich, ob es sich um Mofas, Dachrinnen, Heizkörper, ausgemusterte PCs oder Motoren handelt: Die Schrottabholung Neuss holt den Haushaltsschrott kostenlos von den Privathaushalten ab und stellt ihn nach einer entsprechenden Reinigung und Vorsortierung der Recycling-Industrie zur Verfügung. Diese kostenlose Abholung von Schrott wird möglich, weil die Industrie der Schrottabholung Neuss den Haushaltsschrott abkauft, wodurch diese in die Lage versetzt wird, kostendeckend zu arbeiten.

Die kostenlose Abholung von Schrott kann von allen Neusser Privathaushalten in Anspruch genommen werden

Aufgrund des hohen Bedarfs an sekundären Rohstoffen kommt jeder Neusser Privathaushalt in den Genuss der kostenlosen Abholung von Haushaltsschrott. Es genügt eine kurze Kontaktaufnahme zur Schrottabholung Neuss, um die Abholung anzustoßen. Meist innerhalb weniger Tage erscheint dann ein Team des Unternehmens, um die Altgeräte aus Keller, Dachboden und Garage zu holen. Zurück bleibt eine Menge zurückgewonnener Platz, der auf neue Ideen der Eigentümer wartet. Das Team der Schrottabholung Neuss seinerseits trennt die wertvollen von den wertlosen oder sogar giftigen Materialien. Diese werden ordnungsgemäß bei den Entfallstellen entsorgt, sodass von ihnen keine Umweltgefahr mehr ausgeht. Alle anderen Stoffe wandern vorsortiert und grob gereinigt zur Recycling-Industrie. Hier findet die eigentliche Wiederaufbereitung statt. Nach dem Recycling gelangen die Rohstoffe zurück in die Kreislaufwirtschaft. Dieses System spart Unmengen an CO-2 und schont außerdem weitere natürliche Ressourcen. Darüber hinaus ermöglicht die Kreislaufwirtschaft der Industrie günstige Rohstoffpreise, wovon letztendlich neben den Unternehmen auch der Endverbraucher in Form von attraktiven Preisen der Endprodukte profitiert.



Kurzzusammenfassung

Die Schrottabholung Neuss realisiert als Teil der Recycling-Industrie eine kostenlose Abholung von Schrott. In den Genuss dieser Haushaltsschrott-Abholung können sämtliche Neusser Privathaushalte kommen. Sie gewinnen nicht nur Platz zurück, sondern unterstützen gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft.



