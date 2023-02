Startseite Pressemitteilung: Auf Wachstumskurs: Optalio blickt stolz auf 2022 und erwartet Verdreifachung des Umsatzes in 2023 Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Di, 2023-02-14 12:09. Zweistellige Neukundenanzahl, Personalwachstum, 85 interessierte Direkt-Leads und Prognose auf Verdreifachung des Umsatzes: Die Optalio GmbH verzeichnet in 2022 ein deutliches Wachstum und startet mit hohen Erwartungen und erweitertem Netzwerk ins neue Jahr. Eschborn, 14. Februar 2023 – Der Product-Lifecycle-Management-Anbieter Optalio hat das Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen und damit die Weichen für einen weiteren Wachstumsschub in 2023 gestellt. So konnte das junge Unternehmen sein Geschäft mit einer zweistelligen Anzahl an Neukunden ausbauen, sich personell verstärken und mit über 85 interessierten potenziellen neuen Auftraggebern für das Folgejahr vorsorgen. Die Spezialisten für datenbasierte Optimierung rechnen daher für 2023 mit einer Verdreifachung des Umsatzes. Durch Aufnahme im „UN Global Compact“ und der Mitgliedschaft in der Intel Partner Alliance verfügt Optalio zudem über ein noch umfassenderes Netzwerk. Damit stärkt das Unternehmen die eigenen Kompetenzen und Leistungen und unterstreicht sein Commitment gegenüber den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Erfolgreiche Kundenakquise und Personalwachstum

Nach der Ausgründung vor rund zwei Jahren hat sich Optalio bereits als Marke im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland etablieren können: Trotz einer durch verschiedene äußere Einflüsse erschwerten Marktlage hat das Team 2022 seine Pipeline gut füllen können – darunter zahlreiche Hot-Leads, die produktübergreifend für Q1 und Q2 in diesem Jahr an einem Onboarding auf der Optalio.Plattform interessiert sind. Der Erfolg spiegelt sich auch in der Personalpolitik wider: Aus anfangs sieben Personen ist mittlerweile ein starkes Team von knapp 20 Expert:innen geworden – hinzu kamen unter anderem Fachleute aus den Bereichen Marketing, Backend, Frontend und Testing Coding, Sales und Data Analytics. Auch in diesem Jahr sind weitere Neueinstellungen und damit die Erweiterung des Teams auf 30 Personen geplant. Kontinuierliche Produktoptimierung

Optalio arbeitet unentwegt am Feintuning und an dem Ausbau seiner Services und Produkte. Allem voran findet die Production.Suite hohen Anklang auf Kundenseite. Auch die Monitoring.Suite sowie die Analytics Services wecken zunehmend das Interesse und haben zu zahlreichen Signings geführt, bei denen 2023 die nächste Stufe gezündet wird. Neben der In-House-Optimierung nutzt Optalio auch die Möglichkeit, durch kluge Partnerschaften die Performance des eigenen Produktportfolios weiter zu steigern. So ist das Unternehmen seit Dezember 2022 neues Mitglied der Intel Partner Alliance und kann dank der Nutzung von für Intel-Prozessoren optimierten Data-Science-Modulen entscheidende Leistungszuwächse erreichen. Verantwortung übernehmen – und andere dabei unterstützen

In der Idee von Optalio steckt seit der Gründung 2021 der Anspruch, das Unternehmen stets nach den international anerkannten ESG-Kriterien auszurichten. Dazu zählen nicht nur alle unternehmensinternen Belange, sondern auch die Kundenbeziehungen und deren proaktive Unterstützung mithilfe der Optalio-Lösungen zur Verbesserung der Bereiche Umwelt (Environment), Soziales (Social) und einer verantwortungsvollen Unternehmensführung (Governance). Dieses weitreichende Engagement des Unternehmens wurde jetzt auch offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt, die Optalio in den Kreis der „UN Global Compact“ aufgenommen haben. Sie ist die weltweit größte und wichtigste Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung, zu der bislang international nur rund

21.200 Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik gehören. „Das vergangene Jahr war von hoher Inflation, steigenden Energiepreisen und instabilen Lieferketten geprägt. Mit unseren Lösungen haben wir Unternehmen – allem voran im Produktionsbereich – geholfen, diesen Unsicherheiten zu begegnen und durch die Optimierung von Prozessen erfolgreich zu sein“, sagt Optalio-Mitgründer und CFO Alexander Brehm. „Die neu gewonnenen Kunden, unser Wachstum beim Personal und eine volle Pipeline einschließlich der in Planung befindlichen Onboardings stimmen uns sehr positiv für 2023. An dieser Stelle möchten wir allen Stakeholdern unseren Dank für die geleistete Arbeit und Unterstützung, die entgegengebrachte Leidenschaft und Solidarität aussprechen. Monat für Monat die sichtbaren Mehrerfolge bei Optalio zu sehen – das bereitet uns allen sehr viel Freude und macht ganz klar Lust auf mehr!“ Über Optalio

Die Optalio GmbH mit Sitz in Eschborn ist ein deutscher Software-as-a-Service (SaaS)- / Product Lifecycle Management (PLM)-Anbieter für komplexe Datenanalysen zur KI-basierten Prozess- und Produktionsoptimierung in der verarbeitenden Industrie innerhalb der DACH-Region. Mit den KI-gestützten Lösungen von Optalio können unter anderem Engpässe in der Produktion behoben und Lieferabläufe verbessert sowie die Überwachung von Maschinen und Anlagen für ein ganzheitliches Predictive Maintenance implementiert werden. Unternehmen sparen so Kosten und können ihre Produktionskapazitäten erhöhen. Zudem führt die Optimierung der Effizienz mit den Optalio-Tools zur Reduktion des Verbrauchs von Ressourcen und Energie – das steigert die Nachhaltigkeit und senkt den CO2-Ausstoß. Mehr Informationen unter: https://www.optalio.de/ Pressekontakt:

