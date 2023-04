Startseite Der Nutzen und die Vorteile von eBooks Pressetext verfasst von direect am So, 2023-04-16 14:14. Ein eBook ist ein Buch im elektronischen Format. Es wird auf einen Computer, PC, Mac, Laptop, Tablet, Smartphone oder eine andere Art von Lesegerät heruntergeladen und auf dem Bildschirm gelesen. Es kann genau wie ein gedrucktes Buch nummerierte Seiten, ein Inhaltsverzeichnis, Bilder und Grafiken enthalten. eBooks bieten viele Vorteile, von denen dieser Artikel einige aufzeigt. Es ist sehr einfach und leicht, eBooks über das Internet zu kaufen und herunterzuladen. Es ist genau wie der Kauf eines anderen Produkts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie nach der Bezahlung entweder auf eine Download-Seite weitergeleitet werden oder den Download-Link in einer E-Mail erhalten. Nach dem Download müssen Sie nur noch auf den Link klicken und das eBook wird automatisch auf Ihren Computer in einen Ordner Ihrer Wahl heruntergeladen. Nach dem Download müssen Sie nicht mit dem Internet verbunden sein, um das eBook zu lesen. Sie können offline bleiben. Wenn Sie es ausdrucken möchten, ist das ganz einfach. Viele Verlage erlauben das. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Drucken", um das eBook mit Ihrem druck zu Hause auszudrucken.

Sie können Ihren Stuhl verlassen. Sie müssen weder in eine Buchhandlung gehen, um sie zu kaufen, noch tage-, wochen- und manchmal auch längerfristig auf den Postversand warten. 2. Für die Herstellung von Papier für die Seiten von eBooks werden keine Bäume benötigt. 3. Wenn Sie bestimmte Informationen benötigen, können Sie sie sofort erhalten, indem Sie ein eBook herunterladen. 4. Viele eBooks werden heutzutage mit Boni verkauft, die Sie bei einem gedruckten Buch normalerweise nicht erhalten. Dies erhöht den Wert Ihres Kaufs. 5. eBooks nehmen weniger Platz weg. Sie brauchen praktisch keinen Platz, um sie zu speichern. Sie brauchen weder eine Bibliothek noch einen Raum für sie. Sie können Hunderte und Tausende von eBooks auf Ihrem Computer oder Lesegerät speichern. 6. eBooks sind tragbar. Sie können eine ganze Bibliothek mit Hunderten von Büchern auf CD, in einem Laptop, einem Smartphone oder einem beliebigen eBook-Reader mit sich führen, ohne sich Gedanken über ihr Gewicht zu machen. 7. Mit der heutigen Technologie können Sie eBooks überall lesen, im Bus, im Zug, im Flugzeug und in der Warteschlange.

8. Sie können eine große Anzahl von eBooks überallhin mitnehmen, was Sie mit normalen Büchern nicht können. 9. eBooks können Links enthalten, die einen einfachen Zugang zu weiteren Informationen und verwandten Websites ermöglichen. 10. eBooks sind durchsuchbar. Sie können ganz einfach nach beliebigen Informationen in einem eBook suchen, anstatt Seite für Seite umzublättern. 11. eBooks können interaktiv sein und Audio, Video und Animationen enthalten, die die Botschaft des Autors verstärken können. 12. Da eBooks über das Internet ausgeliefert werden, entfallen die Kosten für Verpackung und Versand. 13. eBooks können ausgedruckt werden, d. h. wenn Sie ein eBook auf herkömmliche Weise lesen möchten, können Sie es sehr kostengünstig mit Ihrem Heimdrucker oder in einer Druckerei ausdrucken. 14. Die Schrift in eBooks kann in der Größe verändert werden, so dass sie auf kleinen Bildschirmen besser lesbar ist. Einige der eBooks können auch angehört werden, genau wie Hörbücher. 15. eBooks sind sehr einfach zu verkaufen und zu vertreiben, da Sie keinen Laden oder ein Geschäft benötigen. 16. Es ist sehr einfach und leicht, ein ebookzu kaufen und herunterzuladen. Menschen, die in großen modernisierten Städten, in einem abgelegenen Dorf in einem weit entfernten Land oder auf einer kleinen Insel leben, können gleichermaßen auf ein eBook zugreifen. Der Kauf und das Herunterladen eines eBooks dauert genauso lange, vorausgesetzt, sie haben eine Internetverbindung.

17. Es ist möglich, ein E-Book 24 Stunden am Tag, an jedem Tag des Jahres, bequem von zu Hause oder vom Büro aus zu kaufen. Sie können ein E-Book kaufen und herunterladen, auch wenn Sie im Urlaub sind. Alles, was Sie brauchen, ist ein Laptop, Tablet, Smartphone oder ein Lesegerät und eine Internetverbindung. 18. Die Menschen verbringen bereits viel Zeit vor ihren Computern, warum also nicht ein eBook lesen, anstatt etwas anderes zu tun? Heutzutage kann man eBooks zu allen möglichen Themen finden, Belletristik und Sachbücher, kostenlos und nicht kostenlos. Bei Sachbüchern geht es um die Vermittlung von Wissen und nicht um die Verbreitung von Seiten, so dass es nicht richtig ist, den Preis eines eBooks nach der Anzahl seiner Seiten zu bemessen. Der Preis sollte durch die angebotenen Informationen, ihren Nutzen und ihre Relevanz bestimmt werden, aber auch durch die Menge an praktischem Wissen, Inspiration, Motivation, Tipps und Ratschlägen, die es bietet, sowie durch die Einzigartigkeit der Informationen.